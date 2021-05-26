Зеленский разрушает правовые основы государства - Медведчук пытается удержать их

Зеленский и его родители очень гордятся, что Владимир Александрович имеет диплом юриста. Мама будущего президента перед выборами 2019 года особенно акцентировала в интервью, что Вова «по образованию юрист, а не артист». И вот этот «юрист» становится президентом и через два года на пресс-конференции публично признается, что готов переступить закон для достижения цели.

А вообще Зеленский-юрист может позволить себе называть людей преступниками без суда и следствия, просто ради хайпа и красивого ролика. Также наш президент-юрист незаконно требует от СНБО наложения санкций против граждан Украины. А ради пиара гарант-юрист забывает, что в университете ему преподавали по поводу презумпции невиновности и вот уже две недели без устали тараторит о Медведчуке как о самом большом злодее галактики. Доказательства? Я вас умоляю, юридические представления Зеленского не требуют доказательств, главное — желание и нужда Владимира Александровича.

С другой стороны, есть Медведчук — доктор юридических наук, академик, профессор. Почитайте интервью лидера ОПЗЖ, вы не найдете там ни одного голословного утверждения, не подкрепленного фактами. Как опытный юрист, Медведчук знает, как работает система. Он осторожен в высказываниях, старается всегда подкреплять слова ссылками на законодательство. Именно так должен вести себя настоящий политик, государственный деятель. Закон — превыше всего, если уж у нас правовое государство.

Даже подвергшись надуманному уголовному преследованию, Медведчук продолжил борьбу. Он уверен в своей правоте и добивается справедливости в суде. Потому что для этого человека закон — высшая защита. Интересно, не так ли? Зеленский разрушает правовые основания государства, а Медведчук пытается удержать их. При этом Зеленский президент, а Медведчук оппозиционер. И кто их них больше печется о стране? Ответ на лицо.

Юристы бывают разные. Хоть и учились вроде как по одним учебникам.