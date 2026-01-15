Все разделы

Макрон сделал заявление по поводу разведывательных возможностей для Украины

Макрон сделал заявление по поводу разведывательных возможностей для Украины

Агата Кловская
15.01.26 23:25
89
Макрон сделал заявление по поводу разведывательных возможностей для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал важное заявление. Оно касается разведывательных возможностей для Украины.

Политик сказал: «Если год назад Украина была преимущественно зависимой от американских разведывательных возможностей, то сегодня две трети этих возможностей обеспечивает Франция».

Также он добавил, что с учетом быстрых изменений украинцы совершили чрезвычайный инновационный прорыв, и французские производители в некоторых секторах отстают как от украинцев, так и от партнеров из других стран. Макрон призвал реагировать на такие изменения быстрее и решительнее.

Кроме этого глава государства вспомнил о том, что Россия во второй раз применила ракету сверхдального радиуса действия «Орешник», в зоне досягаемости которой находится и Франция.

Сообщается: «Если мы хотим оставаться надежными, мы, европейцы, а особенно Франция, должны развивать эти новые виды вооружения, которые в краткосрочной перспективе изменят правила игры».

Резюмируется, что следует решительно двигаться в направлении усиления способностей наносить удары на сверхбольшую глубину вместе с немецкими и британскими партнерами.

Ранее Украина, Франция и Британия подписали декларацию.

Тэги: Украина, мир, политика, война, Франция

