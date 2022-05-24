Как Украина переживает кризис зерна

Житница Европы — так Украину воспринимают в мире и так ее воспринимают даже собственные граждане. Об украинской пшенице и плодородных почвах в нашей стране знал практически весь мир, а украинский хлеб по праву занимал лидерские позиции в списке самого лучшего хлеба. Однако Россия цинично вторглась в наше государство и кроме прочих жертв и разрушений наносит удар «в спину» — вывозит зерно из оккупированных украинских территорий, блокирует порты и ставит под угрозу голода не только Украину, но и сотни миллионов жителей планеты.

Кроме того, украинские поля заминированы, да так, что Украина сейчас одна из самых заминированных стран в мире. В связи с этим в нашей стране происходят трагические события на полях — фермеры подрываются на минах. О зерновом кризисе в Украине, что ожидает украинцев в будущем, а также о том, что Украина уже по чуть-чуть вывозит зерно — читайте далее.

Житница Европы

По данным Международного совета по зерну, в последние годы Украина была четвертым по величине экспортером зерна в мире. 90% этого сырья она отправляла через порты в Черном море: до начала вторжения России украинские компании отгружали через черноморские порты на экспорт ежемесячно около 5 миллионов тонн зерна. В Средиземное море из Черного ходили без преувеличения караваны балкеров — специальных судов для перевозки сыпучих грузов, — и все они везли украинскую пшеницу, кукурузу, ячмень и другие виды зерна.

Сокращение снабжения зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно. Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых менее экономически развитых странах. Кроме того, высокие цены могут провоцировать масштабные протесты, такие как Арабская весна.

В 2021 году урожай оказался самым большим с начала Независимости Украины — 46,4 миллиона тонн. Сбор ранних зерновых состоялся на площади 10,2 млн га — то есть на 100% полей, где они были посеяны. Для понимания — это одна шестая общей площади государства.

В общей сложности в 2021 году собрали:

— ранних зерновых — 46,4 млн тонн.

— В частности, пшеницы намолочено — 33 млн. тонн.

— Собрали ячменя — 10,2 млн. тонн.

— Гороха намолочено — 570 тысяч тонн.

Согласно данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 29 ноября Украина с начала 2021/22 МГ (1 июля) экспортировала 25,261 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 3,939 млн тонн превосходит показатель на аналогичную дату годом ранее. Отгрузки украинского зерна в ноябре 2021 г. оцениваются в 5,817 млн тонн.

При таких рекордных цифрах, в 2020 году по инициативе Минэкономики и по поручению Кабмина провели аудит Госрезерва, который подтвердил тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки.

"Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации — это перечень лишь некоторых основных пунктов из заключения Госаудитслужбы, которая проводила ревизию Госрезерва«,— говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года, запасы зерна в Госрезерве находились на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования. На складах Госрезерва хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения — 2 года. Кроме того, не стоит забывать и коррупции, от которой сейчас «слезы на глазах»... В 2020 году со складов Госрезерва украли зерна на сумму 800 миллионов гривен, которое предназначалось для форс-мажорных ситуаций в стране.

Недостача почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Сумма ущерба — более 800 миллионов гривен. Только со складов территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области исчезло пшеницы, которая поместилась бы в 150 вагонов- зерновозов. Речь идет о государственных запасах, «подушке безопасности», которая рассчитана для того, чтобы обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации. И как мы знаем, эта ситуация, к сожалению, наступила...

Из подконтрольных Украине территорий вывозят зерно

Румыния вывезла с территории Украины 240 тысяч тонн зерновых, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску. Ауреску уточнил, что в конце апреля в порт Констанца в Румынии впервые с начала войны прибыла партия украинских зерновых.

В тоже время начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев уверяет, что Украина ежедневно поставляет Румынии «продовольствие в обмен на вооружение». В свою очередь Ауреску заявил, что с Украиной не заключались никакие сделки по обмену зерна на оружие. Он отметил, что это гипотеза России является ложной.

«По поводу утверждений российской стороны о том, что западные страны заключили с Киевом сделку по поставкам оружия в обмен на зерно, хочу напомнить, что в Москве не первый раз делают такие ложные обвинения», — сказал он.

«У нас остатков зерна более 20 миллионов тонн, а за апрель мы вывезли только 1 миллион. Это всего 5% процентов», — рисует ситуацию с экспортом зерна заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

Марчук рассказал, что за март, когда шла активная фаза войны, и вопрос экспорта стоял еще очень серьезно, «мы выгрузили только около 200 000 тонн зерна и сельхозпродукции. Но если мы берем для сравнения апрель, то это уже было около 1,1 млн тонн продукции».

Как это происходит? Какие ресурсы были задействованы для того, чтобы увеличить количество? По его словам, первое, это, конечно, железная дорога. «Это ключевая сегодня магистраль, по которой идут эшелоны поездов. Идут они в Европу в основном через Польшу и загружаются уже там дальше в другие вагоны, которые идут по Европе польские и литовские порты. Это одна из главных цепочек на сегодняшний день, которая дает возможность нам экспортировать».

Еще одно направление — это, конечно, использование речных портов. Это Одесская область, где есть порт Рени, это Бессарабия, там есть переход на Дунай. В советское время он был очень развит, там шли хорошие перегрузки, потому что дальше груз идет через Молдавию, Румынию в Европу.

Так что это две такие главные магистрали — железная дорога и морские порты через Дунай. Но также и автоперевозки. Сейчас Европа упростила условия, которые дают возможность грузовым автомобилям ездить через Европу. Это тоже инструмент, но в логистике он очень тоже затратный. Поэтому основный акцент на сегодняшний день делается на экспорт через железную дорогу.

Кроме того, в конце марта сообщалось, что трейдеры осуществили поставки украинской кукурузы в Европу на поезде, поскольку морские порты Украины остаются заблокированными из-за вторжения России. Об этом сообщило агентство АПК-Информ, специализирующееся на аграрной тематике, пишет Reuters.

«Первые партии в несколько тысяч тонн кукурузы уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины», — говорилось в сообщении АПК-Информ. По данным АПК-Информ, цены на украинскую кукурузу DAP (Delivered At Place) для покупателей из Польши и стран Балтии составили 250-265 долларов за тонну, а для Словакии — 275 долларов за тонну.

Более того, 27 апреля «Литовские железные дороги» отправили в Украину грузовой состав для тестирования перевозки в балтийские морские порты украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. И главное, что пилотная перевозка грузов между Украиной и Литвой в обход Беларуси окупилась, заявил глава Литовских железных дорог Эгидиус Лазаускас.

По его словам, дальнейшая частота рейсов будет определяться не только потребностью компаний в перевозках, но и конкуренцией с другими перевозчиками.

«Текущая цена — примерно 60 тыс. евро туда и обратно. Вопрос в том, сколько бы это стоило, если бы таких грузов было гораздо больше и сработала экономия на масштабе. В любом случае пилотный транспорт из Украины окупился: извлекли много уроков и будут приняты решения, как улучшить эти услуги, потому что, на наш взгляд, есть очень хорошие перспективы», — заявил чиновник. По его словам, в настоящее время планируется доставка состава с грузами в 1,5 тыс. тонн в Литву раз в неделю, поскольку Литовские железные дороги подписали пока несколько договоров на перевозку грузов из Украины.

Также немецкая железная дорога приступила к перевозке зерна из Украины на экспорт. Об этом рассказал министр транспорта Германии Фолькер Виссинг.

По словам чиновника, DB Cargo, объединяющая всю национальную и международную деятельность Deutsche Bahn в сфере железнодорожных грузовых перевозок, находится в процессе создания железнодорожного моста, которым можно было бы перевозить большое количество сельскохозяйственной продукции в порты Северного моря и Адриатики.

Уточняется, что DB Cargo уже ездит от имени частных экспортеров зерна из Украины. Руководитель железной дороги Рихард Лутц рассказал о двух-трех поездах в день из Украины через Польшу и соответствующие терминалы в Западную Европу.

Передача вагонов с зерном в страны ЕС в мае увеличилась на 11%

В мае по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось количество вагонов, передаваемых на пограничных переходах в страны ЕС. Об этом на совещании с представителями агрорынка рассказал заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев.

По словам чиновника, Укрзализныця продолжает наращивать передачу вагонов смежным железным дорогам на пограничных переходах. Если в конце апреля среднесуточный показатель составлял 1910 вагонов, то по состоянию на 11 мая достиг 1977 единиц подвижного состава. Таким образом, вагонов, которые передают за границу ежесуточно, увеличилось на 67 единиц, или 4%.

Валерий Ткачев отметил, что постоянно улучшается показатель среднесуточной передачи вагонов с зерновыми грузами. Так, в конце февраля он составил 120 вагонов, в конце марта — 220 единиц, а в конце апреля достиг 314 вагонов. Сейчас рост составляет 11%, или 33 вагона — с 314 единиц в сутки до 347. К слову, в течение марта по железной дороге «УЗ» транспортировала 924 тыс. т зерновых грузов, а за 20 дней апреля Укрзализныця погрузила 801 тыс. т зерновых.

Весь мир сплотился, чтобы вывезти зерно из Украины

В ЕС и США цены на продовольственные товары растут катастрофическими темпами. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в конце апреля назвал зерно «новым экономическим оружием». Мир застыл на пороге продовольственной катастрофы из-за российско-украинской войны, поскольку Киев и Москва поставляют 28% мировой торговли пшеницей, 29% ячменя, 15% кукурузы и 75% подсолнечного масла. На сегодняшний день тех, кому не хватает еды, уже выросло на 440 миллионов человек — до 1,6 миллиарда человек. Еще сотни миллионов людей могут оказаться за чертой бедности, если поставки зерна не возобновятся в ближайшее время, говорится в статье британского журнала The Economist.

Журналисты отмечают, что в развивающихся странах люди тратят 25% бюджета на еду, в Африке — до 40%. В Египте хлеб — это 30% всех калорий. Далее в материале звучит главная мысль, которую уже давно продвигает британская сторона. Речь идет о необходимости деблокады украинских портов под эскортом военных кораблей НАТО. РФ должна разрешить украинское судоходство, Украине следует разминировать подступы к Одессе, а Турции нужно пропустить через пролив Босфор военно-морской эскорт, подчеркивают авторы статьи.

Позже все таки стало известно, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли Королевского флота в Черное море, чтобы помочь экспортировать продовольствие из Украины.

Руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Россию и лично главу Кремля Владимира Путина открыть доступ к морским портам в Украине. В противном случае действия российской стороны станут объявлением войны мировой продовольственной безопасности, что, в свою очередь, может спровоцировать глобальный голод и привести к массовой миграции. Тем временем в МИД РФ заявили, что вопрос разблокировки украинских портов должен обсуждаться в увязке с вопросом об отмене международных санкций в отношении Москвы.

В свою очередь, власти США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций в отношении промышленности Беларуси по производству калийных удобрений, чтобы облегчить экспорт украинского зерна. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Генсек ООН Антониу Гутерриш, в частности, встречается с российскими, турецкими и украинскими официальными лицами в попытках договориться о морском пути, позволяющем экспортировать зерно из Украины. Взамен он поможет облегчить экспорт российских и белорусских удобрений.

Одновременно с этим Гутерриш и официальные лица США изучают и другой возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда, говорят источники издания. По их словам, в качестве стимула для президента Беларуси Александра Лукашенко США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций в отношении промышленности страны по производству калийных удобрений.

Однако по словам экспертов, белорусского железнодорожного маршрута для зерна — и других рассматриваемых наземных и речных маршрутов в Европе — будет недостаточно для перевозки миллионов тонн зерна, экспортируемого Украиной ежегодно. По словам Сары Менкер, исполнительного директора сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence, при нынешних цепочках поставок перенос морского экспорта зерна и подсолнечного масла на железнодорожный транспорт обеспечит лишь 10% довоенного уровня экспорта.

В США очень озабочены продовольственной безопасностью своей страны и ростом цен на продукты питания. «Украина располагает 20 млн тонн зерна в хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и добиться снижения цен», — сообщил недавно президент США Джо Байден. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в Украине имеются большие запасы зерна в хранилищах, и их надо вывезти из страны. Британия и Евросоюз в целях поддержки Украины решили отказаться от ввозных пошлин на украинские зерно, мясо, мед, консервированные овощи. Останется ли зерно при этом в самой Украине — никто вопросом не задается...

Трагическая посевная в Украине

В Украине ранние яровые культуры уже посеяны, продолжается посев кукурузы, подсолнечника и гречихи. Экватор по выполнению весенней посевной в этом году пройден. Фактически посеяно уже более 10 млн га, это около 75% от посевных площадей, которые планировалось засеять.

Посевная проходит на всей контролируемой территории Украины, где нет боевых действий. «На сегодня достаточно благоприятные погодные условия. В случае отсутствия других форс-мажорных факторов есть потенциал для сбора достойного урожая этого года, который начнется уже в конце июня — начале июля», — отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Тем не менее, эту посевную кампанию можно назвать самой трагической в истории Украины — фермеры страдают от от мин на полях:

— В Киевской области в селе Андреевка, которое расположилось неподалеку от Макарова, тракторист наехал на мину во время проведения полевых работ — обошлось без жертв.

— В Волновахском районе Донецкой области мужчина погиб во время сельскохозяйственных работ. Его трактор наехал на мину.

Недалеко от Броваров саперы обнаружили противотанковое минное поле, где насчитали более двухсот мин, а некоторые из них были установлены с минными ловушками.

— В Черниговской области во время работ в поле на мине подорвался трактор, водитель транспорта погиб на месте.

— В Бучанском районе трактор взорвался на взрывном устройстве во время полевых работ.

Верные своему призванию фермеры продолжают сеять хлеб несмотря на войну. По словам министра агрополитики Николая Сольского, из-за войны посевная в Украине отстаёт от графика на 20-30%. Следовательно, и урожай в текущем году может быть пропорционально меньше, чем в прошлом. К отставанию темпов посевной добавляется проблема нехватки удобрений, что может сделать урожай еще меньше. Кроме того, если в этом году не будет нормального сбыта зерна, на следующий год аграрии засеют меньшие площади, адаптируясь к усложненной логистике сбыта.

Agravery.com пообщался с владельцем земли, где произошел один из таких трагических инцидентов. По его словам, этот участок арендуется другой фирмой. И директор, не дождавшись саперов, приступил к работе. Дело в том, что заявку на разминирование подали сразу, но саперы проверили только хозяйственные помещения. Поля никто не обследовал.

«Оккупанты зашли в Андреевку 26 февраля, а выбили их 30 марта. У нас 130 гектаров земли на территории андреевского сельсовета, 30 возделываем сами, 100 сдаем в аренду. Мы выращиваем корма для наших овец, а арендатор высаживает традиционные зерновые и масличные культуры. Наш арендатор на прошлой неделе начал обрабатывать землю и гусеничный трактор хозяйства взорвался на мине. Благо, никто не пострадал, хотя трактор был новый и недешевый. Сейчас работы приостановлены. Будем ждать саперов. Если мы не посеем, останемся без кормов», — рассказал собеседник.

Сообщения о подрыве сельскохозяйственной техники начинают поступать сразу после освобождения территории от оккупантов, говорят в полиции. Аграрии не могут упустить сроки проведения работ в поле, выезжают на свой страх и риск.

«Дело в том, что аграрии не могут дождаться саперов и выезжают на возделывание полей после самостоятельного досмотра. Это неправильно, потому что мины обнаружить могут только специалисты. Для безопасной работы нужно их дождаться. Иного выхода нет. В Киевской области у нас до 10 случаев подрыва трактора на мины. Часто взрываются рабочие, которые чинят электрические сети. По всем таким фактам мы открываем уголовное производство по статье нарушение ведения обычаев войны», — рассказала начальник отдела коммуникации полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Что будет с ценами в Украине?

Из-за войны в Украине цены на зерно, растительное масло и ряд других продуктов будут расти. Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

«За последние два месяца — на 30−40%, в зависимости от вида зерна. Я думаю, рост продолжится», — отметил Горбачов. По его словам, больше всего растет в цене пшеница и кукуруза.

«Это традиционные экспортные продукты, которые поступали из Украины. Кукуруза используется для производства комбикормов, и рост цен на нее приводит к подорожанию мяса. А из пшеницы пекут хлеб. Можно ожидать существенное повышение цен на хлеб и на все продукты питания животного происхождения. Украина — это еще самый крупный в мире экспортер подсолнечного масла. Сейчас у нас остановилось большинство маслоэкстракционных заводов, потому как практически 98% масла шло через порты. Идет существенный рост цен на масло в том числе», — заявил Горбачов.

К слову, согласно данным Госстата, больше всего за весь год подорожали продукты. По сравнению с апрелем прошлого года, цены выросли на 23,1%. С начала этого года показатель роста составляет 16,6%, а за месяц с марта продукты подорожали на 4,2%.

Значительное подорожание произошло на товары, которые мы импортируем, например, кофе, чай, соки, шоколад, специи и сухофрукты. Это произошло потому, что на складах запасы были утрачены, а для снабжения новых недостаточно путей, поскольку основные пути для импорта-экспорта заблокированы. Сильно выросли цены на овощи и фрукты (на 8,5% и 14,9% за месяц соответственно). Причин такого роста несколько:

— нарушенные цепей снабжения;

— возросла стоимость энергоносителей;

— территории на юге, специализирующиеся на выращивании овощей, попали во временную оккупацию;

— остановлен импорт через порты.

По словам руководителя PR-центра сети супермаркетов VARUS Александра Шутя, самый критический момент с продовольствием был в марте, когда производители и поставщики не имели уверенности в развитии ситуации на фронте и не могли прогнозировать свою работу.

А вот глава союза украинского крестьянства Иван Томич на вопрос «подорожает ли для украинцев хлеб в следующем году из-за войны», ответил, что нельзя сказать точно. «Все, что изменилось в плане ценовой политики, и особенно горючее, говорит о том, что в 2023 году цена может отличаться даже не на проценты, а в разы. Но я думаю, что этого не будет», — заверил Иван Томич.

Хлеб тоже может подняться в цене, предупреждает эксперт Олег Пендзин. Из-за войны Украина не смогла экспортировать много зерна за границу. Сейчас в мире зерновые подскочили на 70% в цене по отношению к прошлому году из-за того, что Украина не может поставлять продукцию. Как только наши порты разблокируются, а зерно уйдет за границу, цены поднимутся и у нас.

«Пока блокированные порты Украина не вывозит, в мире растет цена. Только поедет зерно, у нас сразу начнет расти цена на зерно внутри страны, она будет выравниваться. В мире она рухнет, а у нас пойдет вверх. То есть, будет серьезная основа для роста цены на хлеб. В этом году будет очень сильно изменяться структура посевных площадей. Будут сеять то, что будет давать больший доход, чем традиционно. То есть НБУ ожидает, что инфляция будет где-то 20%. Я согласен. Продовольственная группа точно на 22-23% вырастет за год», — пояснил Пендзин.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольского в Украине, подвергшейся агрессии России, хранится порядка 20 млн тонн зерна прошлого урожая. И хотя половины посевных площадей озимой пшеницы находится на охваченных войной территориях, необходимо задуматься о судьбе будущего урожая. «Понятно, что он в этом году будет намного меньше, чем в прошлом году, но все же речь идет о больших количествах до 40 млн тонн зерна, которые также необходимо будет экспортировать», — заключил он.

Стоит отметить, что одно из самых страшных событий в истории Украины — Голодомор. По оценке ООН, около 1,7 миллиарда человек ожидает бедность и голод из-за нарушения продовольственной системы в результате полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Украина должна помочь миру своими ресурсами, но также и не забыть про своих собственных граждан и не допустить голода среди украинцев. Ведь экономический кризис усугубляется, сотни тысяч украинцев могут оказаться за чертой бедности, цены растут, а доходы критически падают. Весь мир должен сделать все возможное, чтобы не допустить такого трагического события, как Голодомор в 2022 году. Ни в одной стране мира.

По материалам украинских СМИ