Наша Ціль — забезпечити захисників, медиків та допомогти постраждалим громадянам, — Юліан Побурко

Підтримка армії, сил територіальної оборони, лікарень та українців постраждалих від бойових дій — життєво важливі напрямки Благодійного фонду «Ціль».

Все для підсилення обороноздатності, допомоги людям та наближення перемоги. Аби закумулювати необхідні ресурси і спрямувати їх на нагальні потреби, Львівська громада разом з небайдужими підприємцями створили офіційний благодійний фонд допомоги.

«За перший тиждень активної роботи нам вдалось налагодити стабільну роботу Фонду для прийому та розподілу гуманітарних вантажів з Європи. Тому вже за перші 18 днів березня можемо звітувати про відправку вантажів до Києва, Мелітополя, Харкова, Миколаєва, а також Бахмута та Лимана в Донецькій області. Загалом це понад 85 тон гуманітарної допомоги. Дякуємо всім, хто допомагає: фінансово, продукцією, транспортом, волонтерам за час та сили. Працюємо далі, разом зможемо!» — заявив президент фонду Юліан Побурко.

Зокрема закордонні партнери небайдужі до України, передають ліки та устаткування для медичних закладів. Перший гуманітарний вантаж був зібраний та відправлений до Перинатального Центру Харкова всього 2 тижні тому, а сьогодні вже фондом розвозиться така допомога по всіх куточках країни.

Також у фонді шукають чим допомогти армії, вдається знайти і доставити екіпування та авто. На цьому тижні на Харківщині бійці отримали позашляховик для їх мобільності та пересування на передовій.

Безумовно, не все зразу вдається вирiшити, є проблема зi спецiалiзованими колесами для БТРiв та iншоi важкоi технiки, Але «Цiль» ix вирiшити.

Прикладів допомоги фондом «Ціль» накопилося багато за три тижні. Більше інформації на офіційній сторінці: https://www.facebook.com/AIMCharityFoundation

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Через допомогу до перемоги!