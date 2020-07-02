Трамп озадачил телевизионщиков историей о черной маске

Главное: Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не носит маску во время пандемии коронавируса. По словам американского лидера, в ней он похож на киногероя Одинокий рейнджер.

Детали: Президент США Дональд Трамп дал интервью Fox Business, во время которого попытался объяснить, почему не носит маску во время пандемии коронавируса. Странные доводы лидера страны озадачили телевизионщиков.

Так, Дональд Трамп сказал: «Это была темная, черная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер. Но я полностью поддерживаю ношение масок».

В тему 29 июня 2020 года сообщалось, что выдан ордер на арест Трампа.

23 июня 2020 года стало известно, что Трамп обозвал Обаму изменником и шпионом.