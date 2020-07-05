На Винничине бывший зэк зарубил молодого крестьянина косой

Главное: В Винницкой области в ходе «пьяного» конфликта погиб 26-летний крестьянин. Его зарезал косой 27-летний житель Киевщины, недавно освободившийся из мест заключения.

Детали: В селе Писаревка Винницкой области произошло жестокое убийство.

Как передает пресс-служба областной полиции, в дежурную часть позвонила местная жительница и сообщила, что ее 26-летнего сожителя зарезал случайный знакомый, вызвавшийся помочь по хозяйству.

Сообщается, что подоспевшие на вызов копы задержали подозреваемого на месте убийства. Им оказался 27-летний житель Киевской области, совсем недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Он рассказал правоохранителям, что с потерпевшим познакомился на вокзале и тот предложил ему помочь покосить траву, на что он согласился.

Закончив работу, мужчины решили перекусить и выпить. Во время распития спиртных напитков между ними и произошел конфликт.

По словам бывшего зэка, хозяин дома приревновал его к сожительнице и внезапно схватился за нож, поэтому он был вынужден взять косу и ударить ею своего оппонента.

К сожалению, ранение оказалось фатальным.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное злоумышленнику «светит» новый, длительный срок.

В тему: 31 января 2019 года мы писали, что в Харькове бывший зэк устроил массовую резню.

А 5 марта 2020 года сообщалось, что на киевской окраине бывший зэк всадил нож в посетителя кафе.

Напомним также, что в ночь с 20 на 21 июня 2020 года в одном из кафе города Иршанска Житомирской области произошел резонансный конфликт.

Главным действующим лицом инцидента стал ранее судимый местный житель, который затеял перепалку с одним из посетителей заведения.

Выйдя на улицу «поговорить», злоумышленник выхватил нож и набросился с ним на своего оппонента, после чего порезал еще восьмерых мужчин, которые пытались его остановить.

Всех пострадавших доставили в больницу. К сожалению, один из них скончался, не приходя в сознание.

В свою очередь, злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. Его объявили в розыск.