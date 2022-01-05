Леся Забуранная, из Слуг народа - лоббист одиозного Микитася в коррупционных сделках

Пранкер Джокер сообщил, что одиозный застройщик Максим Микитась заручился поддержкой депутата от «Слуги народа» Леси Забуранной, которая так же является главой столичной организации партии Зеленского.

«Подследственный НАБУ и Генпрокутуры, проигранный горе-застройщик Микитась продолжает решать свои шкурные вопросы в высоких провластных кабинетах. Вскрыли его переписку и узнали много интересного. Сегодня публикую часть.

Интересно, что в последнее время его персональным лоббистом выступает депутат Леся Забуранная, которая зашла в Раду по квоте Богдана-Вавриша. За небольшое вознаграждение женщина устраивает встречи с влиятельными людьми, депутатами и даже Генпрокурором.

Приглашает Микитася в бюджетный комитет (о чем тот отчитался перед женой), обещает решить вопросы по уголовным делам. Забуранная ведёт себя крайне неосторожно. Частенько скринит переписки с министрами, чиновниками Офиса президента и демонстрирует своему заказчику. Хвастается влиятельностью и доступом к первым лицам.

Надо с ней познакомиться поближе. Леся, не стоит помогать таким как Микитась», — резюмировал Джокер, добавив скриншоты переписки фигурантов.