Рютте поведал о разговоре с Зеленским об электричестве

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили, среди прочего, нынешнюю ситуацию в энергетическом секторе нашей страны.

В социальной сети Х чиновник написал: «Поговорил с президентом Владимиром Зеленским об энергетической ситуации в Украине, где российские атаки вызывают ужасные человеческие страдания, а также о текущих усилиях, направленных на прекращение войны».

Добавляется: «Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку для защиты сегодня и, наконец, для обеспечения длительного мира».

Ранее Свириденко сделала резонансное заявление по поводу электричества.