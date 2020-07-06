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Украинцам покажут фильм, съемки для которого велись в еще не сгоревшем соборе Нотр-Дам

Украинцам покажут фильм, съемки для которого велись в еще не сгоревшем соборе Нотр-Дам

Главное: В украинских кинотеатрах покажут новую романтическую комедию «Нотр-Дам». Режиссером, сценаристом и исполнительницей главной роли в фильме выступила француженка Валери Донзелли.

Детали: 9 июля на экраны украинских кинотеатров выходит французская романтическая комедия «Нотр-Дам».

Сюжет: «Суматошный мир главной героини, парижанки Мод почти полностью состоит из неудобных вопросов, прихотей бывшего мужа и придирок истеричного начальника. Несмотря на это, девушка успевает заботиться о двух детях и заниматься архитектурой — и случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади великого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет ей не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в лучшем месте для любви — Париже».

Режиссером, сценаристом и исполнительницей главной роли в фильме выступила француженка Валери Донзелли.

«Париж — мой обретенный родной город, и я хотела выразить свою любовь к нему. Городу живется непросто со времен террористических атак 2015 года, и последние годы мы как будто находимся в постоянном хаосе. Париж даже стал звучать по-другому — сейчас мы часто слышим вой полицейских сирен. Я хотела вернуть красоту города на первый план, но при этом не преуменьшать ежедневную жизнь парижан», — комментирует фильм Валери.

Съемки картины прошли на территории собора до разрушительного пожара, который произошел в апреле 2019 года: «За время съемок я регулярно посещала Нотр-Дам, я привязалась к нему, я чувствовала все раны, которые нанес зданию огонь. Мы стали последними, кто вел съемку снаружи и внутри собора. И теперь по чистой случайности дискуссия о модернистском и консервативном подходах к реконструкции, которая ведется в фильме, происходит и в жизни».

Фильм Донзелли был показан на международном кинофестивале в Локарно, где претендовал на премию Variety Piazza Grande Award. Украинские зрители впервые увидели картину в рамках ежегодного фестиваля «Вечера французского кино».

 

Медиапартнеры: «Фраза», Kinowar, Хочу, Теленеделя, Kino-teatr.ua.

В тему: Ранее мы сообщали о том, что стала известна возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери.

Тэги: фильм, кино, культура, Собор Парижской Богоматери

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