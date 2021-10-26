Как украинцам добиться помощи от государства

Для большинства украинцев настала «горячая» пора — добиваться субсидии. А именно добиваться ее сейчас приходится большинству граждан, потому как денег на финансовую помощь для оплаты коммунальных услуг выделили мало, а желающих много. И уже есть первые жертвы. С какими трудностями столкнулись украинцы — далее в материале.

Есть долг — нет субсидии

Государство заботится о своих малоимущих гражданах и на отопительный сезон предлагает тем, кто не может оплатить коммунальные услуги, деньги. На днях в Министерстве соцполитики заверили, что граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, все же могут оформить субсидию, если выполнять определенные условия.

Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). Но жилищную субсидию назначат при наличии задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности.

«По вопросу заключения указанного договора потребителям нужно обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг. При этом если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона», — говорится в сообщении Минсоцполитики.

А на сегодня долги населения — один из камней преткновения, по которому отказывают в начислении субсидии. И у некоторых даже складывается впечатление, что коммунальные предприятия помогают Минсоцполитики уменьшить количество субсидиантов.

Алексей Чурпита из Днепра не может оформить субсидию на жилье, где проживают трое человек, потому что облгаз постоянно выставляет долг. «Общедомовой газовый счетчик, одна газовая плита, водонагреватель. Газовая служба насчитывает от 30 до 70 кубов. И постоянно долги, скандалить с ними нет сил», — отмечает Алексей.

У Татьяны из Киевской области практически аналогичная ситуация. Газовые службы насчитали заоблачный долг. Они платят по фактическим показателям использованного газа, а ей насчитывают по нормативам. Доказать, что они неправы, не получается — отступать газовщики не намерены. А женщина уже не может оформить субсидию.

У Анастасии из Харьковской области ситуация еще хуже. Она — мать-одиночка. Когда была в декрете по уходу за ребенком, получала выплату от государства 1779 грн, в прошлом году немного больше. За это время накопились долги по коммуналке. Сейчас женщина вышла на работу, но зарабатывает 5 тыс. грн. В субсидии ей отказали из-за долгов, хотя Анастасия старается их погашать с каждой зарплатой. А сейчас, в отопительный сезон, боится, что вообще не потянет коммуналку.

«Я малообеспеченная, но с долгами и малолетним ребенком. Вырваться из долгового круга не получается. Боюсь, что за зиму долг вырастет еще в разы. Некоторые советуют взять кредит, чтобы расплатиться с коммунальными долгами, но это загнать себя в еще большую долговую яму. Замкнутый круг. И никто не хочет войти в мое положение», — отмечает молодая мать, подчеркивая, что обратиться за помощью не к кому. Да и в Минсоцполитики упразднили специальные комиссии, которые рассматривали нестандартные ситуации.

Как подчеркивает экс-министр социальной политики Андрей Рева, отсутствие комиссии, которая могла пойти навстречу субсидиантам, учитывая разные жизненные обстоятельства, может привести к катастрофе — тысячи людей на грани оказаться на улице, если будут накапливать долги по ЖКХ, ведь за субсидией обращаются самые незащищенные слои населения.

«Критерий отсеивания субсидиантов был жестким и несколько лет назад, но были спецкомиссии, и 40% обратившихся начислялись субсидии благодаря им. Так как был индивидуальный подход, учитывались жизненные обстоятельства, то, что жилищные и материально-бытовые условия не улучшились. Сегодня это сделать нельзя. Сейчас все будут решать сами сотрудники путем запросов и автоматической проверки каждого субсидианта. Они будут смотреть доходы из налоговой и Пенсионного фонда, черпать информацию из разных реестров», — говорит «Вестям» Андрей Рева.

Юристы советуют изучить постановление Кабмина № 848 от 21.10.1995 (с изменениями) пункт 14, подпункт 5, в котором говорится, что при наличии иска по оспариваемой сумме задолженности по ЖКХ начислить субсидию обязаны. И, не теряя времени, идти в суд.

Красным зонам дадут больше льгот

Ликвидация комиссий, повышенные нормативы — все сделано для того, чтобы сократить количество субсидиантов, так как реально денег на субсидию выделено впритык. В прошлом месяце Кабмин искал недостающие деньги. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, из доступных 35,2 млрд грн на выплату субсидий уже использовали 33 млрд грн. Дополнительные 12 млрд грн должны покрыть выплату до конца года с учетом роста тарифов на коммунальные услуги.

Но, судя по последнему решению Кабмина, на субсидию не будет хватать еще больше денег. А, следовательно, будет больше отказов.

В это воскресенье Кабмин решил, что в регионах, попавших в красную зону эпидопасности, расчет жилищных субсидий будет проводиться с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов. В частности, стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:

— холодная вода — 2 куб. м на одного человека в месяц (при наличии горячей воды) и 3,6 куб. м (при отсутствии горячей воды);

— горячая вода —1,6 куб. м на одного человека в месяц;

— водоотвод — 3,6 куб. м на одного человека в месяц;

— газ — при наличии плиты и горячей воды 3,3 куб. м на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды — 5,4 куб. м; при наличии газовой плиты и газовой колонки — 10,5 куб. м;

— электроэнергия — 70 кВт·ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт·ч в месяц и т. д.

То есть украинцам выделят больше денег на оплату ЖКХ. А на сегодня в красной зоне карантина уже восемь областей. Еще неделя-две —и вся страна может «покраснеть».

Доходы решают все

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий по сравнению с показателями этого года на 3,2 млрд грн — до 38,4 млрд грн. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021–2022 годов составит около 2 тыс. грн. При этом в Минсоцполитики сообщили, что около 200 тыс. человек не прошли автоматическую верификацию получателей субсидий. Как уточняет Лазебная, эти субсидианты не получат субсидию именно из-за несоответствия критериям, дающим право на получение государственной помощи, а они в этом году изменились.

«Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Сейчас обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи», — рассказывает «Вестям» сотрудница Минсоцполитики Валентина Черная.

Откажут в субсидии тем, у кого на семью имеется автомобиль возрастом до пяти лет или два и более авто возрастом до 15 лет. Норма жилья, на которую назначается субсидия, — почти 49 кв. м и 13,65 кв. м на каждого из прописанных членов семьи. То есть на семью из трех человек — около 75 кв. м.

«Субсидию не получат владельцы квартир, площадь которых превышает 130 кв. м, а также собственники индивидуальных домов с метражом более 230 кв. м. Но при назначении субсидий не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности либо расположенные в сельской местности и полученные по наследству», — объясняет «Вестям» Валентина Черная.

По данным Минсоцполитики, в прошлом отопительном сезоне в Украине было около 450 тыс. домохозяйств, получающих субсидию на площадь, превышающую дозволенную норму. Следовательно, большинство из них из списка получателей выбывают. За исключением тех случаев, если в квартире или доме проживают неработающие нетрудоспособные лица (лица с инвалидностью, пенсионеры, дети). В таких случаях субсидии на сверхурочную площадь, как и в предыдущие отопительные периоды, будут начислены автоматически.

Стоит переживать и тем, кто сделал масштабные покупки в течение года, предшествовавшего обращению за субсидией. Купил квартиру, земельный участок, транспортное средство (кроме мопеда или прицепа) или любые другие товары на сумму свыше 50 тыс. грн за один раз — лишился субсидии.

«Право на субсидию теперь могут потерять те, кто имеет банковский депозит в сумме более 100 тыс. грн, кто купил или продал валюту на сумму свыше 50 тыс. грн, а также заробитчане, находившиеся за границей более 60 дней, но при этом декларирующие отсутствие доходов. Исключение составляют те, кто лечился за границей, был в командировке или же ухаживал за ребенком. Вычеркивают также должников по алиментам и по оплате за ЖКХ свыше трех месяцев. А еще тех, кто официально не работает и не учится, но при этом и не стоит на бирже (то есть попасть под раздачу могут и фрилансеры. — Авт.)», — рассказывает Валентина Черная.

Украинцы готовы жаловаться на соседей

С тех пор как в субсидиях стали отказывать тысячам граждан, они решили бороться за равные права. То есть ставить в известность соцслужбы о том, что соседи получают субсидию незаконно. При том, что этим вопросом должны были заниматься именно соцслужбы.

Этим летом на официальном сайте Минсоцполитики выставлен на общественное обсуждение проект постановления Кабмина, которым прописывается порядок проверок благосостояния субсидиантов. По задумке, проверяющие должны ходить по домам, изучая, как живут те, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает. Причем, если не пустить контролеров в дом, выплаты автоматически приостанавливаются. Но институт социальных инспекторов на полную силу так и не заработал. А Конституционный суд признал незаконной норму, позволяющую приостанавливать выплаты. Но при этом сами граждане не прочь информировать соцслужбы о недобросовестном получателе субсидии.

Вот жительница Полтавщины возмущена тем, что ее сосед скрывает реальные доходы и получает огромную субсидию.

«Он декларирует в доходе минимальную пенсию по инвалидности 3-й группы, но при этом занимается ремонтом квартир и хорошо зарабатывает. Он покупает дорогие вещи, у него несколько кондиционеров, которыми он постоянно пользуется. Где же справедливость? Почему средства направляются тем, кто в них не нуждается, а обманывает государство в отношении своих истинных доходов?» — возмущается полтавчанка.

Но, как отмечают в Минсоцполитики, лишить субсидии за кондиционеры и за скрытые доходы они не могут, чем многие и пользуются. К тому же сегодня процесс получения субсидии упрощен.

Обращаться за начислением субсидии нужно в структурное подразделение органа социальной защиты (собес) по месту фактического проживания.

Для оформления субсидии онлайн нужно заполнить форму на сайте Министерства социальной политики.

В бумажном виде заявления с необходимыми документами также принимаются уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины (далее — должностные лица исполнительного органа) и должностными лицами Центра предоставления административных услуг, которые передают их в течение трех рабочих дней с даты поступления соответствующему структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения.

Подаются такие документы:

— заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

— декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

— договор найма (аренды) жилья (при наличии);

— справка о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС, ПФУ);

— другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть:

— справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительными командировками, отбыванием наказания, в том числе легализованые в Украине документы о получении страхового стажа в другой стране;

— квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

— акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства — сельского или городского совета;

— договоры аренды жилья в другом месте и тому подобное.

По материалам «Вестей»