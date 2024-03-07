Мисак Хидирян и его пророссийский агрохолдинг будет хозяйничать в селе под Киевом

Владелец крупного агрохолдинга AGR Group Мисак Хидирян «аннексирует» земли в Броварском районе Киевщины. В редакцию СтопКора обратились жители деоккупированного села Рудня Великодимерской СТГ, которых побуждают перезаключать договоры аренды с одной из компаний холдинга еще на 7 лет – представителей общины беспокоят вероятные пророссийские связи конечных бенефициаров.

Поэтому журналисты решили тщательно разобраться, что происходит в селе Рудня на Киевщине, чем известный агробизнесмен Мисак Хидирян и его структуры, и действительно ли за семилетним продлением арендных сделок могут стоять интересы России и скрытая «аннексия» земель в столичном регионе.

Рудня – небольшая деревня в Великодимерской поселковой общине Броварского района Киевской области, население села которого, по официальным данным, насчитывает 1910 человек, а общая площадь земли в админпределах бывшего Руднянского сельского совета достигает почти 3 тысяч гектаров. Населенный пункт входит в Великодимерскую СТГ – с 7 марта по 1 апреля 2022 года на этой территории Вооруженные силы Украины вели непосредственные бои против российских оккупантов.

Как сообщили журналистам жители села, сейчас на этой территории паи у местных землевладельцев арендует компания ООО СП «Трейдагроснаб-200», по данным информационно-аналитической платформы YouControl, входит в состав AGR Group Мисака Хидиряна. Впрочем, срок действия большинства договоров аренды истекает в 2025 году, и уже сейчас людям предлагают перезаключить соглашения с другой фирмой – ООО «Мега Менеджмент Проект» – дополнительно еще по крайней мере на годы (согласно действующему законодательству, это – минимальный возможный срок действия по подобным договорам).

Примечательно, что директором обеих компаний является один и тот же человек – Давит Авагян. А зарегистрированы они по общему адресу: Киевская область, Броварской район, село Тарасовка, ул. 9-го января, дом 1-Г. Основатель в обоих случаях – кипрская AGR INVEST HOLDING LTD, а конечный бенефициар – гражданин Армении Мисак Хидирян. Кроме того, обе фирмы фигурируют в ряде уголовных производств от 2021-2023 годов – в частности, по преступлениям против собственности, против окружающей среды, против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступления против журналистов. А также в сфере служебной и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг.

Иными словами, нынешнюю фирму-арендатора заменяют ее почти идентичным «близнецом». Зачем и почему это так беспокоит общину?

Если внимательно рассмотреть одно из уголовных дел, по которому проходят вышеуказанные компании (а именно то, в котором фигурантам инкриминируют преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, по номеру 757/21311/23-к), то можно увидеть, что она напрямую касается еще одного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью Пирятинский деликатес.

Согласно открытым данным, эта компания, чья выручка составляет почти 2,5 млрд грн, зарегистрирована в селе Деймановка Лубенского района Полтавской области. Ее владельцем числится британское партнерство с ограниченной ответственностью «Беверлайф», а конечным бенефициаром – болгарин Валчев Иван Теодоров. Директор – Рафаэл Ананян, ранее числившийся как россиянин конечным бенефициаром ООО «Гаевщина-Агро» (в состоянии прекращения) из все того же уже знакомого нас холдинга «AGR Group». По данным из открытых источников, Пирятинский деликатес кормит рабочих AGR Group.

Вдобавок, данная компания имеет достаточно сомнительную репутацию.

Еще в 2019 году АМКУ наложил рекордный штраф на почти миллиард гривен ряду предприятий, которые разыгрывали тендеры по питанию военных. Среди «счастливчиков» оказалось и предприятие Полтавской области – ООО «Пирятинский деликатес». А в 2021-м коллеги-расследователи из «Наших денег» раскрыли целую «схему» с закупками пищевых пайков для армии.

Но самое интересное, что одним из первых директоров «Пирятинского деликатеса» на заре 2010-х годов был Артак Хидирян (вероятно, сын Мисака Хидиряна), исторической основательницей – гражданка российской федерации Тамара Хидирян, а ее бизнес-партнером и сооснователем.

СтопКор уже сообщал, что в начале января в столице сотрудники СБУ арестовали владельца крупного агрохолдинга, поставлявшего пищевые продукты для оккупационных сил на левом берегу Херсонской области. По информации украинской редакции Forbes, задержанным в Киеве бизнесменом оказался основатель ООО "Морис Каховка" Дживан Мамоян.

Как сообщили силовики, агрокомпания под контролем фигуранта является одним из ведущих финансовых доноров в южном регионе для российского «Фонда поддержки участников СВО», созданного указом путина в апреле 2023 года. Кроме двух предприятий в Любимовке Херсонской области, Дживан Мамоян был соучредителем фирмы «Пирятинский деликатес» совместно с Тамарой Хидирян. Кроме того, Мамоян имел в Киеве два ФЛП по розничной торговле по лоткам и на рынках.

Вероятную пророссийскую позицию обвиняют и в самом Мисаке Хидиряне.

Согласно данным информационно-аналитических платформ, в украинских реестрах Хидирян значится как гражданин Армении. Впрочем, по информации некоторых СМИ, у агробизнесмена могут быть и другие паспорта. В частности, Венгрии, глава правительства которой Виктор Орбан известен своими симпатиями к России. В июне 2023 года (то есть в разгар второго года великой войны) Мисак вроде бы отправился в зарубежное турне, целью которого было получение «паспорта одной из стран Евросоюза».

Кроме того, еще в 2021 году Хидиряну публично упрекали в причастности к одному из самых мощных конвертационных центров Украины, через которые средства переводили в ОРДЛО. А его родной брат Самвел Хидирян, сейчас «обеспечивающий безопасность» холдинга AGR Group, якобы долгое время жил в Москве и имел российское гражданство.

И как эти упреки комментируют представители AGR Group и семьи Хидирянов?

Мы обратились в пресс-службу холдинга через указанную на официальном сайте электронную почту и к самому Мисаку Хидиряну через страницу в социальной сети LinkedIn и ожидаем ответа, чтобы осветить публичную позицию их стороны.

Неужели захватчики, которые так и не смогли удержать контроль над землями Киевщины военным путем, теперь пытаются «аннексировать» их по-тихому, через подконтрольные и приближенные бизнес-структуры? Представители активной общественности Рудня считают, что это действительно может быть так. А аналитическое исследование, проведенное командой СтопКора, подтверждает: эти опасения имеют определенные основания, которые должны заинтересовать компетентные органы для дальнейшей тщательной проверки ситуации.

По информации украинских СМИ