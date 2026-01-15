Школьные каникулы в Киеве хотят продлить

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сделала важное заявление. По ее словам, в Киеве следует продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля.

Говорится: «В Киеве Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля. Решение не распространяется на детские сады».

Также добавляется, что Минобразования вместе с областными военными администрациями должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное или продолжить или ввести зимние каникулы до 1 февраля в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

