Приобретение арестованного имущества может быть рискованным

В Україні з’явилися злочинні корумповані схеми відчуження законно придбаного арештованого майна

Рейдери обзавелися новими незаконними механізмами аби заволодіти чужим майном.

Приклад. Нерухомість, яка була у заставі банку арештували у Боржника. Після законного вилучення майна у судовому порядку (усі інстанції судів виграні), фінансова установа продає його на прилюдних торгах через систему СЕТАМ. Добросовісний набувач нерухомості користується власним придбаним майном і не підозрює, що раптом може його позбутися.

Раптом через деякий час банк, що продав нерухомість, банкрутує. І в цей момент боржник (колишній власник майна) бачить шанс повернути законно вилучене майно. Поки новий власник користується майном, яке він законно та офіційно купив, боржник через корупційні суди виграє справу — банк ліквідовано. І Суддя ухвалює рішення, яким заперечує реалізацію права власності.

Рішення, як кажуть експерти, є абсолютно неправомірним, суперечить всім нормам Українського та міжнародного законодавства. Вони радять добросовісному набувачу звертатися до судів апеляційної інстанції.

Один із таких випадків нещодавно зафіксували у Тернопільській області.