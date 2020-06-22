В Нью-Йорке снесут расистский памятник Рузвельту

Главное: В Нью-Йорке демонтируют памятник экс-президенту США Теодору Рузвельту. Его давно считают расистским.

Детали: В Нью-Йорке решили снести памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, который стоит перед входом в Американский музей естественной истории. Данный монумент давно считают расистским, а ранее он подвергался атакам вандалов.

Памятник установили тут еще восемьдесят лет назад – в 1940-м году. На нем Теодор Рузвельт восседает на коне, а рядом с ним стоят африканец и индеец.

Убрать памятник предложил сам музей. Власти города спорить не стали.

Ранее за его снос выступали местные активисты.

В тему 17 июня 2020 года сообщалось, что в одном из городов США демонтировали памятник Христофору Колумбу.

16 июня 2020 года стало известно, что вандалы атаковали бюст Шарля де Голля во Франции.