Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Рютте поведал о разговоре с Зеленским об электричестве

Рютте поведал о разговоре с Зеленским об электричестве

Александр Панько
15.01.26 23:13
90
Рютте поведал о разговоре с Зеленским об электричестве

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили, среди прочего, нынешнюю ситуацию в энергетическом секторе нашей страны.

В социальной сети Х чиновник написал: «Поговорил с президентом Владимиром Зеленским об энергетической ситуации в Украине, где российские атаки вызывают ужасные человеческие страдания, а также о текущих усилиях, направленных на прекращение войны».

Добавляется: «Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку для защиты сегодня и, наконец, для обеспечения длительного мира».

Ранее Свириденко сделала резонансное заявление по поводу электричества.

Тэги: общество, электричество, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.01.26 10:38

Начало 2026 года: война США и Венесуэлы, революция в Иране

Автор: Александр Панько

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.01.26 23:37

Свириденко высказалась по поводу ослабления комендантского часа

15.01.26 23:32

В Украине продлили школьные каникулы

15.01.26 23:25

Макрон сделал заявление по поводу разведывательных возможностей для Украины

15.01.26 23:18

В центре Киева ограничат движение транспорта – озвучена причина

15.01.26 23:08

В Украине будут наращивать распределенную генерацию

15.01.26 22:49

Свириденко сделала резонансное заявление по поводу электричества

15.01.26 22:44

Школьные каникулы в Киеве хотят продлить

15.01.26 22:37

Зеленский поставил важную задачу МВД

15.01.26 22:31

Украинцам рассказали о работе «Пунктов несокрушимости»

15.01.26 13:22

Комендантский час в Украине могут отменить. Зеленский назвал условие

15.01.26 09:11

В «Укрэнерго» предупредили об отключениях 15 января

14.01.26 15:32

Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, — Bloomberg

14.01.26 14:49

НАБУ обнародовало «прослушку» по делу Тимошенко

14.01.26 14:38

Денис Шмыгаль - новый министр энергетики Украины

14.01.26 14:31

Михаил Федоров - новый министр обороны Украины

14.01.26 12:54

Лидеры G7 обсудят с Трампом гарантии безопасности для Украины, — СМИ

14.01.26 12:11

Названы регионы, где остается самая сложная ситуация со светом

14.01.26 10:58

Юлии Тимошенко вручили подозрение, — САП

14.01.26 10:50

Зеленский заявил о «продуктивной работе» с Трампом по гарантиям безопасности для Украины

09.01.26 13:42

Трамп снова пообещал завершить войну в Украине и вспомнил о деньгах

12.01.26 10:31

В одной из школ Киева произошла кровавая поножовщина

13.01.26 09:40

Зеленский анонсировал сделку исторического уровня

09.01.26 11:27

После атаки России Верховная Рада осталась без отопления и воды

12.01.26 12:12

Трамп считает, что в мирных переговорах по Украине есть прогресс

09.01.26 10:45

Мэр Львова рассказал об ударе «Орешником» по городу

09.01.26 14:50

В Канаде состоялся необычный судебный процесс

12.01.26 13:47

Свириденко прокомментировала текущую ситуацию с электричеством в Украине

09.01.26 16:58

Верховный лидер Ирана дерзко обратился к Трампу

12.01.26 12:19

Появились подробности резни в киевской школе

Фото и Видео
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди