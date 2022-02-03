В лабораториях в Украине и Грузии Пентагон проводит эксперименты над военнослужащими, – Гайтанджиева

Известная болгарская журналистка-расследовательница Диляна Гайтанджиева обнародовала новую информацию относительно деятельности в Украине, в Грузии и других странах американских биолабораторий.

Оказавшиеся в распоряжении Гайтанджиевой материалы свидетельствуют о том, что Пентагон на базе своих лабораторий провёл эксперименты над 4400 украинскими и 1000 грузинскими военнослужащими. Проект с экспериментами над украинскими солдатами получил кодовое название UP-8: «Распространение вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) и хантавирусов в Украине и потенциальная необходимость дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз». Проект стартовал в 2017 году, затем был продлён до 2020-го. В рамках проекта был произведен забор крови у 4400 украинских военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. 4000 образцов зачем-то должны были подвергнуться проверке на наличие антител к хантавирусам, а 400 — на наличие антител к вирусу конго-крымской геморрагической лихорадки.

В документе специально подчеркивается, что о результатах исследований участникам сообщать не будут.

Никакой конкретной информации о содержании экспериментов в документах нет, но делается важная ремарка: «О серьёзных инцидентах, в том числе со смертельным исходом, следует сообщать в течение 24 часов. Все смерти участников исследования, которые подозреваются или связаны с исследовательскими процедурами, должны быть доведены до сведения комитетов по биоэтике в США и Украины». Если бы речь шла о простом изучении образцов крови, в подобных уточнениях нужды бы не было.

Проект был профинансирован Американским агентством по снижению военной угрозы (DTRA). Одним из его подрядчиков является компания CH2M Hil, получившая заказ на реконструкцию трех биолабораторий: Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) и Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов, а также Областной диагностической лаборатории защиты прав потребителей (Одесса).

Обнародованные Гайтанджиевой данные носят фрагментарный характер. Однако если их сопоставить с информацией о событиях в Украине, имевших место ранее, появляются пугающие выводы.

Полтора года назад проблему американских биолабораторий в Украине подняли нардепы от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин. В 2020 году они обратились к президенту Зеленскому, а также к руководителям правительства, СБУ и Минздрава с запросами по поводу потенциальной опасности, которую несут украинцам эксперименты, проводимые американскими военными биологами на территории Украины.

В запросе депутатов отмечалось, что, по имеющимся данным, функционирование американских биолабораторий в Украине началось в 2005 году. Эти учреждения размещались в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Киеве, Херсоне, Тернополе, а также неподалеку от Крыма и Луганска.

«Фактически работы в лабораториях ведутся по программе биологических экспериментов. Бюджет составляет 2,1 миллиарда долларов и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности. К этой деятельности подключился и „Научно-технический центр в Украине“ — международная организация, которая финансируется американскими властями и сотрудники которой имеют дипломатический иммунитет. Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», — писали Медведчук и Кузьмин.

Они отмечали вспышки в Украине экзотических болезней, начавшиеся после появления биолабораторий. В частности, в 2009 году в Тернопольской области возник очаг распространения загадочного вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию. Жертвами болезни стали 450 человек. В 2011-2014 годах в Украине произошли вспышки холеры. В 2016 году вирус, напоминающий грипп, убил около 20 военнослужащих в Харькове, еще несколько сот были госпитализированы. В 2017 году в Николаеве, Запорожье, Одессе и Харькове произошли странные вспышки гепатита А.

После прихода к власти Януковича Киев инициировал проверки, выявившие в работе лабораторий грубые нарушения. Лаборатории были закрыты, но после государственного переворота 2014 года открылись снова.

Депутаты предположили, что одной из причин свержения Януковича мог быть его отказ проводить в Украине необходимые Пентагону опыты.

«Не исключено, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных объектов на территории Украины имеет задачу тестирования действия вирусов и бактерий на организмах украинцев», — писали Медведчук и Кузьмин.

«Одесса. Институт им. Мечникова, в котором американские военные обязали украинскую власть хранить опаснейшие патогены. Сотрудники института, исследовавшего коронавирус, массово заразились этим самым коронавирусом. Об этом официально заявил заместитель главного санитарного врача области. Ну, давайте, „слуги народа“, начинайте орать о том, что это совсем не связанные между собой вещи и что американских биолабораторий у нас нет!» — написал на своей странице в «Фейсбуке» Кузьмин несколько недель спустя.

Вместо украинских властей, которые предпочли отмолчаться, публичный ответ на вопросы Медведчука и Кузьмина дало посольство США. По словам американских дипломатов, деятельность биолабораторий действительно курирует Пентагон, но его целью якобы является «обеспечение защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в государственных учреждениях» для мирных исследований. При этом американцы заявили, что помогают Украине предотвращать вспышки опасных инфекционных заболеваний. Однако конкретной информации о содержании «исследований» посольство США не предоставило.

Журналисты обнаружили на сайтах американских органов власти соглашение между Украиной и США «в сфере предупреждения распространения технологий, патогенов и опытов, которые можно было бы использовать при создании биологического оружия». Конкретики в нем мало, но есть один чрезвычайно важный момент. Украина гарантирует полную секретность данных, которые американцы сочтут «закрытыми». И это ещё не всё. Согласно договоренностям между Киевом и Вашингтоном, сотрудники Международного научного центра, курирующего биолаборатории, наделяются дипломатическим иммунитетом, что совершенно беспрецедентно.

«Данные исследования можно назвать исследованиями двойного назначения: с одной стороны, они действительно важны с точки зрения оценки угроз распространения того или иного заболевания (той же лихорадки Крым-Конго) и разработки рекомендаций по борьбе с ним. С другой — результаты исследования могут быть использованы и при разработке бактериологического оружия», — прокомментировал американские исследования известный украинский журналист Юрий Ткачев.

Диляна Гайтанджиева задела Вашингтон и киевский режим за живое. Кампания по её дискредитации силами известных украинских пропагандистов началась ещё до того, как материалы её расследования попали в ведущие украинские СМИ. Похоже, болгарская журналистка расшевелила осиное гнездо...