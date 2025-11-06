Все разделы

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»
06.11.25 20:21
Украинцев смогут лишать имущества за долги по упрошенной схеме. На днях парламент принял в первом чтении и за основу законопроект №14005, предусматривающий "подключение" исполнительной службы к ключевым госреестрам, банкам и платежным системам, а также расширение полномочий по Единому реестру должников. Если закон примут в нынешнем варианте, на должников объявят настоящую охоту.

Нотариусам запретят удостоверять их операции с недвижимостью (а это значит, что нельзя будет продать недвижимость или оформить дарственную на нее), банки смогут блокировать счета, сервисные центры МВД станут отказывать в регистрации транспортных средств, а госисполнители получат право самим выбирать способ взыскание долга и оценивать имущество.

Для запуска этого "маховика" понадобиться лишь одно решение суда - о признании человека или компании должником. Получать от служителей Фемиды "добро" по каждой процедуре (блокировка счетов, взыскание имущества и до) не понадобится.

На сегодня в Госреестре должников - больше 8 млн граждан, что на 1,4 млн больше, чем до войны. В него попадают в том числе, за долги по коммуналке (таких "участников" стало больше на треть) или по админштрафам (плюс 38% с начала войны), включая штрафы за нарушения воинского учета, которые сейчас массово накладываются на украинцев.

То есть, фактически за "просроченные" платежки у людей смогут " в упрощенном режиме" забирать квартиры и машины.

"К примеру, чтобы попасть в Госреестр должников, человеку достаточно накопить просроченных платежей по коммуналке на сумму порядка 160 тысяч (что сделать не так сложно, учитывая множество спорных начислений, к примеру, за газ в разрушенных еще в начале войны частных домах). Если вы оказались в "черном списке", теперь для запуска "репрессий" исполнителей достаточно будет простого решения суда первой инстанции о признании факта долгов. И тут же исполнители могут накладывать арест на квартиру (не получая на это отдельного разрешения суда) и сразу выставлять ее на продажу. Можно только догадываться, какой размах приобретут различные махинации, к примеру, с квартирами пенсионеров. Ведь в Киеве даже не самую лучшую квартиру можно продать за 50-70 тысяч долларов", - говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Впрочем, как говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры", в проекте "зашиты" не примечательные, на первый взгляд, пункты, которые, наоборот, открывают лазейки для некоторых должников.

"Не исключаю, что именно под эти цели законопроект и готовился", - говорит Кравец.

Рассказываем, как будет работать новая система взыскания долгов, если закон вступит в силу.

