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Дайджест > Медведчук останется в Украине и с Украиной, невзирая на любые провокации власти Зеленского и ручных грантоедов США

Медведчук останется в Украине и с Украиной, невзирая на любые провокации власти Зеленского и ручных грантоедов США

Автор: 112ua.tv
22.02.22 09:19
33
Медведчук останется в Украине и с Украиной, невзирая на любые провокации власти Зеленского и ручных грантоедов США

Власть Зеленского, которая своей преступной политикой привела к краху процесс реинтеграции Донбасса, стремясь отвлечь внимание от собственных провалов, устроила у дома председателя Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука дешевое шоу.

В этом власти помогали СМИ ‒ грантоеды США, заинтересованные в разжигании истерии и паники в Украине. По указке СБУ они позвонили в полицию, сообщив ей, что в автомобилях, стоящих у дома Медведчука, находится оружие. Сотрудникам полиции была предоставлена возможность осмотреть автомобиль. Разумеется, ни оружия, ни других неразрешенных предметов в нем не было. Позже представители этих бульварных СМИ выдумали бредовую историю о том, что Медведчук собирался то ли покинуть дом, то ли вывезти вещи — в общем, привычно и тупо лгали.

Эта примитивная провокация направлена на то, чтобы отвлечь внимание общества от полной импотентности Зеленского и его окружения, которые оказались преступно беспомощны и на международной арене, и в вопросе возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, установления мира в нашей стране.

Целью этой провокации является запуск лживой и недостоверной информации о том, что Виктор Медведчук якобы собирался покинуть дом, в котором он находится под домашним арестом по сфабрикованному властью Зеленского уголовному производству, чтобы сделать эту историю частью информационной кампании, направленной на разжигание паники и милитаристской истерии в Украине.

Виктор Медведчук выполняет все требования закона, в частности касающиеся пребывания под домашним арестом, хотя считает обвинения в свой адрес абсолютно необоснованными. Он не покидал свой дом с мая 2021 года не потому, что не имел такой возможности, а из уважения к Закону и веря в правильность собственной политической позиции. И тем более не будет делать это сегодня, когда власть своими действиями и результатом своей работы продемонстрировала полную, стопроцентную правоту Медведчука.

После того как власть Зеленского продемонстрировала, что, опасаясь позора и разгромного слушания, не способна ни в течение 38 дней обеспечить передачу материалов дела в Киевский апелляционный суд, ни найти прокурора, который согласен выступить обвинителем — становится очевидно, что сторона обвинения полностью доказала свою несостоятельность, а единственная причина, по которой Медведчук находится под домашним арестом, заключается в невероятном по масштабу использовании административного ресурса, растоптавшего и Конституцию Украины, и законы, и здравый смысл. И единственным выходом для власти Зеленского является организация подобных провокаций.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ заявляет, что подобные информационные провокации, осуществляемые при поддержке силовых органов, фальсификация уголовных дел и политические репрессии являются недопустимыми в правовом государстве и свидетельствуют об осознанной политике политических репрессий, проводимых властью Зеленского.

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