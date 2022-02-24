Сирены, ранения и артобстрелы: как подготовиться к чрезвычайной ситуации

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, а также украинская волонтерская группа #МиГотові разработали памятку для семей, как действовать в кризисной ситуации. Она содержит советы по стратегии действий, подготовке «тревожного чемодана» и правилам во время артобстрелов или появления войск врага в городе.

«Цель и мечта нашего врага — паника в наших рядах. Лучшее средство против паники — заблаговременное осведомленность и спокойная предусмотрительность, а не игнорирование реальности. Вместе с вами мы верим и надеемся, что ничего страшного не произойдет, но предлагаем заранее задуматься, обсудить в семейном кругу, подготовиться. Будем для всех вокруг средоточием здравого смысла, спокойной уверенности, заблаговременной подготовки и полезной информации», — говорится в предисловии к документу.

Памятка содержит 13 разделов:

— стратегия действий в случае чрезвычайной ситуации;

— какие запасы надо сделать дома;

— как подготовить транспортные средства;

— какие медикаменты и средства первой помощи нужно иметь;

— как подготовить рюкзак безопасности;

— как подготовиться к отсутствию газа и электричества;

— где искать правдивую информацию;

— как подготовить детей;

— как позаботиться о домашних животных, живущих с вами;

— что делать, если вы узнали о приближении военных действий;

— что делать, услышав сирену;

— что делать в случае артобстрела или бомбардировки;

— что делать в случае появления чужих военных и выстрелов из стрелкового оружия.

В то же время Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Министерством обороны, Аппаратом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и общественными организациями разработали практические советы, которые учитывают украинский и иностранный опыт и включают рекомендации по информационной безопасности. Оригинальные иллюстрации для брошюры создал известный иллюстратор Александр Грехов.

Как отметила руководитель Центра страткоммуникаций и информбезопасности Любовь Цыбульская, за образец была взята шведская брошюра, чрезвычайно короткая, но при этом содержащая практические советы. Брошюру легко и быстро прочесть в момент непосредственной опасности.

По ее словам, брошюра будет распространяться и онлайн и в печатном виде. Все желающие могут напечатать экземпляры и разместить ее на своих сайтах. Для этого нужно написать по адресу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Брошюра содержит:

— Информацию об оборонных возможностях Украины

— Советы по подготовке дома

— Что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий

— Как не стать жертвой дезинформации

— Что делать после получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

— Как подготовить «тревожный чемодан»

— Что еще следует помнить о зонах обстрелов?

— Действия во время: а) обстрелов стрелковым оружием, b) артобстрелов, c) артиллерийских обстрелов системами залпового огня

— Что должно быть в аптечке.

Посмотреть полный текст памятки можно здесь.

В свою очередь, Министерство здравоохранения подготовило свои советы по созданию аптечки для чрезвычайных ситуаций.

Что нужно положить в аптечку на четырех человек:

— 4 пары нестерильных перчаток;

— атравматические ножницы, по которым можно будет разрезать одежду или обувь;

— не менее 5 бинтов разных размеров: марлевый стерильный и нестерильный;

— 2 эластичных бинта разных размеров;

— 2 противоожоговые гидрогелевые повязки или бинты, размером не менее 10×10 см;

— термоодеяло на полиэтиленовой основе;

— не ртутный термометр в защитном футляре;

— индивидуальный перевязочный стерильный пакет для первой помощи с влагостойкой оболочкой (типа «Израильский бандаж») — не менее двух;

— пленка (клапан), предназначенная для искусственной вентиляции легких;

— гипотермический пакет;

— повязка (щиток) на глаз;

— не менее 25 бактерицидных пластырей разных размеров;

— лейкопластырь длиной 3-5 м, шириной 3-5 см на нетканой основе;

— не менее 10 стерильных марлевых салфеток;

— 2 медицинские перевязочные косынки для иммобилизации конечностей:

— гормональная мазь;

— 2 антисептика: один на водной, один на спиртовой основе;

— обезболивающее и жаропонижающее средство;

— энтеросорбент (например, активированный уголь);

— упаковку таблеток для обеззараживания воды;

— скотч армированный;

— водостойкий маркер для нанесения информации.

Когда вы соберете аптечку, следует также соблюдать несколько советов по ее использованию:

— перчатки должны быть нитриловыми или виниловыми, своего размера и не припудрены;

— гормональная мазь необходима при укусах насекомых или ядовитых растений, вызывающих зуд;

— при обработке ран лучше использовать антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. В Минздраве не советуют использовать йод или зеленку, а также перекись водорода;

— для дезинфекции рук следует использовать спиртовые антисептики;

— при температуре или при сильной боли используйте ибупрофен/парацетамол в соответствии с инструкцией;

— для детей предусмотрите обезболивающее и жаропонижающее средство в виде суспензии;

— энтеросорбенты следует использовать при отравлении или диарее;

— таблетки для обеззараживания воды пригодятся, если придется использовать воду из сомнительного источника;

— следует также сделать запас лекарства, которое вы принимаете на постоянной основе по рекомендации врача;

— людям с сахарным диабетом или артериальной гипертензией следует взять тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания.

Если у вас есть навыки медицинской помощи, в Минздраве советуют также взять с собой следующие вещи:

— бинт кровоостанавливающий тампонировочный с гемостатическим средством для остановки кровотечения;

— окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе;

— средство для остановки кровотечения механического типа «CAT»;

— иммобилизационную гибкую шину шириной 10-11 см, длиной от 90 см;

— назофарингеальный воздуховод с лубрикантом;

— иглу декомпрессионную.

Также в Украине недавно запустили Telegram-бот «Готов ко всему», который поможет сориентироваться во время чрезвычайных ситуаций, связанных с войной. В нем, в частности, можно узнать необходимую информацию о военном состоянии, что нужно взять с собой в случае эвакуации, как записаться в ряды ВСУ или помочь армии, где искать информацию или позаботиться о домашних животных.

О вещах, которые понадобятся в тревожном чемодане во время экстренной ситуации, читайте здесь.

По материалам: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Министерство здравоохранения Украины