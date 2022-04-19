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Дайджест > Рынок недвижимости в Украине заработал. Кто сможет купить и продать квартиру?

Рынок недвижимости в Украине заработал. Кто сможет купить и продать квартиру?

Агата Кловская
19.04.22 21:45
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Рынок недвижимости в Украине заработал. Кто сможет купить и продать квартиру?

В Украине вновь открывается рынок недвижимости. В течение мая месяца обещают вернуть возможность проведения операций и регистраций купли-продажи, как было в довоенный период. Однако есть некоторые нюансы. Подробнее о том, какие категории нотариусов получат доступ к Реестру прав на недвижимое имущество, рассказал министр юстиции Денис Малюська в свежем интервью «Радио Свобода».

По словам Малюськи, критерии, по которым перед нотариусами будут открывать двери, еще четко не определены. Над ними будет трудиться Кабмин. Но однозначно к Реестру не допустят недобросовестных специалистов, замеченных в правонарушениях.

«Мы не всем нотариусам предоставим доступ — тем, кто не попадался на незаконных действиях раньше и не было удовлетворенных жалоб или санкций за действия с реестрами. Это ограничит круг рискованных субъектов, которые будут иметь доступ к реестрам», — говорит министр.

Также есть определенные запретительные меры для собственников. Тот, кто приобрел жилье менее месяца назад, не сможет его продать.

«Мы будем предлагать Кабмину установить правило, что если имущество приобрел собственник менее месяца назад — он его продать не может. То есть нотариус не зарегистрирует отчуждение. Чтобы не создавать цепочки добросовестных выгодоприобретателей, у которых невозможно даже через суд имущество вернуть», — объясняет Малюська собеседникам.

При восстановлении рынка будут учитываться интересы инвесторов, вложивших деньги в новостройки. Во время войны оплаченное имущество может быть повреждено. В подобных случаях покупатель должен быть юридически защищен.

«Если кто-то инвестировал в новую квартиру, то ему действительно сейчас критически важно иметь такое право собственности. Почему? Потому что идет война, и если это имущество будет повреждено, то инвестору нужны правоучредительные документы для того, чтобы доказать свои убытки. Это регистрация нового имущества, соответственно, риск кражи минимален. Соответственно, мы такую ​​операцию добавили», — делится глава Минюста.

А вот сделки с землей пока невозможны. Государственный земельный кадастр сейчас не работает. Впрочем, он может снова начать функционировать уже через неделю.

«У нас сейчас нет взаимодействия с земельным кадастром — в связи с чем регистрационные действия, связанные с земельными участками, не проводятся. Но, по заверению коллег, такой кадастр заработает тоже где-то через неделю. Надеюсь, что это произойдет», — утверждает Малюська.

Следует отметить, что речь идет о регионах Украины, где не ведутся активные боевые действия. В горячих точках все по-прежнему останется без изменений.

По материалам укрСМИ

Тэги: недвижимость

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