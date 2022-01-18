Вскоре в Украине: доллар по 30 и бензин по 40 грн

На Украину надвигается двойной ценовой шторм.

Во-первых, начал быстро падать курс гривны. 17 января, его курс на межбанке подскочил сразу на 27 копеек — до 28,26-28,28 гривен. В обменниках засветился даже курс 28,5 гривен.

Иностранцы активно скупают валюту и панически выводят из Украины капиталы из-за нестабильной политической ситуации и постоянных статей в западных СМИ на тему «Путин вот вот нападет».

Портфель ОВГЗ у нерезидентов всего за три дня — с 14 по 17 января — сократился на 944,6 млн гривен, а с начала года — на 5,2 млрд.

Скупают доллар и рядовые украинцы, что повысило курс на розничном рынке до 28,4-28,45 гривен.

И прогнозы по курсу у экспертов не самые оптимистические — ждут дальнейшего роста.

Что, возможно, неплохо для украинского экспорта (ведь в долларах он подешевеет и станет более конкурентноспособным на мировом рынке), но очень рискованно для импорта, особенно энергетического.

Во-вторых, стремительно пошли в рост цены на нефть.

18 января ценник на мартовские фьючерсы нефти Brent подскочил до 88 долларов за барель — это максимум с 2014 года.

Как заявил аналитик OANDA Крейг Эрлам, «ждем трехзначных цифр», то есть, нефть может подняться до 100 долларов и выше.

Для Украины это двойной шок — дорогую нефть и нефтепродукты мы будем покупать за дорогие доллары. Тем более, что по многим другим энергоресурсам, в том числе и по газу, ценники уже и так неподъемные. И это далеко не полный список угроз для отечественной экономики.

Эксперты снова заговорили о дефолте.

«Страна» разбиралась, что значит для Украины рост курса доллара на фоне подорожания стратегического импорта.

Что ждет гривну?

Мы уже подробно писали, что происходит на валютном рынке. С начала января курс доллара резко рванул вверх. И, по итогам 17 января, достиг на межбанке 28,26-28,28 гривен. В обменниках доллар продают уже по 28,45 гривен.

«Еще в декабре доллар стоил 27,6 гривен, то есть, за месяц он подорожал почти на гривну или 3%. В годовом исчислении это рост на 36% — очень серьезный показатель», — говорит руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

На валютном рынке сейчас — настоящая паника.

«Нерезиденты активно выводят капиталы, уходят из наших ОВГЗ на волне дестабилизации политической ситуации и угрозы российской агрессии, о которой много говорят. Локальные инвесторы также скупают доллар в надежде пересидеть смутные времена в тихой гавани. Ощутимое давление на валютный рынок идет со стороны импортеров. Во-первых, валюту скупают под энергетический импорт, так как уже сейчас понятно, что нам на зиму не хватит порядка 2 млрд кубов газа, и его придется докупать по рекордным ценам. Во-вторых, поставщики импортных товаров массового спроса пытаются закупить как можно больше продукции, пока доллар еще больше не подорожал. Их активность подстегивают потребители, который кинулись скупать импортные товары, так как понимают, что по мере ослабления гривны они будут дорожать. Не осталось в стороне от всеобщего ажиотажа также население. Люди скупают доллар, пытаясь спасти свои сбережения от обесценивания. В самом конце цепочки по силе влияния на валютный рынок — спекулянты» — отмечает Шевчишин.

Но главный риск для гривны сейчас — поведение нерезидентов — держателей наших ОВГЗ.

«Нацбанк уже потратил больше 400 млн долларов на спасение гривны, но ситуация только ухудшается. Тот трэш, который сегодня накручивается на финансовых рынках, то, что завтра уже российские танки по Киеву пройдут или что российские посольства спешно вывозят сотрудников — не мог не сказаться на настроениях нерезидентов. Они попросту бегут из страны, уводя капиталы. Что уже спровоцировало обвал по гособлигациям до исторических минимумов. А что будет с покупкой ОВГЗ, на которую рассчитывают в правительстве и за счет которой планируют рефинансировать часть рекордных долгов( в этом году нужно рефинансировать порядка 700 млрд гривен) — вопрос открытый. Какой идиот в нынешней ситуации будет покупать наши бумаги? Разве что под рекордные проценты, но тогда Нацбанку придется повышать учетную ставку, а это сделает еще более дорогими кредиты для бизнеса», — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Поэтому, что будет с курсом дальше — можно только гадать.

«На какой отметке в итоге остановится доллар — вопрос открытый. В процессе паники движение рынка иррационально, и спрогнозировать каким будет курс в ближайшее время очень сложно. Не исключено, что часть покупателей, которые приобретали доллар по 26,1-26,5 гривен станут сбрасывать валюту, фиксируя прибыль. Это может ослабить давление на рынке», — говорит Шевчишин.

«Реальные сценарии для гривны во многом зависят от геополитических факторов. В худшем случае, то есть, если эскалация вокруг Украины продолжится, гривна может обесцениться и на 100% и даже больше. Оптимистический сценарий — это колебание в пределах 30 гривен за доллар, то есть, в рамках 5-6%», — отмечает Максим Орыщак, аналитик компании «Центр биржевых технологий».

Аналитик Института Growford Виктор Скаршевский не видит поводов для особой паники.

«Нынешний курс не является чем-то уникальным. Год назад он тоже был на уровне 28,5 гривен. Да, внешнеэкономические условия для нас в этом году хуже, чем в прошлом. Будет меньше валютных доходов из-за снижения мировых цен на руду и более скромного урожая зерна, больше валютных расходов на энергоресурсы плюс бегство инвесторов. Но есть два фактора, которые смогут сдержать темпы девальвации гривны. Это, во-первых, деньги трудовых мигрантов, которые в прошлом году перевели в Украину на треть больше, чем в 2020 — свыше 15 млрд долларов, и, во-вторых, как это ни печально звучит, — бедность населения. У большинства украинцев просто нет свободной гривны, чтобы скупать доллары. Наоборот, в прошлом году люди сдали 1,6 млрд долларов, то есть, проедают накопления. Плюс Нацбанк имеет достаточные резервы для поддержания курса. Он будет держаться коридоре 27-29 гривен», — говорит Скаршевский.

Экспорт и импорт

В теории дешевеющая гривна может сыграть в пользу экспортёров. В последние годы они жаловались, что искусственное занижение курса национальной валюты вгоняет их в убытки на миллиарды долларов.

Теперь же, когда гривна стремительно падает, экспорт, по словам Шевчишина, может получить дополнительный импульс.

Ведь в долларе наша продукция автоматически дешевеет, что повышает ее конкурентоспособность на мировых рынках.

«Но тут следует учитывать еще один фактор — рост затрат, который ждет наших производителей экспортной продукции. Да, нынешний урожай аграрии смогут выгодно распродать. Но они уже изрядно потратились на осеннюю посевную и готовятся к повышенным затратам на весеннюю кампанию. Дорожает все — импортные семена и средства защиты растений, удобрения, топливо», — добавил Шевчишин.

Экономист Алексей Кущ, говорит, что обвал гривны выгоден экспортерам, но только при условии стабильных цен на энергоресурсы. Плюс — девальвация должна быть плавной в течение года и желательно — при низких показателях инфляции. Ничего из перечисленного сейчас не наблюдается.

«Это значит, что падение гривны может еще больше подстегнуть производственную инфляцию, которая уже и так достигает порядка 70% и 30-40% промышленности мы можем потерять», — говорит Алексей Кущ.

Да и в целом конкурентоспособность многих наших экспортных товаров на мировом рынке может снизиться из-за дорогих энергоресурсов.

«В 2022 году конкурентоспособность будет определяться доступом к недорогим энергоресурсам, а у наших производителей его нет», — добавил Кущ.

Что касается импорта, то тут влияние дорогого доллара лежит на поверхности — поставки товаров пойдут на убыль.

«Импорт с ростом курса доллара автоматически дорожает. Рост цен сократит потребление импортных товаров, тем более, что доходы украинцев особо не растут», — пояснил Шевчишин.

Двойной шок

Но, пожалуй, главная угроза для отечественной экономики со стороны подорожавшего доллара — еще больший цен на энергетический импорта.

Ценник на газ и так на рекордном уровне. Если же закупать газ еще и за подорожавшие доллары, то в гривнах цены будут еще выше.

Уже сейчас многие предприятия сокращают или даже приостанавливают производство из-за дорогого газа. Обещанные правительством льготные объемы пока идут в незначительных объемах и ситуацию не особо спасают.

Поэтому, что в итоге будет с производством, если газ еще больше подорожает — вопрос открытый.

Еще одна угроза — нефть. Цены на нее на мировых биржах пошли в рост.

18 января барель мартовской нефти Brent торговался по 87,47 долларов (прибавив, по сравнению с предыдущими торгами 1,14%), WTI — по 84,55 долларов (плюс 1,5%). В ходе торгов Brent выходила на отметку в 88 долларов — это максимальный показатель с 2014 года.

Драйвером роста нефтяных котировок стали опасения по поводу поставок из-за нападения йеменской группировки хуситов на ОАЭ, что привело к эскалации боевых действий между группами, связанными с Ираном и коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Впрочем, это только один из факторов. К другим аналитики причисляют морозную зиму в Северном полушарии, ослабления влияния страхов, связанных с ковидом, а также восстановление мировой экономики, требующей все больших объемов нефти.

«В то же время ОПЭК не готов адекватно наращивать добычу, плюс за время пандемии инвестиции в нефтедобывающий сектор снизились, так что на раскачку рынка понадобится время», — говорит Шевчишин.

Аналитик OANDA Крейг Эрлам прогнозирует нефти «трехзначные цифры», то есть, подорожание до 100 долларов за барель и выше.

«Мы также считаем, что в 2022 году нефть достигнет отметки в 100 долларов за барель», — отметил Андрей Шевчишин.

В инвесткомпании Vanda Insights прогнозируют, что будет еще летний скачек цен, особенно в Европе и США, если оправдается надежда, что омикрон превратит ковид из пандемии в эпидемию, то есть, его влияние на мировую экономику ослабится.

В Goldman Sachs еще раньше повысили прогнозы по нефти на 2022 и 2023 годы до 100 долларов за барель. Такой отметки нефть может достигнуть уже к третьему кварталу этого года.

Это делает сырьевые ножницы крайне невыгодными для Украины. Напомним: в начале эпидемии сырьевые ножницы «резали» в нашу пользу — товары украинского экспорты (продовольствие, металлы, железная руда) были дорогими, а энергетический импорт (газ и нефть) — относительно дешевыми. Это позволило нашей экономики просесть намного меньше, чем в других странах.

Теперь же обратная ситуация. Ценник на руду снизился с 220 долларов за тонну до менее 100 долларов, а газ и нефть дорожают. Аграрное сырье, которое на мировых рынках остается дорогим, общую ситуацию не спасут.

«Украине придется покупать дорогую нефть за дорогой доллар. Это значит, что нефтепродукты могут существенно подорожать. К примеру, если нефть будет по 100 долларов за барель, а доллар по 30 гривен, на заправках бензин и дизель станут продавать по 40 гривен за литр», — отмечает Шевчишин.

«Это станет дополнительным аргументом в пользу повышения цен на все товары. Из-за увеличения транспортных расходов продукты питания могут прибавить в цене 5-10%. И это без учета других факторов, в частности, дорогого газа для производства», — добавил Максим Орыщак.

Минус вместо роста?

Сказать, что для украинской экономики надвигаются не лучшие времена — не сказать ничего.

«Мы уже в этом году можем оказаться на пороге дефолта. Украине нужно рефинансировать 700 млрд долгов. Где брать деньги в условиях резкого обвала спроса на наши бумаги? Разве что Минфин на напечатанные гривны станет выкупать у Нацбанка валюту из золотовалютных резервов. Но так мы их быстро проедим. Остается снова идти на поклон к МВФ. А вот тут начнется самое интересное — кредиторы станут требовать выполнения меморандума, в том числе, по рыночным тарифам для населения. И спрыгнуть нашим властям уже не удастся», — говорит Пендзин.

Он также прогнозирует высокую инфляцию (точные цифры пока озвучить сложно, но они будут точно двухзначными).

Алексей Кущ говорит, что ситуацию с заимствованием для Украины может усугубить политика ФРС США.

«В этом году планируется два сценария — по первому неизменность учетной ставки на фоне сокращения объема денежной массы,. То есть, так называемая монетарная нормализация. По второму — изъятие с рынка ликвидности, в том числе, за счет продажи ФПС своего портфеля ценных и казначейских бумаг на триллионы долларов плюс повышение учетной ставки. Это вызовет колоссальный отток ликвидности с развивающихся стран, в том числе, из Украины. Зачем иностранным инвесторам вкладываться в рискованные украинские бумаги, если есть американская тихая гавань», — говорит Кущ.

«Даже не рассматривая сценария по вторжению России, могу сказать, что перспективы для экономики не сильно радужные. Высокие цены на энергетический импорт, инфляция и отток капитала будут угнетать экономический рост. По итогам первого квартала мы можем выйти даже на минусовые показатели, а по итогам года вполне возможен нулевой процент роста», — считает Шевчишин.

Напомним: в коне прошлого года Минэкномики снизило прогноз роста украинской экономики на 2022 год с 3,8% до 3,6%, поясняя это новыми вызовами из-за коронавирусных ограничений.

Всемирный банк понизил прогноз роста украинского ВВП с 3,5% до 3,2%. Но не факт, что удастся выйти даже на эти показатели.

«Пока наши перспективы весьма туманны, так как непонятно, как мир будет разруливать „украинский вопрос“. Но уже сейчас ясно, что отечественные власти не успевают реагировать на вызовы. Это усиливает риски того, что украинская экономика может пойти по худшему сценарию», — подытожил Пендзин.

По материалам Страны