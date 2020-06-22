Смешная драка посетителей АТБ в Киевской области попала на видео

Главное: В Киевской области подрались посетители АТБ. Видео попало в сеть.

Детали: В Киевской области (населенный пункт не уточняется) произошла курьезная драка посетителей супермаркета АТБ. Видео конфликта попало в сеть накануне, 21 июня.

На кадрах видно, как мужчина платит на кассе за колбасу и ругается с молодым человеком, который его снимает на телефон.

После этого начинается стычка и посетители оказываются на улице, где происходит драка.

Многих из тех, кто комментировал залитое на YouTube видео, позабавило, что в качестве оружия мужчина использовал батон колбасы.

Видео:

В тему 5 июня 2020 года сообщалось, что гопники жестоко избили водителя трамвая за требование надеть маски.

1 июня 2020 года стало известно, что массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео.