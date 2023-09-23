Как обжаловать решение ВЛК в Украине: алгоритм действий

Обжаловать решение ВЛК можно в досудебном порядке и через суд. Лучше начинать обжаловать решение в досудебном порядке: и только, если это не будет иметь положительного результата, обратиться в суд.

Как обжаловать решение ВЛК в досудебном порядке

Для этого необходимо:

— Написать заявление/жалобу лица о несогласии с выводами ВЛК и просьбой пересмотреть указанное решение выше ВЛК.

— Вложить в заявление/жалобу все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВЛК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВЛК необходимо либо самостоятельно принести в высшую ВЛК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующего ВЛК.

По результатам рассмотрения жалобы ВЛК пересматривает обжалуемое постановление или может направить повторное (контрольное) медицинское освидетельствование.

Как обжаловать решение ВЛК в суде?

Обжаловать решение ВЛК исключительно по медицинским показаниям невозможно, ведь это не входит в компетенцию суда. Но суд может установить нарушение процедуры проведения ВЛК и на этом основании отменить его.

Также он может обязать провести повторное медицинское освидетельствование и дообследование военнослужащего в случае отказа соответствующей ВЛК их проводить.

По материалам соцсетей