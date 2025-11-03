Все разделы

Что нельзя писать под банковскими платежами, чтобы счет не заблокировали?

Что нельзя писать под банковскими платежами, чтобы счет не заблокировали?

Автор: «Фраза»
03.11.25 21:49
79
Что нельзя писать под банковскими платежами, чтобы счет не заблокировали?
В Украине участились случаи блокировок банковских счетов из-за слов-триггеров в назначении платежа или так называемых «подозрительных» слов. Об этом сообщают юристы, занимающиеся делами по финансовому мониторингу, и это же признают в самих банках.
 
Назначение платежа — это поле, которое появляется во время проведения каждого p2p-перевода или перечисления по IBAN, оно размещается под суммой перечисления. Чаще всего поле так и называется («назначение платежа»), как, скажем, в Приватбанке. Но иногда может иметь другое заглавие, например, в monobank это «Комментарий», который банк предлагает клиенту заполнить самостоятельно, в зависимости о цели платежа.
 
В последние месяцы банки стали пристальнее следить за заполнением этого поля, и блокировать людям счета, если посчитали назначение платежа  некорректным.
 
К запрещенным словам-триггерам сейчас относят следующие:
 
•  за крипту/криптовалюту;
•  обмен валют;
•  подарок, когда деньги отправляются постороннему человеку (не родственнику);
•  перевод или пополнение;
•  зарплата;
•  гонорар;
•  авансовый платеж;
•  возврат долга, когда речь не о разовых платежах, а о регулярных переводах (тогда есть подозрение, что это получение нелегального дохода);
•  за дизайн, за фото и пр., когда деньги уходят на физлицо, а не физлицо-предпринимателя
•  за товар или услугу, если деньги перечисляются не на счет ФОП.
 
«У нас были даже случаи с употреблением нецензурных слов, вроде «подавись ты...», которые уже внесены в наши программы - сразу блокируем такой платеж и можем заблокировать счет отправителя средств. Формулировки «за товар/услуги» запрещены и могут приводить к блокировкам счетов из-з подозрений в незаконной предпринимательской деятельности лица, которая проводится через счет обыкновенного физлица (а не ФЛП). Тоже самое касается слов «зарплата», «гонорар», если речь не идет зарплатной карте, оформленной работодателем соответствующим образом. Слова «перевод» или «пополнение» считаются подозрительными из-за неполного изложения. Нужно писать «перевод личных средств». Нужно четко, а не расплывчато (одним словом в общем) указывать цель отправления денег», — объяснили в одном из банков.
 
Также в назначении платежа не советуют указывать личные данные, не связанные с сутью перечисления.
 
«Были разные случаи на этот счет. Один клиент указал в назначении платежа номер своего телефона, а другой адрес электронной почты. В обоих случаях произошла блокировка, как последствии выяснилось, она была автоматической из-за соответствующих настроек банка. Пришлось писать объяснительную и прилагать налоговую справку о происхождении средств, и только после этого счета были разблокированы», - рассказал адвокат юридической компании.
 
Чтобы не попасть под блокировку счетов рекомендуются четкие формулировки:
 
•  пополнение личного счета;
•  финансовая помощь, если бросаете средства родственникам;
•  для личного пользования жене/мужу;
•  для проведения покупок;
•  на лечение.
 
«Также рекомендуем сохранять чеки от больших покупок. Если чаще всего проводите оплаты на 50-100 грн, то большой суммой будет, например, от 5000 грн, а если чаще всего проводите оплаты по 3000-20000, то большая сумма будет от 40000», — пояснили в monobank.
 
Некорректное заполнение поля назначения платежа — не единственная распространенная причина для блокировки счета в последнее время, эксперты называют и другие.
 
«Это наличие уголовных производств или нехарактерная активность для физлица и еще могут быть жалобы тех, кто приобретет крипту», — перечислил старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
 
Под нехарактерную активность обычно попадают частые платежи, которые заходят людям почти каждый день (или несколько раз в день), даже если речь о небольших суммах в 500-1000 грн. Или крупные переводы по 40-50 тыс. грн и больше, когда до этого по счету проходили скромные суммы в районе 4-5 тыс. грн.
 
По материалам СМИ

Тэги: банковская карта, блокировка счета

Комментарии

fraza.com
