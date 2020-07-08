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Боевики мешают авиации тушить лесные пожары под Северодонецком

Боевики мешают авиации тушить лесные пожары под Северодонецком

Главное: В Луганской области под Северодонецком, где бушуют лесные пожары, спасатели не могут задействовать авиацию для их тушения из-за того, что боевики отказываются предоставить режим тишины.

Детали: Боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает РБК-Украина.

«Я уже разговаривал с президентом по этому поводу. Понимая, что может быть такая ситуация, мы вчера договорились, чтобы в Харькове нам предоставили самолет ГСЧС, который бы мог потушить пожар. Но, к сожалению, та сторона, у которой просили режим тишины, ничего нам не подтвердила. А лететь сюда на самолете — самоубийство», — рассказал Гайдай.

Он также добавил, что в области уже неделю отсутствуют осадки и сохраняется жаркая погода, что привело к засухам. Усугубляют ситуацию сильные ветра, которые способствуют распространению огня.

«Засуха, сегодня почти 40 градусов. И очень-очень сильный ветер. Поэтому пламя разносится на сотни метров. К сожалению, как-то потушить его очень трудно», — заявил Гайдай.

При этом сказать точно, что стало причиной возникновения пожара, он не может. Но глава области не исключает, что лес могли поджечь специально.

«Мы должны констатировать, что произошел огромный пожар. Из-за чего он возник — будет выяснять комиссия. Я не исключаю даже факт поджога. На сегодняшний день сделать какой-то анализ трудно, потому что пожар полностью не исчез. Он локализован, но огонь и дальше идет», — заявил Гайдай.

Добавим, что Северодонецк и охваченные пожаром населенные пункты вблизи находятся приблизительно в 40 километрах от линии разграничения.

В тему: В Луганской области вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник масштабный лесной пожар, который охватил площадь в 60 га. Изначально к ликвидации последствий возгорания были привлечены 293 человека и 72 единицы техники.

Позже стало известно, что лесной пожар, который разгорелся в Новоайдаровском районе Луганской области, достиг села Смоляниново. Стихией были уничтожены десятки жилых и дачных домов. Поступали сведения о погибших и раненых.

Тэги: Луганская область, Северодонецк, лесные пожары, новости Украины

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