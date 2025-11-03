Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
В Украине появилась возможность обходить ограничение на карточные переводы

В Украине появилась возможность обходить ограничение на карточные переводы

Автор: «Фраза»
03.11.25 21:57
87
В Украине появилась возможность обходить ограничение на карточные переводы
Украинцам дали возможность обходить ограничение на карточные переводы в 100 тысяч гривен, привязывая к своему счету до трех других пользователей. Банки начали открывать украинцам так называемые «общие карточки», общие с другими людьми — то есть позволили каждому клиенту подключить к своему номеру счета до трех иных лиц, чтобы переводить им деньги вне лимитов.
 
Речь о p2p-переводах и платежах IBAN по счетам физлиц, по которым в украинских банках действует лимит до 100 тыс. грн в месяц.
 
Новую услугу предложил monobank, работающий по лицензии Универсал Банка, и ее продвигают именно в качестве обхода указанных лимитов.
 
«Раньше, если в вашей семье общий бюджет, нужно было постоянно перекидывать друг другу деньги или передавать пластиковую карту — это немного бесило (может и не немного). С сегодняшнего дня (надо обновить приложение) все стало проще. Под вашей картой mono можно нажать «Открыть доступ», выбрать близкого человека, установить лимит расходов в месяц — и он сможет тратить деньги с вашего счета», — сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.
 
А также уточнил, что когда человек будет присоединять кого-то, то этому лицу будет открываться новая виртуальная карта (в телефоне). Но баланс будет общим, то есть новая карта будет выписываться к счету открывшего доступ.
 
«Открывающий доступ видит все расходы с карты, а тот, кому открывают — только свои. Доступ можно закрыть когда угодно, если что», — уточнил Гороховский.
 
То есть другой пользователь не будет видеть всех, кого вы привязали ко счету, и их карты.
 
СМИ протестировали новый сервис, и выяснила, что пользователь monobank может открыть общую карточку не только с родственником, а с кем угодно на собственный выбор. 
 
Наверное, потому используется выражение «близкий человек», который может не иметь никаких родственных связей с партнером по счету.
 
Чтобы открыть доступ к своему счету третьему лицу, автоматически выпустив ему виртуальную карту, достаточно нажать на свою карту, после чего внизу появится меню. В нем следует нажать кнопку «открыть доступ к счету», и вы попадете в меню этой услуги, где объясняется право открыть доступ к деньгам на своем счете, которыми новый пользователь сможет пользоваться также свободно. Одновременно позволяется иметь до 3 дополнительных карточек на один счет, которые также можно закрывать. Следующий шаг — присоединение выбранного человека из числа клиентов monobank. То есть новичок должен быть действующим клиентом mono.
 
«Неважно, кого привязываете к своему счету: это может быть жена, мама, друг, сотрудник или даже любовница. Необязательно родственник», — пояснил один банкир. 
 
Пока о запуске общих счетов заявил только monobank, но банкиры уверены, что это только начало и аналогичная услуга появится и в других финучреждениях, так как это удобный инструмент для легального обхода лимита в 100 тысяч гривен в месяц. 
 
Тем более, что банки массово заваливают жалобами на этот лимит, а часть платежей из-за него уходит в наличку или в крипту. 
 
Кроме того, несмотря на то, что в Меморандуме об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, которым вводился лимит в феврале 2025 года, предусмотрено исключение для обладателей более крупных официальных зарплат, на практике это исключение не действует.
 
«За последние месяцы банки завалили жалобами со стороны получателей крупных доходов. Ведь, по Меморандуму, если у меня белая зарплата, скажем, в 200 тыс. грн. и я предоставил справку, то мне обязаны поднять месячный лимит платежей до 200 тыс. грн. Но не все банки успевают обрабатывать все справки/обращения, и чаще всего ставят лимит 100 тыс. грн всем подряд, а еще блокируют счета тем, кто регулярно получают переводы от людей с крупными доходами. Банки не справляются с навалившейся бюрократией, и потому заинтересованы в таком сервисе, который позволит обходить ограничения по размеру p2p-переводов или платежей по IBAN», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления одного из банков.
 
По материалам СМИ

fraza.com
