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Дайджест > Девальвация гривны на низком старте

Девальвация гривны на низком старте

Александр Панько
22.08.23 17:10
137
Девальвация гривны на низком старте
На банковском рынке усиливаются ожидания по девальвации официального курса гривна/доллар с нынешних 36,6 грн/$. Такие слухи, никак пока не подтверждённые какими-либо официальными заявлениями НБУ, активизировались еще на прошлой неделе. 
 
Одно из оснований таких прогнозов - письмо НБУ №24-0006/39880 от 1 июня 2023 года, в котором регулятор требовал от банков пересчитать свои балансы до 2025 года по заданному им макроэкономическому прогнозу. 
 
В I квартале 2024 года НБУ рекомендовал отталкиваться не от 36,6 грн/$, а уже от 41,2 грн/$, а с 1 января 2025-го — от 41,5 грн/$. Тогда нацбанковцы указали, что этой курсовой прогноз рассчитан не ими, а FocusEconomіх, но сказали  придерживаться именно его в работе. 
 
Если курс доллара к гривне поднимется с 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$, то это будет официальная девальвация на 12,5%. 
 
Собственно, именно падение гривны до такого уровня и обсуждается, по данным «Страны», в банковских кругах. 
 
Причем, в последнее время, девальвационные ожидания базируются также на сокращении валютных поступлений со стороны экспортеров, в том числе из-за проблем с функционированием зернового коридора. А также на сокращении валютных поступлений в виде денежных переводов из-за границы. По информации Нацбанка, в январе-июне 2023 года по этому каналу в Украину поступило лишь $5,6 млрд, в то время как за аналогичный период 2022-го - $6,4 млрд. Сокращение на все те же 12,5%. 
 
Впрочем, повторимся, никаких официальных комментариев по поводу возможной девальвации официального курса гривны от НБУ нет. Наоборот, Нацбанк время от времени подчёркивает, что курсовая стабильность сохранится. 
 
Тем не менее, девальвационные ожидания уже стали одной из причин происходящего сейчас подорожания наличного доллара. Вторая причина — это повальные проверки финансовых компаний и их агентов (обменников, работающих на агентских соглашениях). Это небанковские валютные обменники. Они отреагировали на происходящее мгновенно - закрыли все свои пункты обмена валют, спрятав валютную наличность, чтобы силовики не смогли ее изъять. С рынка пропала весомая часть валютного предложения. Плюс сегодня стало известно, что у одной из финансовых компаний — крупного игрока валютообменного рынка — была отозвана лицензия Нацбанка. Это ООО «Финод» с 400 кассами в 16 областях Украины. 
 
На этом фоне на наличном валютном рынке сохраняется напряженная ситуация после девальвации гривны, начавшейся в минувший четверг, 17 августа. Тогда котировки пробили психологический уровень 38 грн/$, и черный рынок (продажи с рук и по объявлениям в интернете) зафиксировался в районе 38,06 грн/$. 
 
А новая неделя 21 августа началась торговлей по 38,20 грн/$ с коррекцией до 38,14 грн/$ в дальнейшем. Ценового отката ниже психологического уровня не произошло. Наоборот, банки в среднем на 10 копеек приподняли свои курсы продажи наличного доллара в кассах. Максимальный достиг 38,60 грн/$ — его ставил Креди Агриколь Банк, а средний находился в рамках 37,95-38,50 грн/$ на продаже и 37,0-37,80 грн/$ на покупке у людей. 
 
Среди госбанков самый высокий ценник держали Укрэксимбанк и Ощадбанк, которые отдавали «американца» по 38,25 грн/$.
 
Широкие диапазоны банки сохранили по карточным курсам: от 37,40 грн/$ до 38,50 грн/$ на продаже и от 36,56 грн/$ до 37,45 грн/$ на покупке.
 
В тоже время на черном рынке, после известия об отзыве лицензии у «Финода» сегодня вечером курс продажи доллара подскочил с 38,14 гривен до 38,52.
 
По материалам соцсетей

Тэги: гривна, девальвация

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