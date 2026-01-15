Премьер-министр Украины Юлия Свириденко высказалась по поводу ослабления комендантского часа. Сделать это могут в регионах, где введено чрезвычайное положение в энергетике.

Сообщается, что людям разрешат во время действия комендантского часа:

- находиться на улицах и в общественных местах без пропусков (это касается и торгово-развлекательных центров, которые обеспечивают функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса; развлекательные заведения к ним не относятся);

- передвигаться на личном транспорте.

Было сказано: «Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте. Территорию, на которой действуют эти ослабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС».

Резюмируется, что первое заседание по данному вопросу пройдет уже в пятницу, 16 января.

Ранее в Украине продлили школьные каникулы.