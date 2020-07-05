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Обнародованы доказательства пребывания Ефремова за рулем внедорожника в момент ДТП

Обнародованы доказательства пребывания Ефремова за рулем внедорожника в момент ДТП

Главное: Известный телеведущий и «рупор Кремля» Владимир Соловьев убедительно опроверг версию о невиновности Михаила Ефремова в совершении смертельного ДТП. Во время эфира с адвокатом потерпевших он продемонстрировал экспертное заключение, в котором указывается, что именно артист был за рулем внедорожника в момент столкновения.

Детали: Известный российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев «в пух и прах» разбил версию о невиновности актера театра и кино Михаила Ефремова в совершении смертельного ДТП в центре Москвы.

В частности, во время эфира программы «СоловьевLIVE» с участием адвоката потерпевших Александра Добровинского, Соловьев продемонстировал фотокопию заключения эксперта, из которого следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Ефремова были найдены следы ДНК актера.

«На срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М. О.» ‒ говорится в документе, обнародованном Соловьевым.

«Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка над i: Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», ‒ прокомментировал документ адвокат потерпевших.

Напомним, ранее артист Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, заявил о своей невиновности.

Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

При этом он не стал озвучивать причины, побудившие его подзащитного занять столь категорическую позицию по делу.

«Более подробнее ничего пояснять не буду ‒ это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: „Я хочу возместить“, ‒ не возместить, а „готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина», ‒ объяснил представитель защиты.

В тему: 22 июня 2020 года мы писали, что деле актера-убийцы Михаила Ефремова неожиданно появился «украинский след»

А 29 июня 2020 года стало известно, как именно Ефремов «убивает время» под домашним арестом.

30 июня 2020 года сообщалось, что в уголовном деле Михаила Ефремова появился новый потерпевший.

Кроме того, выяснилось, сколько водки Михаил Ефремов выпил в день смертельного ДТП.

Смотрите также злое видео: «Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова?»

Тэги: ДТП, общество, авария, Москва, мир, актер, экспертиза, культура, Михаил Ефремов, Владимир Соловьев

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