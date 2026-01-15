В Украине продлили школьные каникулы

В Украине принято решение продлить школьные каникулы до 1 февраля. Об этом информирует министерство образования и науки.

Говорится: «Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, фахового предвысшего и высшего образования в зависимости от безопасной ситуации в регионе».

Также сказано о том, что ОВА и другие центральные органы исполнительной власти должны принять меры по переходу на дистанционную форму обучения или продолжению/введению зимних каникул до 1 февраля.

Добавляется, что КГГА также должна продлить или ввести зимние каникулы до этой даты.

Резюмируется, что столичные учреждения дошкольного образования будут принимать решения о продолжении работы с учетом ситуации на местах.

