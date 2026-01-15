В Украине будут наращивать распределенную генерацию

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сделала важное заявление. По ее словам, профильные ведомства получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации.

Говорится: «Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации».

Кроме этого, по ее словам, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг было рекомендовано сократить сроки и упростить требования к проектной документации, техническим условиям и процедурам присоединения, и о результатах Комиссия доложит правительству в течение недели.

Информируется: «Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации в течение суток анализируют потребность в генераторах и другом резервном оборудовании в разрезе регионов».

Резюмируется, что оборудование должно быть оперативно перераспределено туда, где оно нужно больше всего для обеспечения работы объектов жизнеобеспечения.

