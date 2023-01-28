Как западные оружейные компании наживаются на посреднических сделках для Украины

Европейские частные торговцы оружием увидели возможность и взвинтили цены на свои услуги. В одном конкретном случае журналисты обнаружили, что один из брокеров брал за посредничество в три-шесть раз больше, чем в среднем по рынку.

Рост цен отразился на платежеспособности союзников Украины. Чем выше цены, тем меньше оружия получает Украина для самообороны, сказал по этому расследованию, военный атташе Украины в посольстве страны в Бельгии.

В середине марта цена одной конкретной партии боеприпасов выросла почти на треть после того, как была задействована сложная цепочка посредников, чтобы доставить оружие в Украину.

Сначала голландская, затем эстонская и, наконец, чешская компания участвовала в поставках столь необходимых Украине боеприпасов.

Поставщик, который, по-видимому, является последним в цепочке, чешская компания Excalibur International, хорошо известен украинской военной промышленности. Украинская государственная оружейная компания «Укроборонпром» сотрудничает с ней на протяжении многих лет. Однако в данном случае поставки Excalibur International в Украину осуществлялись через цепочку посредников.

В результате сделки как минимум один брокер получил 2 миллиона евро, 30% от суммы контракта, в виде комиссионных — аномально высокая комиссия, по словам инсайдеров отрасли.

Многие компании по всему миру получили сверхприбыль от войны в Украине, — сказал Федор Вениславский, депутат от правящей партии «Слуга народа» и член парламентского комитета по национальной безопасности.

Зачем вообще привлекать брокеров, если они взвинчивают цены?

Посредники обычно следят за тем, чтобы сделка прошла гладко, гарантируя оплату. Кроме того, в военное время их присутствие может быть оправдано страхом продавцов перед Россией. Болгария, например, до декабря отказывалась продавать Украине напрямую, опасаясь последствий со стороны Кремля. Участие посредника часто может скрыть настоящего поставщика.

Но посредники также могут быть прикрытием для хищения денег. Украина имеет долгую историю коррупции в сфере военных закупок. Сейчас, в условиях военного положения, торги больше не являются публичными, что делает практически невозможным отследить, куда уходят деньги.

Не помогает и то, что европейский рынок оружия тоже является секретным и обеспечивает полную анонимность торговцам, стремящимся накрутить цену.

Полномасштабное вторжение России в Украину придало новый импульс мировому рынку оружия, поставив перед брокерами задачу срочно найти для Украины оружие и боеприпасы советских времен, но при этом обеспечив им замечательный денежный поток.

Срочный заказ

Одна конкретная сделка состоялась 16 марта, через три недели после полномасштабного вторжения России в Украину.

В тот день в одном из домов в Буче российские солдаты убили трех мирных жителей — пожилую пару и молодую женщину. В Мариуполе российские самолеты сбросили бомбы на драматический театр, убив, по разным оценкам, до 600 человек, укрывавшихся там.

В тот же день голландский брокер Applied Research Laboratory Europe (ARLE) B.V. выставил счет эстонской компании Bristol Trust OÜ, согласно документам, с которыми ознакомились авторы этой статьи.

ARLE заказала гранатометы РПГ-7 и боеприпасы, которые должны были использоваться в Украине. Оружие должно было быть отправлено в Польшу, где оно было передано украинским представителям.

РПГ-7 — это советский противотанковый гранатомет, впервые выпущенный 60 лет назад. Один из самых распространенных видов оружия в мире, его популярность во многом объясняется низкой ценой (около 1500-2500 евро до войны с Россией и примерно вдвое больше сейчас). За гроши можно уничтожить дорогой танк или бункер противника.

По сей день РПГ производятся на четырех-пяти европейских заводах в таких странах, как Болгария, Румыния и Чехия.

К тому времени, в середине марта прошлого года, цены на оружие уже выросли. Среди причин — нехватка оружия. Запасы боеприпасов в Европе в мирное время часто намеренно поддерживались на низком уровне из-за их устаревания и стоимости обслуживания.

Правительства, частные компании и некоммерческие организации, гоняясь за одними и теми же товарами, начали перебивать друг друга.

«Мы все непреднамеренно создали ажиотаж, который разогрел рынок оружия, и те, кто давно работает на этом рынке, прекрасно это поняли и воспользовались моментом, чтобы получить сверхприбыль», — сказал Вениславский.

Некоторые западные брокеры сравнивают первые дни российского вторжения в Украину с началом вспышки Ковид-19.

«Если в первые дни кризиса, вызванного коронавирусом, торговцы массово искали маски, то теперь торговцы оружием со всего мира гоняются за оружием и боеприпасами, чтобы отправить их в Украину», — говорит один из восьми европейских торговцев оружием, с которым мы беседовали для этой статьи на условиях анонимности.

«Нынешний рынок оружия — это чертова неразбериха. Приходится ходить и спрашивать у каждого: «Сколько у вас оружия на складе? Это логистический кошмар», — сказал другой дилер, не пожелавший называть свое имя.

Оружие для Украины искали по всему миру «от Кувейта до Кении и от Филиппин до Судана», — сказал один из дилеров.

Потребности Украины также были весьма специфическими: советские минометы, гранатометы и боеприпасы — то, что больше всего используется украинской армией, но в дефиците на Западе.

В то время только несколько стран Восточной Европы имели то, что было нужно Украине. Некоторые не хотели продавать, опасаясь реакции России.

Болгария, которая зависит от российского газа, запретила прямые продажи своего оружия Украине еще в 2016 году. Но после дальнейшего вторжения России в Украину Болгария тайно отправляла поставки оружия через посредников, сообщает Politico.

Цены на оружие и боеприпасы советского производства, произведенные в Болгарии, выросли в три-четыре раза после вторжения России в Украину, по словам болгарского торговца, который пожелал остаться неизвестным, опасаясь за свою безопасность. «Эту цену платят дилеры. Цена, которую заплатит конечный покупатель, скорее всего, будет еще выше», — сказал он.

Желание остаться в тени широко распространено среди брокеров. Дело не только в геополитике, но и в личной безопасности.

Некоторые из брокеров рассказали журналистам, что их коллегам угрожали русские. В Бельгии и Норвегии торговцы оружием утверждают, что за ними следили по дороге домой. В 2015 году российский военный разведчик ГРУ отравил известного болгарского торговца оружием, который едва выжил после нападения.

Охота за гранатами

ARLE — это небольшая компания, которой руководят два бывших голландских военнослужащих, морской пехотинец и полицейский.

По имеющимся данным, с 2004 года ARLE занималась охраной VIP-персон в Ираке. С тех пор компания представляла интересы иностранных производителей оружия, желающих продать военное оборудование таким странам, как Нидерланды или Иордания.

Получив заказ, они начали поиск гранатометов и гранат для Украины в начале марта.

В своих поисках ARLE вышла на эстонского брокера Bristol Trust.

Bristol — такой же посредник, как и ARLE. Они не чужие друг другу: в своих странах. Оба представляют американского производителя оружия SIG Sauer Inc. Ни один из них не занимается хранением оружия, и оба работают по принципу «от заказа до заказа».

Не имея на складе РПГ, Bristol Trust обратился к чешской фирме Excalibur International. Частью их бизнеса является именно старая советская военная техника — то, что искала Украина. Excalibur, которая является частью производителя оружия Czechoslovak Group, согласилась поставить гранаты компании Bristol, согласно документам, с которыми ознакомились журналисты.

К 27 марта сделка между ARLE и Bristol была заключена, но в другой форме.

Первоначальный заказ на 100 гранатометов РПГ-7 и 5 000 патронов был заменен другим: Бристоль согласился продать ARLE 12 500 гранат РПГ за 6,8 млн. евро.

Согласно документам, которые видели журналисты, Бристоль заработал 2 миллиона евро на посредничестве. Неизвестно, сколько ARLE заплатила за свои услуги.

Цена непомерно высока: каждая граната оказалась как минимум в два раза дороже, чем до войны. Тогда они продавались по 200-250 евро за штуку, по словам экспертов по оружию, опрошенных для этой статьи.

Несколько европейских торговцев оружием и экспертов сказали, что средняя комиссия в этом бизнесе составляет от 5 до 10 процентов от стоимости сделки. По словам одного из брокеров, 30 процентов, о которых заявляет Бристоль, «не соответствуют действительности».

Антс Пылдсам, владелец Bristol Trust, не подтвердил и не опроверг факт сделки.

«Из-за идущей жестокой войны, ради безопасности моей семьи, моих партнеров и меня самого, я не могу публично комментировать предполагаемую сделку или ее существование». Описание подобных сделок может поставить под угрозу жизни людей«, — сказал он.

Однако Пылдсам заявил, что ни одна из прошлогодних сделок не принесла ему 30 процентов от сделки.

«Претендовать на определенную, но не неэтичную прибыль в сделках приходится», — сказал он.

Суммы, которую Бристоль якобы заработал на сделке, было бы почти достаточно, чтобы купить 12 500 гранат до начала войны в России.

Если бы голландский брокер купил гранаты напрямую у чешской компании, он якобы сэкономил бы 2 миллиона евро, на которые можно было бы купить еще 3750 гранат РПГ для обороны Украины. Если бы Excalibur продал гранаты напрямую Украине, цена могла бы быть еще ниже.

Компания Excalibur признала, что является одним из поставщиков оружия в Украину, но отказалась комментировать детали своего участия. Компания лишь сказала, что в основном поставляет Украине артиллерийские боеприпасы и тяжелое вооружение.

С начала тотальной войны России против Украины доходы Czechoslovak Group, материнской компании Excalibur, удвоились. В ноябре компания заявила, что за первые шесть месяцев 2022 года она заработала 580 миллионов евро, что в два раза больше, чем за тот же период годом ранее.

«Конфликт в Украине, а также мировой спрос на оборонные материалы в прошлом году привели к значительному росту цен, поскольку спрос превышает предложение», — сказал представитель Excalibur.

Поставщик с историей

Украинский «Укроборонпром» не только знаком с компанией Excalibur, но и имеет с ней меморандум о сотрудничестве с 2018 года.

В предыдущие годы дочерняя компания Excalibur International под названием Excalibur Army, очевидно, неоднократно осуществляла прямые продажи «Укрспецэкспорту», государственной компании, которая в то время являлась дочерней компанией «Укроборонпрома».

В 2020-2021 годах Excalibur поставляла «Укрспецэкспорту» боеприпасы для гаубиц, минометов и запчасти для автомобилей, согласно базе данных Importgenius.

Укроборонпром" «активно сотрудничает» с Excalibur, сказал Глеб Каневский, председатель некоммерческой организации Statewatch, наблюдающей за закупками и реформами в Украине, поэтому для них «не должно быть проблем» заключить сделку без посредников.

Каневский видит две возможные причины, почему этого не произошло. Посредники могли прикрыть поставщика, если это была, например, Болгария. Другое возможное объяснение — коррупция, считает Каневский.

Украина имеет историю скандалов, связанных с оборонными закупками. В отличие от других государственных закупок, большая часть расходов на оборону осуществляется в тайне. Секретность часто объясняется интересами национальной безопасности, но в прошлом ею злоупотребляли коррумпированные чиновники.

Один скандал с оборонными закупками, где коррупция была предположительно, но не доказана, недавно потряс Украину.

21 января издание ZN.UA сообщило, что Министерство обороны закупило продовольствие для армии по завышенным ценам на общую сумму 13 миллиардов гривен (360 миллионов долларов). Журналисты опубликовали утечку контракта о закупках на 2023 год, в котором некоторые цены в два-три раза выше, чем в киевских продуктовых магазинах.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявило, что уже некоторое время расследует этот вопрос, еще до того, как журналисты опубликовали эту историю. Министерство обороны назвало это технической ошибкой подрядчика.

Всего несколько дней спустя «Украинская правда» опубликовала материал о другой предполагаемой коррупционной схеме. Два украинских бизнесмена, действующих от имени Министерства обороны, якобы заказали бронежилеты у турецкой фирмы, а затем попросили ее дать им $580 000 или 3% от суммы сделки за субподряд. По всей видимости, бронежилеты так и не были поставлены в Украину.

«Укроборонпром» и его дочерние предприятия, занимающиеся импортом и экспортом военной продукции для государства, и раньше привлекали внимание правоохранительных органов.

В начале марта «Укроборонпром» передал свои дочерние предприятия, «Укрспецэкспорт» и «Спецтехноэкспорт», Министерству обороны Украины. Пять месяцев спустя министерство уволило директоров этих компаний.

В последнем сообщении НАБУ от января говорится, что ведомство разоблачило компанию «Спецтехноэкспорт», которая в то время находилась в структуре «Укроборонпрома», в хищении 2,3 млн долларов в 2014-2015 годах.

По данным НАБУ, должностные лица компании использовали связанную с ними иностранную брокерскую фирму для перекачки денег за пределы Украины, а также для закупки товаров по ценам, завышенным в три с половиной раза.

В ноябре 2018 года антикоррупционное ведомство предъявило обвинения в злоупотреблении служебным положением трем должностным лицам авиаремонтного завода «Авикон», входящего в структуру «Укроборонпрома», что якобы нанесло ущерб государству на 13 млн гривен.

В 2014 году бывшие руководители завода решили заказать десяток топливных баков для вертолетов у офшорной компании в Карибском бассейне. Позже выяснилось, что эта компания затем заказала баки в Грузии по цене вдвое ниже, сообщает НАБУ.

«К сожалению, были случаи, когда экспортеры искусственно завышали эти комиссионные, чтобы получить больше денег из украинского бюджета перед полномасштабным вторжением», — сказал Каневский.

В нескольких скандалах был замешан даже Экскалибур.

Издание New Voice сообщило, что в 2016-2017 годах Министерство обороны Украины заплатило за боевую технику пехоты в десять раз больше начальной цены продавца. Машины поступали из «Экскалибура» в Польшу, где фирма-посредник «Вторпласт» демонтировала их башни. Затем бронешасси и башни прибыли на государственный Житомирский бронетанковый завод, входящий в состав «Укроборонпрома», где машины пехоты были собраны воедино, в результате чего их цена выросла с 20-25 000 долларов до 205 000 долларов за штуку. Укроборонпром" отверг эти обвинения.

По данным «New Voice», еще одна сделка с участием «Экскалибура» произошла в 2017 году. Кипрская фирма PetraLink Limited, зарегистрированная в помещении клиники лазерной терапии, по сообщениям, заработала $ 681 000 на посредничестве в сделке между Real Trade, дочерней компанией Excalibur Army, и Министерством обороны Украины.

Кто разместил заказ?

Неясно, кто заказал 12 500 гранат для Украины в марте, положив начало сделке, в которую была вовлечена цепочка посредников.

Компания «Укроборонпром» заявила, что ни она, ни ее дочерние предприятия не делали заказ. Однако большинство заказов поступает от Министерства обороны Украины, которое теперь контролирует две экспортно-импортные компании, ранее входившие в структуру «Укроборонпрома». Министерство не ответило на просьбу о комментарии к моменту публикации.

Голландский владелец ARLE заявил, что именно Министерство обороны Нидерландов заказало гранаты для Украины.

Однако в своем официальном ответе правительство Нидерландов категорически и неоднократно отрицало, что оно стоит за этой покупкой. Официальные лица заявили, что Нидерланды не привлекают посредников для помощи Украине и не закупали для этой страны боеприпасы для РПГ.

По словам Вениславского, иностранные компании, взвинчивающие цены, иногда пытались извлечь выгоду из военных закупок своих стран для Украины.

«Бизнесмены, которые имели лоббистские связи в тех странах, которые помогают Украине, также использовали свои связи для получения заказов для своих компаний в рамках этой финансовой или военно-технической помощи, чтобы также заработать на этом», — сказал Вениславский.

ARLE дважды вела дела с Министерством обороны Нидерландов в 2022 году, по словам пресс-секретаря министерства.

В Эстонии руководитель Bristol Trust Пылдсам считается известным торговцем оружием. Он неоднократно поставлял материалы для армии и полиции страны. На своем сайте Bristol Trust демонстрирует фотографию визита тогдашнего министра обороны Эстонии в 2018 году.

Растущее богатство

В какой степени война России против Украины способствовала росту западного рынка оружия? Прибыль, которую декларируют торговцы оружием, говорит сама за себя.

Доход эстонской Bristol Trust в 2021 году составил 6,37 миллиона евро, согласно цифрам, которые компания сообщила налоговым органам. Только во втором квартале 2022 года, в месяцы после начала войны, «Бристоль» получил 17,8 миллиона.

За весь 2022 год эстонский брокер заявил о самом высоком доходе в своей истории — 27,6 миллиона евро, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

В разговорах не под запись представители европейских брокерских фирм признались, что взвинчивали цены.

«Сразу после вторжения России в Украину уровень паники был высок, и было легко взвинтить цены», — сказал один из европейских оружейных брокеров. «В тот момент время доставки было важнее цены».

По информации украинских СМИ