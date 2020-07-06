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Лукашенко объяснил, почему заявился на интервью без обуви

Лукашенко объяснил, почему заявился на интервью без обуви

Главное: Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в одном из интервью, вошедших в фильм «Президентский Пул», он фигурирует без обуви. По словам Батьки, это была дань уважения труду уборщиц.

Детали: Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объяснил, почему в одном из эпизодов документального фильма «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко», он вместе с интервьюером Андреем Кривошеевым фигурируют без обуви.

По словам журналиста, глава государства объяснил это уважением к труду уборщиц.

«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу», ‒ сказал перед началом интервью Батька, чем подал пример и Кривошееву.

В итоге и президент, и журналист провели интервью в носках.

Лукашенко объяснил, почему отвечал на вопросы журналиста без обуви

Сам фильм «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко» доступен к просмотру на видеохостинге Youtube:

В тему: 20 апреля 2020 года мы писали, что Лукашенко не испугался и пришел в храм без маски.

А 17 марта 2020 года сообщалось, что Лукашенко дал весьма забавный совет по борьбе с коронавирусом.

Напомним также, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение по поводу лучшего лекарства от вирусов.

Это произошло по окончании хоккейного матча на приз Президентского спортивного клуба.

«Самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее», ‒ подчеркнул белорусский лидер, отвечая на вопрос журналистки по поводу пандемии COVID-19.

Тэги: Александр Лукашенко, общество, журналисты, мир, интервью, обувь, носки, Беларусь, документальный фильм, курьезы

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