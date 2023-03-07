Кукла Барби, сатанизм и издевательство над Христом

Фирма Mattel, выпускающая Барби, выпустила целую серию кощунственных антихристианских кукол. Здесь вам и «распятая Барби», и распятый Кен — «Иисус Христос», и «Бафомет», и «святой Валентин» на пару с «Санта Барбарой» и «Богородицей лурдской». Сайт «Адекватная конспирология» публикует фото всех адских кукол.

Здесь уместно вспомнить, что создательницей куклы Барби была еврейка Рут Москович. А нынешним председателем и исполнительным директором Mattel является уроженец Израиля Ион Крейц.

К слову, чтобы упомянутые кощунственные игрушки лучше продавались 21 июля 2023 года кинокомпания Warner Bros. выпустит фильм в жанре романтической комедии, героиней которого станет кукла Барби. Главную роль сыграет Марго Робби. А компанию ей составит Райан Гослинг в роли Кена.

Заметим также, что Барби неоднократно становилась мишенью для критиков, обоснованно считающих, что куклы Mattel плохо влияют на детей.

Одно из наиболее частых обвинений связывает популярность Барби с распространением анорексии и булимии. Навязчивое стремление соответствовать идеалам красоты, проповедуемым СМИ, также иногда называют «синдромом Барби». Утверждается, что пропорции Барби неестественны для человека: так, расчёты, проведённые Центральным госпиталем Хельсинки, показали, что реальной женщине с пропорциями Барби не хватало бы от 17 до 22 процентов веса для нормального функционирования репродуктивной системы и, в частности, регулярных менструаций. Впрочем, на это можно посмотреть с другой стороны: как на скрытую пропаганду необходимости сокращения населения.

Кроме того, существует исследование, доказывающее, что девочки проходят стадию ненависти к Барби. Тогда они начинают обезглавливать и жарить в микроволновке своих кукол.