Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сделала резонансное заявление по поводу электричества. По ее словам, правительство сейчас анализирует вопрос возможности отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры.

Говорится: «Правительство рассматривает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры – чтобы обеспечить постоянный обогрев».

Также сказано о том, что в Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано: состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов; отдельно – дома с электроотоплением, где в настоящее время отсутствует электроснабжение.

Подчеркивается: «Для жителей домов в самой сложной ситуации предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка».

