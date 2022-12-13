Смогут ли люди обрести бессмертие? И какова его цена?

Жизнь — это самое удивительное, что появилось после Большого Взрыва, но никто не знает, как на самом деле она возникла во Вселенной. Есть много видов существ, но человек, несомненно, стоит на вершине мира. Мы являемся повелителями биосферы, теми, кто управляет бесчисленным множеством неразумных созданий.

Земле посчастливилось стать местом, где зародилась жизнь, и разумные люди появились на ней тысячи лет назад. Рождение человечества подарило планете нового властителя и гегемона и в то же время сделало ее цивилизованной. Но люди издавна мечтали о том, чтобы бросить вызов главному закону природы, который всегда идет бок о бок с жизнью: смерти.

Полагаю, что все понимают этот закон: жизнь всегда связана со смертью, и неважно, разумна она или нет, никто не может избежать конца. Со дня рождения мы обречены на смерть в будущем. Неразумная жизнь подчиняется законам природы и спокойно встречает свою гибель, но у разумных людей есть свои мысли и эмоции, и, естественно, они не желают так быстро умирать.

Поэтому с древнейших времен и по настоящее время не было недостатка в тех, кто осмеливался бросить вызов судьбе. Например, первый император Китая Цинь Шихуан стремился к вечной жизни, но в конечном итоге это погубило династию, которую он основал. Император Тайцзун из династии Тан искал путь к бессмертию в последние годы своей жизни. Однако все они в конце концов потерпели неудачу, и он не смог избежать конца.

Когда человечество вступило в век научно-технического прогресса, ученые разглядели могущество науки. Она способна разгадывать тайны всего сущего и Вселенной. Так сможет ли наука открыть тайну жизни и нарушить этот непреложный закон, подарив людям бессмертие? Чтобы осуществить эту мечту, ученые уже давно ищут ключ к вечной жизни.



Чтобы добиться долголетия, нужно сначала открыть секрет, ведущий к смерти. В процессе многочисленных исследований эксперты обнаружили, что теломеры на концах хромосом постоянно укорачиваются при обновлении клеток, что является важной причиной, ограничивающей нашу продолжительность жизни. Однако, хотя причина смерти уже найдена, у нас нет возможности воспрепятствовать укорачиванию теломер.

Конечно, укорачивание теломер это не единственный фактор, влияющий на продолжительность жизни человека. Должны существовать и другие, которые ученым еще только предстоит обнаружить и исследовать. Помимо продления жизни с помощью генной инженерии, некоторые исследователи пытаются перенести сознание в компьютер для достижения другого вида бессмертия.

Думаю, всем понятно, что самый сложный и загадочный орган в человеческом организме — это мозг, а самое загадочное в мозге — это сознание. Ученые до сих пор расходятся во мнениях, что такое сознание. Но хотя мы не можем понять его суть, именно сознание является ключевой причиной, по которой люди считаются представителями разумной жизни. Без сознания мы бы не отличались от животных.

Так может ли способ переноса сознания действительно сработать? Ученые считают, что пока это маловероятно. Сейчас мы ничего не знаем о сознании, и никто не способен предположить, может ли оно существовать вне человеческого тела, и бессмертно ли оно. Некоторые специалисты утверждают, что даже если сознание может быть перенесено из человеческого тела, оно не будет бессмертным. У сознания тоже есть продолжительность жизни. Оно и тело взаимозависимы. Когда тело умирает, сознание, возможно, умирает вместе с ним, а потому его нельзя перенести в другой «сосуд».

Безусловно, исследование тайн жизни — это только начало. Сегодня никто не может утверждать со стопроцентной уверенностью, что с помощью технологий возможно достигнуть бессмертия, нарушающего законы мироздания. К тому же ученые считают, что даже если нам удастся достигнуть вечной жизни, это принесет человечеству одни несчастья. Об этом мы можем судить исходя из наблюдений за иными существами с высокой продолжительностью жизни.

Хотя люди являются единственными разумными созданиями на планете, их жизненный срок короток по сравнению с другими. В природе есть множество животных, которые живут очень и очень долго. Например, черепахи — в среднем они живут от 150 до 200 лет, поэтому мы часто говорим «тысячелетние черепахи», указывая на то, что они настоящие долгожители.

Продолжительность жизни черепах намного больше, чем у людей, но в биологическом мире есть немало существ, которые живут даже дольше. К примеру, моллюски, любимое лакомство на столе многих. Мы любим есть моллюсков, но мало кто знает, как долго они живут. Как-то ученые обнаружили в полярном регионе старого двустворчатого моллюска Arctica islandica, которому было больше 505 лет. В ознаменование этого открытия исследователи назвали его «Мин» в честь династии Мин, в период правления которой он появился на свет.

Являются ли моллюски самыми долгоживущими существами в биологическом мире? Конечно, нет, в морских глубинах есть другой претендент на это звание — медуза. Именно она живет дольше всех на Земле. Можно сказать, что она нарушает все природные законы. Почему медузы живут так долго? Причина в том, что они способны «самоомолаживаться».

Как только медуза достигает определенной фазы роста, она способна «обновляться». Так она может жить практически вечно. Возможно, для многих это умение становится мечтой, но чем дольше живет существо, тем проще его строение, и тем более хрупкой является его жизнь. Природа наделяет их этим даром, но и лишает их некоторых других способностей, оставляя им горькую судьбу. Большинство долгожителей, существующих в природе, становятся пищей для человека.

Поэтому ученые считают, что ничто во Вселенной не вечно. Даже звезды, широко распространенные небесные тела. Астрономы обнаружили, что у них есть свой срок — от десятков миллионов до десятков миллиардов лет, то есть и они не бессмертны. У планет тем более есть продолжительность жизни. И другие небесные тела, такие как черные дыры, не могут существовать в космосе бесконечно, поэтому даже Вселенную нельзя назвать вечной. Когда ее срок подойдет к концу, то она разрушится, и все начнется заново.

Закон жизни и смерти — это основополагающий закон Вселенной. Мы не можем выйти за пределы Вселенной и, естественно, не можем по-настоящему достичь вечной жизни. Если однажды мироздание отменит закон смерти, которому подчиняется человечество, мы обретем бессмертие. Но взамен мы можем лишиться разумности, гегемонии над жизнью на Земле. Наш конец в результате видится очень трагичным.

По материалам иностранных СМИ