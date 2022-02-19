Алексей Паращенко – альфонс украинской политики

Украинская политика видела многое, но политических альфонсов, пожалуй, впервые. Не так давно на платформе Netflix с успехом прошел показ фильма на «Аферист из Tinder». И кто бы мог подумать, что в Украине с успехом живет и процветает фактический прототип главного героя, только с политическим уклоном — широко известный в узких кругах политический и общественный деятель Алексей Паращенко. За богатым «фасадом» и успешным образом скрывается обыкновенный аферист и альфонс, который применяет свое искусство убеждения не в политических целях, а для выманивания денег у доверчивых женщин. Для создания образа, которому будут впоследствии доверять, Паращенко даже создал несколько «белых» проектов: «Безкоштовний спорт дітям», «Бігом до здоров’я», «Наша земля наш Дім», «Чужих дітей не буває». Все эти проекты — ни что иное, как прикрытие для создания репутации честного и амбициозного кандидата в большую политику. Паращенко даже основал благотворительную организацию «Сильна Нація», чтобы у будущих жертв сложился образ доброго и щедрого перспективного молодого кандидата, которому можно одолжить денег на новые проекты под личные гарантии. Но, дьявол, как говорится, кроется в деталях. И, если взглянуть повнимательнее на Паращенко, то благообразный образ очень быстро меркнет на фоне того, как и какими способами наш «молодой и перспективный» добывает деньги на свои новые проекты.

В политику Алексей Паращенко метит давно, вот только есть одно «но» — для большой политики нужны большие деньги. А с этим у нашего героя всегда были проблемы. Чтобы получить деньги от спонсоров, нужно предоставить бизнес-план и план развития политической силы, да и спонсор всегда наведет справки о потенциальном кандидате. А вот тут — как раз и проблема — в широких кругах Паращенко известен как человек, который долги отдает нехотя, а, зачастую, и просто не отдает. Известны десятки случаев, когда наш герой вместо того, чтобы отдать долг «кормил» кредитора обещаниями, а то и вовсе пропадал — переставал брать трубку, пока его не находил сам кредитор. И тогда все начиналось заново — обещания, просьбы отсрочить долг, в общем — все по сценарию. Но, самое интересное, что беря деньги под развитие партии, Паращенко использует их на собственные нужды: рестораны, покупки, путешествия — все для того, чтобы умело пускать пыль в глаза будущим жертвам. Хотя, если взглянуть на реестры, наш герой гол как сокол и никакого имущества не нажил — это многое говорит о его способности вести дела и бизнес. Именно поэтому хитрый и ушлый Паращенко собрался в политику — поправить свое финансовое состояние за счет других. Выдавать полную профанацию и ахинею за экспертное мнение, неудачи и неспособность вести дела прикрывать напыщенностью и выдуманными связями Паращенко научился неплохо.

Судя по всему, текущее положение вещей перестало устраивать кандидата в большую политику, да и репутация на рынке уже была значительно подмочена. Спонсоры перестали доверять, старые кредиторы наседали с требованиями отдать долги, бывшие партнеры просто не хотели разговаривать с аферистом. Стоило только спонсорам задать элементарный вопрос про политику или экономику, как наш герой моментально начинал «плыть», потому, что в матчасти он полный профан и это сразу становится заметно любому инвестору. И тогда Алексей Паращенко придумал новую схему. Действительно, зачем унижаться перед спонсорами, просить, уговаривать, если можно просто обманом получать желаемое от женщин, играя с их чувствами? Гениально, не правда ли? Схема до боли проста: Паращенко втирается в доверие к женщине, рассказывает ей сладкие сказки про любовь, некоторое время имитирует бурные чувства и усыпляет бдительность. Ведь, как мы знаем, человек влюбленный — способен на необдуманные и эмоциональные поступки. Чем и пользовался наш «ловелас». С помощью нехитрых трюков наш герой создавал впечатление человека с достатком и связями, козырял знакомствами и известными фамилиями. Когда Паращенко понимал, что жертва уже поверила в его «любовь», наступала самая главная фаза операции: Паращенко просил деньги. Как правило, нужно было «очень срочно». Просьбу одолжить денег Алексей обильно сдабривал комплиментами и пылкими признаниями, что, фактически, сводило вариант отказа к нулю. А дальше — как в плохом кино, получив желаемую сумму Паращенко резко охладевал к объекту еще недавно пылких отношений. Как говорится: «прошла любовь так и не начавшись»...

Подобную схему часто используют брачные аферисты, но, чтобы ее использовали кандидаты в политику — редкость. Цинизм и наглость, с которой Паращенко проворачивал свои схемы поражают. Строить карьеру на лжи и беспринципности такого масштаба может только человек полностью лишенный морали. Именно поэтому, когда в следующий раз вы услышите имя Алексея Паращенко — обходите его десятой дорогой. Целее останутся ваши нервы и финансы. А если уж судьба сведет вас лично с этим персонажем — просто задайте ему вопрос: сколько денег он выманил, прикрываясь чувствами? Вы будете удивлены, как изменится его лицо после этого вопроса...

А больше всего наш герой боится вопросов от своих партнеров, которым он обещал зарегистрировать партию в начале марта. До марта остается несколько дней, а деньги потрачены совсем не туда, куда нужно было. Грядет большой скандал и Паращенко рискует получить от партнеров не только выговор, но и абсолютно реально получить по физиономии.