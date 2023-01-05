США предрекли распад РФ в 2023 году по примеру СССР

Аналитики Института Хадсона вспомнили о годовщине распада Советского Союза и посетовали, что США не удалось «разрушить» его полностью. Они предрекли «коллапс» России в 2023 году.



Падение Берлинской стены в 1989 году и отставка Михаила Горбачева с поста президента Советского Союза в 1991 году ознаменовали лишь начало распада СССР, но не его окончательную кончину. Хотя формально СССР перестал существовать как государственное образование после 1991 года, его распад продолжается и поныне. Две чеченские войны, российское вторжение в Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году, постоянные пограничные стычки между Киргизией и Таджикистаном и Вторая карабахская война 2020 года между Арменией и Азербайджаном — вот лишь некоторые примеры, доказывающие, что распад СССР продолжается и поныне.

Однако ключевым, если не последним его эпизодом будущие историки наверняка назовут ввод российских войск в Украину в феврале 2022 года. Когда закончатся боевые действия в Украине, пока неизвестно, но, скорее всего, это будет означать распад Российской Федерации (правопреемницы Советского Союза) в ее нынешнем виде. Экономика России, несомненно, понесла серьезный удар, ее военный потенциал иссякнет, а региональное влияние ослабнет. Границы Российской Федерации через десять или двадцать лет наверняка будут отличаться от нынешних. На фоне окончательного распада Советского Союза и возможного краха Российской Федерации политикам пора готовиться к новой геополитической реальности на евразийском пространстве.

Цель данной статьи не в том, чтобы ратовать за смену режима в России — это дело самого российского народа. Данная статья также не берется предсказывать, какими именно Россия и Евразия вообще выйдут из окончательного распада Советского Союза и краха Российской Федерации. Вместо этого мы устанавливаем для западных политиков достижимые цели, обрисовываем в общих чертах предпосылки, на которых они строятся, и выделяем вопросы, которые ответственные лица должны задать уже сейчас, чтобы лучше подготовиться к будущему.



Цели

После распада Российской Федерации США должны преследовать ряд достижимых целей, узко ориентированных на собственные национальные интересы. Так, США необходимо:

— Реалистически подходить к демократическим и рыночным перспективам России. 1990-е годы показали, что геополитические перемены (например, юридический распад Советского Союза) не преобразили российское общество автоматически, как многие надеялись. США и их партнеры должны усвоить горькие уроки 1990-х и не тратить ресурсы впустую, тщетно пытаясь преобразовать российское общество, экономику или правительство в демократию западного образца. Эти попытки потерпели неудачу в 1990-х и, наверняка, провалятся снова. Вместо этого политики должны смиренно признать ограниченность западного влияния в демократизации России.



— Сдерживать любые последствия внутренних боевых действий в России. После распада Российской Федерации в стране могут произойти революция, мятеж или гражданская война — будь то на национальном или региональном уровне. Сдерживание любой внутренней борьбы внутри нынешних, международно признанных границ России должно стать главным приоритетом США и их партнеров.

— Учитывать российские арсеналы массового уничтожения. В России имеется почти шесть тысяч ядерных боеголовок, и известно, что в стране имеется крупная программа создания химического и биологического оружия. Учет этого оружия отвечает интересам всего мирового сообщества.

— Распространять стабильность на периферии Европы путем расширения евроатлантической интеграции и углубления двусторонних отношений. Евроатлантическая интеграция стала одним из важнейших факторов стабильности в Европе с 1949 года. Когда Российская Федерация распадется, НАТО и Европейский союз должны воспользоваться слабостью Москвы и добиться «Большого взрыва», включив в свою орбиту оставшиеся страны-кандидаты и претенденты. Планировать этот шаг, в том числе проводить подготовительную работу для любых системных реформ, необходимых для дальнейшего расширения, надо уже сегодня. Там, где членство в НАТО или ЕС представляется нецелесообразным, США следует укреплять отношения на двусторонней или многосторонней основе — особенно за счет региональных группировок, таких как ГУАМ или Организация тюркских государств.



— Поддерживать в Европе превосходящую военную мощь. По окончании холодной войны многие политики понадеялись на так называемый «дивиденд мира» в Европе. Исходя из этой надежды, несколько администраций кряду сокращали военные расходы и ослабляли военное присутствие Америки в Европе. Однако мирные дивиденды так и не воплотились, и США и их союзники оказались не готовы к российским действиям. Америка не может повторять эту ошибку. Некоторые будут утверждать, что конец Российской Федерации устранит необходимость в мощном военном присутствии США в Европе. Но никто не знает, какой окажется Россия после Владимира Путина. Поэтому США и их партнеры должны предпринять все шаги, чтобы ослабить, изолировать и сдержать Россию — и, если понадобится, добиться ее поражения в обозримом будущем.



— При первой же возможности привлечь к ответственности всех российских деятелей, повинных в совершенных в Украине зверствах. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с интересным предложением о создании специального трибунала для наказания повинных в действиях против Украины, которое поддержали различные парламентские структуры Запада. Трибунал привлечет к ответственности самых высокопоставленных политических и военных лидеров России за преступления против Украины. Даже если перспектива вынесения приговора российским политическим и военным лидерам невелика, международному сообществу все равно следует попытаться. Хаос внутри России может дать мировому сообществу шанс привлечь этих преступников к ответственности.

Стратегические предпосылки

Хотя никто не может предсказать, какой окажется Россия после Путина, некоторые разумные предположения могут помочь политикам улучшить подготовку. К таковым относятся:

— Раскол России продолжится. Распад Российской Федерации, будь то де-факто или де-юре, может разрушить Россию геополитически. Это дальнейшее членение едва ли окажется столь же прямым или «чистым», как появление 15 новых государств после юридического распада СССР в 1991 году. Политики должны исходить из того, что дальнейшее дробление России скорее будет походить, например, на Чечню 1994 года (жестокий конфликт), чем на Эстонию 1991 года (мирное и прямое отделение).

— В некоторых регионах России возникнет множество безработных ветеранов боевых действий. Значительное количество российских солдат в Украине — выходцы из считанных регионов Российской Федерации. Тысячи молодых людей из числа этнических меньшинств получат в Украине боевой опыт и вернутся в родные регионы без особого экономического или социального будущего. Многие из этих регионов в прошлом уже имели склонность к независимости или опыт повстанческих движений. Это повысит вероятность внутренних конфликтов.

— Китай и Турция попытаются заполнить вакуум власти в Евразии. Китай и Турция будут бороться за влияние в Средней Азии и на Кавказе, где традиционно большое влияние имела Москва. Конкуренция может обостриться и на Дальнем Востоке.

— Будут распространяться частные вооруженные группы. Когда рухнет российское государство, может увеличиться количество «частных армий» (формата группы «Вагнер») или субнациональных вооруженных групп (формата 141-го чеченского специального моторизованного полка — так называемых «Кадыровцев»). Эти группы и их лидеры станут влиятельными игроками в послепутинской России — особенно с десятками тысяч ветеранов конфликта в Украине.

— На смену Путину придет отнюдь не Томас Джефферсон. Непосредственным преемником президента Путина будет такой же националист и автократ. Западным политикам нечего больше надеяться на «умеренного» российского лидера, который хочет мира с соседями и реформ дома.

— Россия вернется. Каким бы серьезным ни было поражение России в Украине или деградация ее экономики и вооруженных сил, Москва никогда не откажется от своих имперских замашек в Восточной Европе. Даже если перевооружение и восстановление займет несколько десятилетий, Москва будет представлять угрозу для своих соседей. США и НАТО должны строить свою стратегию именно на этой предпосылке.

Семь вопросов, которые политики должны задать уже сегодня

Конкретных рекомендаций политикам насчет послепутинской России никто дать не возьмется. Однако уже сегодня им следует задать семь вопросов, принимая во внимание вышеупомянутые цели и предпосылки, чтобы лучше подготовиться к окончательному распаду Советского Союза и краху Российской Федерации.



1. Что должны сделать США, чтобы скоординировать международный ответ на призывы к независимости и самоопределению, которые наверняка прозвучат в России? Российская Федерация состоит из 83 субъектов. Многие из них населяют народы с общей культуры, историей и языком, отличными от славянского населения страны. В некоторых из этих образований уже есть скромные движения за независимость. После распада Российской Федерации политикам следует рассчитывает, что часть из них ее провозгласит. США необходимо совместно с партнерами скоординировать ответ на эти призывы к самоопределению в интересах Америки и соблюдая международное право.

2. Как США и их партнерам предотвратить распространение внутреннего вооруженного конфликта после распада Российской Федерации? Распад Российской Федерации наверняка приведет к междоусобной борьбе между различными центрами власти. В интересах Америки, чтобы боевые действия и конфликты не вылились за пределы нынешних границ Российской Федерации и не коснулись соседних стран. Таким образом, США и заинтересованные партнеры должны расширить двустороннее сотрудничество на евразийском пространстве и укрепить военные возможности, безопасность границ, правоохранительные органы и сектор безопасности.

3. Как США и их партнерам скоординировать международные ответные меры по защите российских запасов ОМУ? В отсутствие безопасности или подотчетности тысячи российских ядерных боеголовок наряду с программами химического и биологического оружия представляют угрозу глобальной стабильности. Этот вопрос заслуживает внимания всего мирового сообщества. США должны уже сегодня поразмыслить о том, как им возглавить усилия по его решению. Для начала потребуется улучшить возможности обнаружения на пограничных переходах по всему региону.

4. Должны ли НАТО и ЕС воспользоваться слабостью Москвы и добиться «Большого взрыва» — крупного расширения за счет оставшихся стран-кандидатов и претендентов? В Европе осталось несколько стран, которые стремятся в перспективе влиться либо в Европейский союз, либо в НАТО, либо в обе организации сразу. Для стран вроде Грузии и Украины основным камнем преткновения стало давление со стороны России. Если Российская Федерация распадется, ЕС и НАТО следует задуматься об ускоренном членстве для некоторых стран.

5. Как США и их партнерам скоординировать экономическую помощь в восстановлении регионов, находящихся под российской оккупацией, которые будут освобождены? Мало того что распад Российской Федерации наверняка повлечет за собой призывы к независимости в определенных регионах внутри России, так еще и наверняка освободятся оккупированные территории вне ее рубежей — Приднестровье в Молдавии, Абхазия и Цхинвал (Южная Осетия) в Грузии, а также Крым и другие регионы Украины. Вашингтону представится уникальная возможность помочь этим партнерам США восстановить территориальную целостность в пределах их международно признанных границ. Чем быстрее и эффективнее это будет сделано, тем стабильнее станет ситуация.

6. Что необходимо сделать США для координации международных или региональных мер по разрешению имеющихся пограничных споров между Российской Федерацией и ее соседями? К таковым относятся спорные острова Укатный, Жесткий и Малый Жемчужный в Каспийском море, фактическая эстонско-российская граница, статус Северных территорий [Южные Курилы] и, возможно, Карельский вопрос. Западным политикам за тысячи миль эти проблемы могут показаться незначительными, но каждая из них может получить региональный размах и глобальные последствия.

7. Что могут сделать США и их партнеры, чтобы снизить российское влияние в других частях мира — например, в Сирии, Ливии и частях Африки к югу от Сахары? Из-за российской «спецоперации» в Украине влияние Москвы в некоторых частях мира уже сократилось. Если же Российская Федерация рухнет, это скажется на сателлитах Кремля и его марионеточных силах на Ближнем Востоке и в Африке. США необходимо уже сейчас совместно с партнерами разрабатывать стратегию, как усилить западное влияние в регионах, где российское, наоборот, снижается.

Заключение

Ввод российских войск в Украину в феврале 2022 года изменил ситуацию с безопасностью в Североатлантическом регионе невиданным со времен Второй мировой войны образом. Евразийский массив ощутит последствия российской спецоперации сполна лишь спустя многие годы — особенно в случае победы Украины. Политики должны признать историческое значение ситуации и начать действовать соответствующе.

Успех Украины на поле боя против России может дать уникальную возможность загнать Москву обратно в ее геополитические рамки на целое поколение. Это создаст новую геополитическую реальность, прежде невиданную. Готовясь к ней, политики должны извлечь уроки из 1990-х, когда западные руководители наивно понадеялись на демократическое управление и экономические реформы в России, которые так и не воплотились. Если поведение Москвы на мировой арене с 1991 года что-то и доказало, так это что в обозримом будущем Россия едва ли станет ответственным глобальным игроком. Чем сосредотачиваться на недостижимом, американское руководство должно проводить в жизнь прагматичную и реалистичную политику в национальных интересах.

По материалам иностранных СМИ