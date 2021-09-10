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Локдаун или вакцинация: что ожидает Украину со следующей недели

Агата Кловская
10.09.21 00:01
294
Локдаун или вакцинация: что ожидает Украину со следующей недели

По прогнозам Минздрава и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина может перейти из «зеленой» зоны в «желтую» уже с 13 сентября, и это единственный способ спастись от локдауна.

Таким образом, большинство украинских школ может перейти на удаленку, часть ресторанов закрыться, а в транспорт опять будут запускать ограниченное количество человек.

Впрочем, ограничения коснутся не всех. Что изменится для украинцев, и как на это повлияет вакцинация?

«Вспышка может произойти в любой день»

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью ковидом. По данным Минздрава, разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на треть, и в «желтую» зону карантина Украина может перейти с начала следующей недели. Минздрав уже направил соответствующее представление Кабмину.

Более того, критерии для «желтой» зоны хотят изменить, сильно их ужесточив. Например, заговорили уже о переходе на дистанционное обучение по всей стране.

«В случае перевода всей территории Украины с „зеленого“ на „желтый“ уровень эпидопасности, что может произойти уже 13 сентября, работать в обычном режиме смогут только учебные заведения, коллективы которых вакцинированы на уровне не менее 80%», — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того, «желтая» зона предполагает ряд других ограничений: заполненность мест в общественных заведениях, транспорте, на мероприятиях — не более 50%.

Рост заболевших за неделю, по подсчетам аналитика, специализирующегося на ковиде, Евгения Истребина, уже составил +23%, а в больницах на данный момент находится 7047 пациентов. Правда, паниковать рано. Для сравнения, на утро 5 апреля в украинских больницах находилось 49071 пациент с диагнозом ковид.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует переход Украины в «красную» зону лишь в ноябре. Но, по прогнозам руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, вспышка заболеваемости коронавирусом возможна в любой день. «Новые случаи и госпитализации ускоряются, сейчас рост увеличивает опасность более стремительного развития событий в Украине», — отметил Ганиченко.

В то же время врач-эпидемиолог Людмила Мухарская напомнила, что в Украине местные власти будут сами решать, к какой карантинной зоне будет относиться тот или иной регион.

«Если будут превышенные показатели заболеваемостью коронавирусом, то отдельные регионы могут попасть в „красную“ и „оранжевую“ зону. Когда Киев попадет в „красную“ зону зависит от разных факторов. В частности, как будут соблюдать противоэпидемические меры и сколько людей вакцинируются. Также не стоит забывать, что в столицу приезжает много людей из разных стран, привозя с собой вирус. Поэтому в столице будет быстрее распространяться заболеваемость коронавирусом, чем в маленьком населенном пункте», — рассказала она, подчеркнув, что «с медицинской точки зрения любые ограничительные мероприятия, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом, оправданы.

«Однако, перед тем, как вводить жесткие карантинные мероприятия, в Минздраве должны посоветоваться с финансистами и педагогами. То есть это должно быть комплексное решение», — рассказала она.

Что изменится

Для вакцинированных украинцев с соответствующим сертификатом (таковых 4,2 млн, еще 5,6 млн ждут второй дозы) в Минздраве обещают поблажки. Какие, пока думают. Озвучили лишь некоторые идеи. Например, возможность работы в обычном режиме дадут тем коллективам, где вакцинированы от 80% и больше сотрудников.

В школах также не будут переходить в онлайн, если привиты 80% персонала. А для ТРЦ разрабатывают специальный программный продукт, который позволит клиентам записаться на конкретное время и отслеживать загрузку магазинов. Клиентами, как обсуждается, смогут стать также только вакцинированные или же те, у кого на руках будет ПЦР- или экспресс-тест с отрицательным результатом. Впрочем, такой подход в Европе уже стал обычным — там в рестораны, общественные места, музеи и магазины пускают только по предъявлению ковидных документов.

Между тем, в правительстве утверждают, что «желтая» зона не повлияет на работу общественного транспорта. Однако в КГГА уже начали подготовку к выдаче пропусков в общественный транспорт. «По предыдущему опыту ситуация может измениться в любой момент, а нареканий в последний раз мы получили множество. Сейчас вот начинаем технический процесс подготовки к выдаче пропусков. Собираем сведения у организаций», — сообщили в КГГА.

С прививкой — бонус

Больше всего во время предыдущих локдаунов пострадали заведения общепита, ТРЦ, а также учреждения культуры. Как рассказали «Вестям» в Союзе украинских предпринимателей, о 80% вакцинированных они уже давно оповещены. «Мы послушали Минздрав и распространили эту информацию среди собственников бизнеса. Но настаивать на вакцинации персонала мы, конечно, не можем — это незаконно», — говорят в организации.

Что касается изменений для посетителей — будут ли у клиентов требовать ковид-паспорта, проводить экспресс-тестирование, то предприниматели ждут решения Минздрава. В самих же ресторанах, где летом было вакцинировано меньше 20% сотрудников, ситуация несколько изменилась.

«Рестораторы и собственники ТРЦ, которые понесли самые большие убытки от локдаунов и где самая большая текучка кадров, очень не хотят опять пострадать. Сейчас количество вакцинированных сотрудников подходит к 50%. Людей побуждают такими бонусами, как повышение зарплаты, проведение корпоративов, дополнительные выходные. Непривитых не преследуют, но, допустим, к обслуживанию выгодных заказов уже не допустят или дадут меньше смен, чем другим. Хотя, конечно, это делают аккуратно. Но подобная ситуация ведь и в Европе. Там нельзя требовать и заставлять вакцинироваться, но и там власти „настоятельно рекомендуют“, чтобы работающие были вакцинированы», — говорит ресторанный эксперт Ольга Насонова.

По ее словам, подобная ситуация и в ритейле. «Мне приходится общаться с собственниками ритейл-бизнеса. Там такие же проблемы. Но все стремятся к тому, чтобы приблизиться к нормам, когда заведение может работать», — рассказывает Насонова.

Школы уже переходят на удаленку

А вот онлайн-обучение, которое в самих школах признают неэффективным, похоже, все-таки грозит украинским школьникам и в этом году, а в некоторых областях уже заявили о переходе в онлайн-режим.

Так, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил на своей странице в Facebook, что со следующего понедельника большинство школ и детских садов области могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение, так как персонал вакцинирован менее чем на 80%.

В среднем по стране вакцинацию персонала учебных заведений в Министерстве образования оценивают в менее 60%. Что любопытно, меньше всего показатель вакцинированных сотрудников в вузах — 52,2% от общего количества.

В садиках и школах столицы показатели чуть лучше. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, средняя цифра по городу — 63%. Но в центральных районах ситуация лучше: в Шевченковском районе вакцинировано 79,9 % педагогов и персонала, а в Печерском — более 80%.

«У нас вакцинировано 52%, но люди уже записаны в очереди на прививку. А есть районы, где меньше половины учителей согласились. Мы, конечно, говорим, убеждаем, объясняем. Но они смотрят телевизор, читают интернет, делают свои выводы, ссылаются на мировые суды. Уж и не знаю, чем заинтересовывать. Премией что ли», — рассказал директор школы № 170 Виктор Заболотный.

В Киевсовете уже задумались над бонусами для вакцинированных педагогов. «Мы сами родители и понимаем, что удаленка в школах и закрытие садиков — катастрофа для родителей и проблема для бюджета города. Поощрение вакцинированных педагогов — хорошая идея, она обсуждается. Но пока это только идея», — говорят там.

Пока что районное столичные власти пригласили педагогическое начальство и директоров школ пригласили на совещание к мэру, где будут придумывать, как еще побуждать учителей к прививкам.

Между тем, самой образцовой в смысле вакцинации оказалась специализированная школа № 2 в городе Золотоноша Черкасской области. Здесь привиты 99,9% учителей. Из сотни работников только двое не получили вакцин, и то по рекомендации семейных врачей. Иммунизировались все без принуждения.

«Родители очень жалуются на дистанционное обучение. Конечно, что такое урок проходит в классе и что такое урок проходит дистанционно. Это небо и земля — скажем так. И поэтому мы решили, чтобы наши ребята учились в стенах школы», — говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Бондаренко.

Впрочем, таких школ в Украине только треть. Самая плачевная ситуация зафиксирована на Черниговщине, где на всю область оказались вакцинированными почти все работники только в одной школе. Остальные же перейдут на дистанционку.

Родители — возмущены. «Что мешает учителям вакцинироваться? Я просто не могу понять этого. Это более образованные люди, чем среднее общество наше», — возмутился Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

В правительстве уверяют, что вопрос дистанционного образования зависит от самих работников школ. И заставлять иммунизироваться их никто не будет, как и не будут штрафовать.

В то же время, по словам Мухарской, «желтая» карантинная зона предусматриавет определенные ограничения в отношении проведения массовых мероприятий, но дети должны продолжать обучение в школах.

Перейдет ли страна в «желтую» зону, станет известно уже завтра вечером — после заседания специальной комиссии.

Какие ограничения ожидают украинцев:

— проведение массовых мероприятий, когда более чем один человек на 1 кв. м;

— работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;

— осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

— проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;

— размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;

— деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);

— посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;

— проведение плановых операций;

— посещение спортзалов, если на каждого посетителя менее 20 кв. м площади.

По материалам: «Сегодня», «Вести», «Фраза»

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, Киевская городская государственная администрация, здоровье, правительство, школа, вакцинация, образование, Виктор Ляшко, коронавирус, Денис Шмыгаль, зоны карантина, локдаун, Игорь Кузин, вакцина от коронавируса

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