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Дайджест > Холодная зима 2022/2023 - как к ней подготовиться украинцам?

Холодная зима 2022/2023 - как к ней подготовиться украинцам?

Агата Кловская
29.07.22 18:49
329
Холодная зима 2022/2023 - как к ней подготовиться украинцам?

За окном середина лета, а подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Война против России заставила власть заранее готовиться к зиме. Правительство уже начало подготовку к осенне-зимнему периоду, образовав специальный штаб, который будет разрабатывать разные сценарии прохождения отопительного сезона. Но и украинцам стоит подготовиться самостоятельно.

Что мы имеем?

От ударов россиян тяжёлые потери понёс чуть ли не весь украинский энергетический сектор. За все дни войны пострадали атомные, нефтеперерабатывающие, энергогенерирующие, угледобывающие, распределительные и коммунальные объекты инфраструктуры.

С 4 марта под контролем ВС РФ находится самая большая в континентальной Европе и третья по мощности атомная станция мира — Запорожская АЭС.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина также потеряла Каховскую гидроэлектростанцию, три теплоэлектростанции (ТЭС) и около 40% всех объектов возобновляемой энергетики.

Не получится восстановить шахты «Золотое» и «Тошковская» в Луганской области, «Южнодонбасская № 1» и им. Сургая в Донецкой области.

Сильно пострадала от войны нефтяная инфраструктура: два НПЗ остановлены, повреждены десятки нефтебаз, много АЗС оказались на захваченной российскими войсками территориях. Кроме того, из-за боевых действий были повреждены или разрушены 249 объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения.

До начала отопительного сезона в украинских газохранилищах необходимо накопить не менее 19 млрд куб. м газа. Сейчас в хранилищах есть чуть более 10 млрд куб. м голубого топлива, и его закачка продолжается. Но будет ли закачан газ в полном объёме — пока неизвестно, учитывая дефолт НАК «Нафтогаз».

Минимум 2 млн тонн — столько угля должно быть накоплено на складах до начала следующего отопительного сезона. Эти потребности планируется обеспечить благодаря внутренней добыче. Для этого решено запретить экспорт твёрдого топлива.

Для подготовки страны к отопительному сезону создан специальный штаб. Его глава — министр развития общин и территорий Алексей Чернышов — заявил, что отопительный сезон начнётся вовремя и правительство подготовится ко всем возможным рискам.

По его словам, тарифы на газ меняться не будут, но придётся отвыкать «жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу». «Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18–20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы», — написал министр в Facebook.

Как подготовить дом к зиме?

По словам Чернышова, тепло в доме зависит от каждого украинца и каждый должен удержать тепло в своём жилье. Поэтому, граждане могут:

— во время дождя подняться на чердак и проверить, нет ли протечек. Если они обнаружены, причиной, скорее всего, является нарушение кровельного покрытия. Его ремонт лучше доверить профессионалам;

— обратить внимание на стены. Если стены намокают равномерно, то по возможности необходимо сделать наружное утепление. Есть также различные варианты внутреннего утепления, например, использование особой «теплой штукатурки»;

— если в доме есть печь или камин, нужно сделать пробную топку, чтобы проверить дымоход. Нужно убедиться, что в нём есть тяга и не появились трещины;

— проверить газовый котёл и радиаторы. Только тогда в доме будет тепло вне зависимости от наружной температуры;

— если в доме установлен газовый или электрический котёл, необходимо закупить побольше фильтров для системы отопления и не забывать менять их ежемесячно в течение всего отопительного сезона;

— нужно заменить изношенные уплотнители и утеплить окна при помощи самоклеющейся ленты или специальной энергосберегающей плёнки. Если окна старые, а поменять их пока нет возможности, необходимо заполнить оконные щели силиконовым герметиком — дуть будет меньше;
если некоторые секции батарей не нагреваются, это может свидетельствовать о внутренней коррозии. Нужно заранее проверить отсутствие неполадок и в случае их обнаружения вызвать мастера.

Как подготовить квартиру к холодам?

Некоторые варианты утепления квартир и домов перекликаются. Но всё же есть некоторые особенности:

— утеплите стены снаружи. Недостаток наружного утепления квартир в том, что произвести его могут исключительно профессионалы, стоит это недёшево;

— внутреннее утепление стен квартиры привлекает многих относительной простотой и дешевизной. Утепление квартиры изнутри можно произвести самостоятельно в любое время года. Правда, делать всё нужно делать правильно, ведь смещение точки росы внутрь помещения может вызвать повышенную влажность и появление грибка на стенах;

— если у вас старые деревянные окна, то им потребуется уделить больше внимания, чем пластиковым. Щели в рамах можно заделать силиконовым герметиком или шпаклёвкой. По периметру створок приклейте самоклеющуюся утепляющую ленту и скотч. Так утеплять окна намного проще и быстрее;

— щели под подоконником могут стать причиной больших потерь тепла. Чтобы ликвидировать пустоты, снимите подоконник и заделайте щели утеплителем, например, минеральной ватой;

— лучший способ не допустить охлаждения квартиры через двери — поставить вторую дверь, создав тамбур. Если такой возможности нет, можно утеплить имеющуюся дверь, заделав щели между дверной коробкой и стеной монтажной пеной;

— солнечный свет — это приблизительно 3% тепла в квартире. Поэтому утром обязательно раздвигайте шторы и впускайте в помещения по максимуму солнечного света, особенно если ваши окна выходят на солнечную сторону. А вот на ночь необходимо закрывать шторы и опускать жалюзи. Это также поможет снизить потери тепла через стёкла;

— самостоятельно сделайте теплоотражающий экран/фон и разместите его между стеной и батареей. Сделать его можно из обычной фольги, окрашенной серебряной краской, фанеры или же из отражающего пенофола с фольгированной основой. Такой нехитрый метод позволит повысить эффективность теплоотдачи батарей на 20%, ведь теперь они не будут обогревать стены;

— как бы банально это ни звучало, но самый бюджетный вариант сохранения тепла в квартире — это ковры на полу и стенах. А если квартира находится на первом этаже, то ковёр на полу в зимнее время — вещь буквально незаменимая. И да, эффективность ковров на стене никто не отменял.

Способов и вариантов утепления дома/квартиры много. Всё зависит от ваших финансовых возможностей. И главное — к этому вопросу стоит подходить комплексно. Так что не стоит откладывать это напоследок. Займитесь подготовкой к отопительному сезону уже сейчас.

По материалам украинских СМИ

Тэги: зима, холод

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