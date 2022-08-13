Льготная ипотека под 3% и 7% годовых в Украине: кто и как ее сможет оформить?

Кабинет министров Украины утвердил условия льготных ипотечных кредитов со ставкой 3% и 7% годовых. Получить льготный кредит на покупку жилья со ставкой 3% и 7% годовых украинцы смогут уже с 1 октября, когда вступит в силу постановление КМУ № 856.

Для кого будет доступна ипотека

Согласно постановлению Кабмина, ипотека со ставкой 3% годовых будет возможна для таких категорий граждан Украины:

— военнослужащие Вооружённых сил по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Госспецсвязи, Гострансслужбы, военные прокуроры Офиса генпрокурора, лица рядового и начальствующего состава ГСЧС, лица начальствующего состава управления специальных операций НАБУ, полицейские и члены их семей;

— медицинские работники (специалисты и профессионалы) учреждений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

— педагогические работники учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности;

— научные (научно-педагогические) работники учебных заведений и научных учреждений государственной или коммунальной формы собственности.

Кроме того, постановлением определён перечень тех, кто сможет получить ипотечный кредит со ставкой 7% годовых:

— ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, семьи погибших (умерших) военнослужащих ВСУ;

— внутренне перемещённые лица;

— другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи.

В зависимости от категории граждане смогут получить кредит по ставке либо 3%, либо 7% годовых.

Что предусматривает ипотека

По условиям ипотеки с 1 октября можно будет получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья.

С 1 марта 2021 года в Украине уже действует государственная программа «Доступная ипотека 7%». Среди основных условий программы — первый взнос в размере 15% и срок выплаты до 20 лет. Жильё должно быть принято в эксплуатацию не позднее 2018 года, а его стоимость не превышать 2,5 млн грн.

Стоит отметить, что работодатели этих четырёх категорий работников будут иметь возможность компенсировать им первоначальный взнос и часть тела кредита за счёт бюджетных программ (размер компенсации зависит от выслуги).

В рамках программы «Доступная ипотека» можно будет приобрести жильё до 52,5 кв. м общей площади + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Если речь идёт об областном центре, то в доме, находящемся в эксплуатации не более 10 лет. Стоимость не должна превышать оценочную, которая определена оценщиком или сотрудником банка.

Также стоимость 1 кв. м не должна превышать опосредованную стоимость сооружения, определённую Минрегионом и увеличенную в 2,5 раза для областных центров, городов с населением более 300 тысяч человек, на расстоянии до 15 км от Киева, в 2 раза — для городов с населением 100–300 тысяч человек, в 1,75 раза — для других населённых пунктов.

Также жильё застрахуют от рисков случайного уничтожения или случайного повреждения на полную оценочную стоимость.

Условия для получения ипотеки

Курировать программу льготных ипотечных кредитов будет компания «Укрфинжитло».

Для получения льготного кредита по озвученным в постановлении КМУ № 856 условиям кандидат должен отвечать следующим требованиям:

— является гражданином Украины и относится к категориям лиц, указанных в постановлении;

— достиг 18 лет к моменту подписания кредитного договора. Возраст кандидата на дату полного исполнения обязательств по кредитному договору не должен превышать 70 лет;

— кандидат платежеспособен и может осуществлять платежи по погашению и обслуживанию кредита. Банки обязаны проводить анализ платежеспособности заёмщика в соответствии со своими внутренними процедурами;

— в собственности кандидата и членов его семьи менее 52,5 кв. м общей площади жилой недвижимости для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи. При этом, не учитывается недвижимость, расположенная в районе проведения военных (боевых) действий или на подконтрольной РФ территории;

— кандидат и члены его семьи не имеют действующих ипотечных договоров, заключённых по различным льготным государственным программам.

Оформить заявку на кредит можно будет через портал «Дія».

У этой программы есть свои плюсы и минусы. Из положительного — это низкая процентная ставка, расширяющая круг людей, способных выплачивать этот кредит.

Основным минусом является ограничение программы первичным рынком. Для того, чтобы программа исправно работала, необходимо запустить строительную сферу, что в условиях войны может иметь свои трудности.

По материалам украинских СМИ