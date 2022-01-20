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Дайджест > Зеленский должен выбросить методички Госдепа, освободить Медведчука и привлечь его к спасению Украины, – Киреев

Зеленский должен выбросить методички Госдепа, освободить Медведчука и привлечь его к спасению Украины, – Киреев

Автор: Марат Киреев, «112 Украина»
20.01.22 16:29
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Зеленский должен выбросить методички Госдепа, освободить Медведчука и привлечь его к спасению Украины, – Киреев

Ситуация с разными мерами пресечения для Петра Порошенко и Виктора Медведчука говорит нам, что украинская власть полностью зависима от указаний западных кураторов. Порошенко, который лишь дестабилизирует и раскалывает страну своими шоу, дают свободу и возможность хорошенько посмеяться над Зеленским в ресторане, а Медведчука, способного принести мир в Украину и вытащить страну из экономической ямы, отправляют под домашний арест. В этом нет другой логики, кроме той, что управляют Украиной не украинцы, а американцы, которым все равно, что будет с нашей страной.

Ведь это же абсурд. Даже если на минутку представить, что «угольное дело» не сфальсифицировано, если попытаться найти в нем хоть малейшую логику, то, учитывая домашний арест Медведчука, Порошенко, занимавший в 2014 году пост президента, должен был отправиться в СИЗО. Ведь именно Порошенко решал, где и у кого закупать уголь, с кем торговать, а с кем воевать. И он принимал эти решения. Но Порошенко гуляет на свободе вместе со своим передвижным цирком.

А вот Медведчук, который вообще не занимал никаких должностей в 2014-2015 гг. и который согласился помочь переговорам, чтобы спасти Украину от замерзания, находится под домашним арестом. И не просто — а больше шести месяцев, разрешенных законом, и несмотря на полное отсутствие доказательств и блестящие победы адвокатов в суде. Зачем? Медведчук, в отличие от Порошенко, из страны не убегал, лично явился забрать подозрение (каким бы фальшивым оно ни было), участвовал во всех судебных заседаниях, уличных шоу не устраивал и доказывает свою невиновность исключительно юридическими методами. Почему же у них различная мера пресечения?

А теперь отойдем от юридической стороны вопроса и поговорим о стратегической. Поставьте себя на место главы государства. Что может дать Украине Порошенко? Вся его деятельность направлена на возвращение к власти. О стране и вызовах, которые стоят перед ней, Порошенко не думает. А теперь давайте подумаем, что может дать Украине Медведчук.

Во-первых, реализовать свой мирный план по Донбассу. Очевидно же, что с Зеленским ни Россия, ни ОРДЛО не желают иметь дел, но с Медведчуком они сядут за стол переговоров. А разве это не главный вызов для Украины? Сейчас важно снять напряженность в отношениях с РФ, начать реинтеграцию Донбасса в состав Украины. Тем более на этом настаивает и Запад. Кроме того, Медведчук способен быстро организовать обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, о чем наша власть не может договориться. Если бы лидеру оппозиции не вставляли палки в колеса, он бы еще в прошлом году в одностороннем порядке вернул в Украину семь женщин из Донецка и Луганска.

Во-вторых, Медведчук — это восстановление экономических отношений с Россией, заключение выгодных экономических сделок. Речь о транзите газа, прямых закупках газа у России по сниженным ценам, снятии экономических санкций РФ с украинских предприятий. По всем этим вопросам у Медведчука в предыдущие годы были соглашения, их нужно лишь одобрить и начать выполнять. А это снимет удавку с нашей экономики и с кошельков украинцев, которые вынуждены платить космические суммы по тарифам ЖКХ, а также не могут угнаться за ростом цен в магазинах.

В-третьих, Медведчук способен сгладить противоречия в украинском обществе. Его идеология нацелена на сшивание расколотого политиканами общества. Это идеология толерантности и свободы, ненавязывания украинцам чуждых взглядов.

В-четвертых, Медведчук способен быстро реагировать на вызовы, стоящие перед Украиной в разных сферах. Помните, как быстро он договорился с Россией сначала о поставках, а потом и производстве вакцины от коронавируса в Украине? Если бы тогда Зеленский принял этот путь, вакцинация в стране началась бы намного раньше, мы бы спасли многих людей, а сегодня полностью обеспечивали бы себя своей вакциной.

Но нет, Зеленский упорно отвергает все, сказанное выше. По своей воле или по указанию Запада, но эта политика власти идет во вред Украине. Зеленский ищет помощи в Израиле, Турции, Европе, США, пытается договориться с Путиным через третьих лиц. А ведь ключик решения этих проблем все это время был в Украине. Просто нужно было привлечь Медведчука к этому процессу. И не было бы этого напряжения на границах, на линии соприкосновения на Донбассе, ужасных отношений с соседями, экономического кризиса.

Просто нужно действовать в интересах Украины, а не по методичкам Госдепа. Нужно срочно освобождать Медведчука и объединять все политические силы ради спасения Украины!

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