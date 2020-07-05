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На Винничине бывший зэк зарубил молодого крестьянина косой

На Винничине бывший зэк зарубил молодого крестьянина косой

Главное: В Винницкой области в ходе «пьяного» конфликта погиб 26-летний крестьянин. Его зарезал косой 27-летний житель Киевщины, недавно освободившийся из мест заключения.

Детали: В селе Писаревка Винницкой области произошло жестокое убийство.

Как передает пресс-служба областной полиции, в дежурную часть позвонила местная жительница и сообщила, что ее 26-летнего сожителя зарезал случайный знакомый, вызвавшийся помочь по хозяйству.

Сообщается, что подоспевшие на вызов копы задержали подозреваемого на месте убийства. Им оказался 27-летний житель Киевской области, совсем недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Он рассказал правоохранителям, что с потерпевшим познакомился на вокзале и тот предложил ему помочь покосить траву, на что он согласился.

Закончив работу, мужчины решили перекусить и выпить. Во время распития спиртных напитков между ними и произошел конфликт.

По словам бывшего зэка, хозяин дома приревновал его к сожительнице и внезапно схватился за нож, поэтому он был вынужден взять косу и ударить ею своего оппонента.

К сожалению, ранение оказалось фатальным.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное злоумышленнику «светит» новый, длительный срок.

На Винничине рецидивист зарезал собутыльника косой

На Винничине рецидивист зарезал собутыльника косой

На Винничине рецидивист зарезал собутыльника косой

В тему: 31 января 2019 года мы писали, что в Харькове бывший зэк устроил массовую резню.

А 5 марта 2020 года сообщалось, что на киевской окраине бывший зэк всадил нож в посетителя кафе.

Напомним также, что в ночь с 20 на 21 июня 2020 года в одном из кафе города Иршанска Житомирской области произошел резонансный конфликт.

Главным действующим лицом инцидента стал ранее судимый местный житель, который затеял перепалку с одним из посетителей заведения.

Выйдя на улицу «поговорить», злоумышленник выхватил нож и набросился с ним на своего оппонента, после чего порезал еще восьмерых мужчин, которые пытались его остановить.

Всех пострадавших доставили в больницу. К сожалению, один из них скончался, не приходя в сознание.

В свою очередь, злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. Его объявили в розыск.

Тэги: убийство, общество, конфликт, зарезал, регионы, село, крестьяне, криминал, Винницкая область, коса, пьянство, рецидивист, зэк, новости Украины

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