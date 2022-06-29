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Дайджест > Дмитрий Фирташ довел до банкротства банк «Альянс», — расследование

Дмитрий Фирташ довел до банкротства банк «Альянс», — расследование

Автор: СокальINFO
29.06.22 00:09
256
Дмитрий Фирташ довел до банкротства банк «Альянс», — расследование

В банке «Альянс» были зафиксированы многомиллиардные махинации и разворовывание средств, банк не выполняет обязательств перед клиентами — их объем превысил 1 млрд грн, и забрать деньги из банка не могут как частные предприятия, так и госструктуры. В банковской системе источники говорят, что «Альянс» — банкрот, но НБУ пока что не спешит вводить туда временную администрацию и наказывать виновных в хищении средств вкладчиков. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на Luxembourg Herald.

Основан «Альянс» был в 1992 году в Донецке. В 2015 году банк якобы выкупил выходец из страхового бизнеса Александр Сосис, а по факту — Дмитрий Фирташ. Клиентами банка стали облгазы, агро- и химпредприятия Фирташа («Твой Газсбыт», «ЗТМК», «Ника-Агротрейд», «Йе Энергия», «Хим Трейд»). Генпрокуратура считает, что «Альянс» помог структурам Фирташа украсть у «Нафтогаза» более 4 млрд грн. В материалах производства говорится, что через банк в 2017-2018 руководством облгазов Фирташа выводились средства, что привело к увеличению задолженности перед НАК «Нафтогаз». Журналисты рассказали о кейсе с «Глобалмани» — прокуратура и НАБУ подозревают «Альянс» в отмывании денег, в том числе из ОРДЛО и Крыма. Есть сведения, что через «Глобалмани» и «Альянс» совершаются транзакции оплаты покупки наркотиков. Нацполиция выявила схему отмывания средств и перевод 6,5 млрд грн в РФ в 2019-2020. В 2018 НБУ оштрафовал «Альянс» на 2,6 млн грн за отмывание денег. СБУ обнаружила, что должностные лица промышленных и энергопредприятий запорожского региона занимались подрывной деятельностью, а полученные средства переводились в банк «Альянс». Под подозрением был «Запорожский титано-магниевый комбинат» Фирташа. Суд арестовал более 360 млн грн — почти половину капитала банка. Прокуратура разрешила снять арест со счетов банка, а когда Кабмин поручил выплатить зарплаты сотрудникам ЗТМК из этих средств, «Альянс» не смог этого сделать и ГБР открыло уголовное производство о подкупе прокуроров.

«Фишкой» банка «Альянс» стали махинации с невыполнением банковских гарантий — банк выступает гарантом выполнения подрядчиком условий гостендера, но когда подрядчик получает предоплату и исчезает, «Альянс» отказывается компенсировать убытки.

В реестре судебных решений банк «Альянс» фигурирует в 11,5 тыс. дел. Среди пострадавших — «Государственное инновационное кредитно-финансовое учреждение» (на 17,3 млн грн); «Администрация морских портов Украины» на (76 млн банковских гарантий). Источники в НБУ сообщают, что у банка невыполненных гарантий на 3,2 млрд грн, откуда 1,2 млрд грн — долг ООО «Юнайтед Энерджи» из орбиты олигарха Коломойского перед «Укрэнерго», а более 2 млрд грн — долги облгазов Фирташа перед «Нафтогаз Трейдинг» и «Укргаздобычей».

На депозитах в «Альянсе» Минфин держит 364 млн грн, а КГГА — 326 млн грн. Еще 178 млн грн — это средства ЗТМК, который государство отобрало у Фирташа и возвращает в госсобственность. «Альянс» не выполняет норматив ликвидности резервирования денег, нарушает норматив валютной позиции. В «Альянсе» кредитный портфель составляет 5,5 млрд грн, около половины — плохие кредиты. Около 2 млрд грн выданы компаниям Фирташа, многие без залога. В отчетах «Альянс» указывает, что в кассах отделений есть 480 млн грн, а на корсчетах 1,05 млрд грн. При этом если бы с финансами у банка был порядок, то он не обращался бы за рефинансом НБУ под 27% годовых. Если банк лопнет, Фонд гарантирования вкладов физлиц должен будет выплатить вкладчикам 1,6 млрд грн.

Как нам стало известно, журналисты одного из ведущих телеканалов Украины готовят детальное расследование, посвященное данной теме.

«Видимо, „Альянс“ кому-то очень нужен, если ему позволяют существовать при таком положении дел. И никого не смущает тот факт, что государство в этом банке одномоментно может потерять около 1 млрд на депозитах госструктур, 3,2 млрд грн — на невыполненных гарантиях и 1,6 млрд грн — на погашении убытков вкладчиков-физлиц. Итого, около 6 млрд», — говорится в материале.

Тэги: банк, экономика, Дмитрий Фирташ, банковская система, банкротство, Фирташ Дмитрий

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