Появилась видео, как молния поразила юного российского вратаря

Главное: В российском Подмосковье молния поразила юного вратаря во время тренировки. Появилось видео.

Детали: В российском Подмосковье молния ударила во вратаря клуба «Знамя Труда» 16-летнего Ивана Заборовского. В сети появилось видео инцидента.

Молния поразила парня, когда тот собирался совершить удар по мячу.

Во время тренировки шел дождь, но грозы якобы не было.

Известно, что первую помощь спортсмену оказал тренер команды. После этого его забрали в реанимацию.

В клубе говорят, что футболист выжил, но «серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, его ввели в искусственную кому».

Видео момента удара молнии:

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