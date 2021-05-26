Миллиарды украинцев по всей планете ждали этого момента, склонившись над колосящимися клубничными полями: ровно два года Зеленский исполняет роль президента, и настало время эпически отчитаться об этом на судьбоносной пресс-конференции планетарного масштаба. Всю ночь десятки рабочих на голом энтузиазме, практически за еду, мыли и полировали специальной ветошью гордость космической нации — флагманский спейс-шип «Мрия».

Именно в огромном ангаре, где хранится гордость страны, состоялась мощная, эпичная и даже где-то трогательная прессуха человека, который недрогнувшей рукой завел страну в пучину диджитализации. Специально обученные люди — наследники Мендель — тщательно отобрали журналистов, допущенных на событие. Сразу вычеркивали «кремлевских агентов», «порохоботов», криптоватников, «юльков» и прочих врагов государственности. Им нечего делать под крылом самолета, который символизирует резкий, практически вертикальный взлет нашей с вами государственности к вершинам безвоздушного космоса. Эти жалкие, ничтожные жертвы кремлевской пропаганды планировали своими каверзными вопросиками, написанными под диктовку ФСБ, унизить достижения Зеленского. Возможно, некоторые из них даже хотели показать сиськи. Поэтому пресс-служба Офиса президента, несмотря на отсутствие Мендель, действовала четко и безжалостно. Отсекла «шариевцев», «медведчуковские» медиа, всякие там «прямые» и «аналы». Оставшиеся всю ночь учили согласованные с кем надо вопросы, репетировали угодливое выражение лица перед зеркалом в туалете, на котором остались отметины от брызнувших в процессе выдавливания прыщей.

Кучка наймитов Кремля, спонсируемых Порошенко, бессильно бесновалась за толстыми стенами ангара, выкрикивая безумные проклятия в адрес нашего с вами верховного главнокомандующего. «Порохоботы» прыгали и визжали. Некоторых рвало на НАТО. Ну в смысле они рвались туда немедленно вступить. Полиция, СБУ, Нацгвардия и спецназ сохраняли спокойствие и всем своим видом демонстрировали готовность пресечь возможные провокации наймитов «русского мира». Служебные собаки тщательно обнюхивали ручную кладь приходящих. Бдительные глаза охраны президента внимательно оценивали размеры бюстов потенциальных провокаторов. С пушапом или без? Вот в чем, сука, вопрос.

Вся страна хотела получить ответы на самые злободневные вопросы повестки дня: когда сеть интернета покроет всю страну? В каком состоянии строительство первого украинского космодрома? Когда будет начат финальный этап развертывания нашей лунной базы на Марсе? Сколько хомячков могут на протяжении суток питаться одной пачкой корма для кошек? Когда наконец в страну поступит животворящий транш МВФ, ради которого мы готовы вступить в сношения даже с Габоном? Сколько стран уже подписали декларацию о поддержке евроинтеграционных усилий Украины? Каковы перспективы «Люблинского треугольника»? Как поживает двухпартийный консенсус в поддержку Украины в США? Что будет, если дрожжи кинуть в баночку с «Колой»? Ажиотаж творился неимоверный. В переходах люди пытались найти точку вай-фая, чтобы посмотреть «наживо» трансляцию из ангара-21. Многие находили потерянные кем-то закладки. Стихли даже птицы. Бомжи прекратили драку у мусорника. В душе защемило предчувствие прикосновения к великому и прекрасному.

Честь вести прессуху выпала Ирине Победоносцевой (глава директората информационной политики ОП). Ее привлекательное, будто высеченное из цельного куска гранита с небольшими дефектами лицо излучало уверенность и некую скрытую силу. Она решительно и быстро осмотрела место, где все будет проистекать, и дала указание убрать птичье дерьмо с пола. Сразу было видно настоящего профессионала. Ровно в двенадцать часов шесть минут пробили кремлевские куранты и началась новая история нашей нации.

Под приглушенные стенами крики «порохоботов» («Свободу Стерненко!») на свежевымытый подиум в виде стола под бравурную музыку поднялся всеми любимый лидер. И сразу сел. На стул. Прекрасно знакомым миллионам украинцев голосом с уникальным тембром, напоминающим крики охрипших от передоза чаек, он сказал: «Добрый день!».

С ходу Зеленский запутался в фюзеляжах (достроенных и недостроенных), «мриях» и «русланах», которые набирают высоту. Они то ли взлетят, то ли нет. Надо же было прокачивать тему, почему все собрались в каком-то полузаброшенном ангаре. И плавно, вполне логично перешел к санкциям против олигархов, контрабандистов и каких-то спиртовиков. Им не место в «стране мечты». Только самые достойные попадут в «страну в смартфоне». Ее тоже строят. И мы строим страну, которую строят. На этом месте я вышел в кухню, чтобы заварить себе чай. Мозги закипали от рваной логики верховного главнокомандующего. Настоящий генератор случайных слов, отобранных умными в каких-то местах сотрудниками ОП. Иногда Зеленский причмокивал. А потом показали презентацию бренда празднования тридцатилетия Украины. Львовские пиарщики за бюджетные деньги выпилили голубой цветочек, который не мудрствуя лукаво впи...чили в ноль. Впереди три, а потом галычанская роза. Красиво аж до усрачки. Порошенко рвет на себе седые волосы: как я, с...ка, до такой хрени не додумался?!!

И сразу обоснованный переход к «Крымской платформе», а также анонс основных мероприятий на праздновании Дня независимости. Обещают балет. Зеленский поклялся. Затем военный парад. Причем по Днепру проплывет Черноморский флот Украины. Вечером концерт Монатика в «Олимпийском». Будут еще какие-то звезды, но рангом поменьше. Да... Кого-то даже наградят. Три дня гулять будем. И в рамках празднования в страну привезут конституцию Пилипа Орлика. Оригинал. По всей видимости, этот артефакт обладает чудодейственной силой. Может излечить энурез.

Это была вступительная речь Зеленского, если кто не понял. Я так точно не понял. Потом начались «острые» вопросы от специально подобранных людей. Из ответов мы узнали много нового. Во-первых, президент демонстративно отказался от принесенного ему чая, поскольку надо было налить всем. Слезы выступили на глазах от умиления. Какой чуткий и неравнодушный руководитель!

Во-вторых, вместо обещанного окончания «эпохи бедности» закончилась «эпоха Медведчука». Никто его, в общем-то, не просил заканчивать с Медведчуком, однако Зеленский четко сказал: «я понимаю, что делаю и с кем закончу». То есть, он как бы отдает себе отчет в своих действиях. Это просто прекрасно. Хотя, когда он говорил про Виктора Медведчука, то можно было наблюдать за очень показательной мимикой, жестами и «языком тела» нашего лидера. Они были гораздо более красноречивы, чем слова. Сначала изображал, что записывает вопрос в блокнотик. Не знал, что ответить и выигрывал время. Потом отвел взгляд...Типа «не помню, чтобы на бигбордах была эпоха Медведчука». Вжал хрупкие плечи. Как-то неуверенно себя вел. Затем вообще начал рассказывать про «арест двух воров в законе полицией». Так ведь полиция не может никого арестовывать, поскольку она лишь задерживает. Надо же хоть как-то знать законодательство страны, которой управляешь. И громкий провал прокурорских на суде по Медведчуку должен был Зеленского & Co чему-то научить... Но нет, не научил. Он явно понимает, судя по «языку тела», что за беспредел в виде запрета 112 и других телеканалов, за блокирование имущества под видом санкций без суда и следствия придется отвечать. Понимает и страшится того, что придется отвечать. Отсюда рефреном идет «медитативная» мысль Зеленского: «я понимаю, что делаю и с кем закончу». И отсюда все эти признаки страха. Еще раз посмотрите, какая гримаса исказила лицо Зеленского, как он вжал голову в плечи, как отводил взгляд от аудитории.

В-третьих, Совбез — это вовсе не монархия и диктатура, не кучка каких-то людей, а способ защиты Украины. Чтобы защитить маленьких и беспомощных украинцев, будет принят закон про олигархов. Там есть три критерия: влияние на СМИ, финансирование партий и воздействие (вероятно, ментальное) на госчиновников. Как только все три критерия совпадут в лице Коломойского и Ахметова, их сразу внесут в некий реестр олигархов. На олигархов наденут специальные ошейники с порядковыми номерами и дадут пару месяцев на исправление ситуации. Если человек не поймет, то ему жахнут санкций. Причем на зарубежные активы. Затем еще раз санкционируют. Не поймет — придется распрощаться с деньгами. По-моему, гениально. В ходе общения с прессой Зеленский отрекламировал свою программу «В мире СНБО» с ее бессменным ведущим, известным ветеринаром международного уровня Даниловым. «Смотрите нас по пятницам», — как бы пошутил он.

Был и срач с топ-фейсом телеканала Ахметова «Украина 24» Головановым. Вопрос о повышении налогов Зеленский нервно воспринял как персональный наезд на него Рината Леонидовича и грозно пообещал увеличить ренту на железную руду. Попутно вспомнил о зарплате уборщиц на заправках олигарха. Не знаю, с чем это связано.

Что еще из интересного... Президент часто шмыгал носом, пил водичку, зачем-то записывал вопросы журналистов в блокнот и в результате пообещал провести референдум «по Донбассу». Типа вы за позорный мир или за победоносную войну до последнего конца? Опять наехал на Ахметова, заявив, что «Гройсмана, Яценюка и Тимошенко точно в правительстве не будет». Все трое тесно связаны с Ринатом Леонидовичем. А уволенные сегодня министры будут трудоустроены, получат бонусы и какие-то другие плюшки. Я бы на месте Ахметова насторожился, поскольку скоро Зеленский может начать вещать об «окончании эры Ахметова». Такой заочный срач с основателем «Роттердам+» очень интересен для всех опытных гинекологов страны.

Очень трогательно Зеленский описал свой день рождения с Миндичем. Долго и в деталях. Где, когда и с кем. Что пели. Какой был в квартире по улице Грушевского, 9а ремонт. «Какая разница, с кем я праздную день рождения, когда в стране война?». Хотя вопрос задали о другом. Теперь вот живи с этим...

Конечно, практически всех в этом мире интересовало: а что там с Кличко? Почему его постоянно идут арестовывать или, на худой конец, обыскивать? Просто, по словам Зеленского, не надо красть. А Кличко, сука такая, постоянно ему названивает, пишет эсемески с грустным смайликом и даже приходит в Офис президента, когда тот постоянно занят. Короче, Виталик — нехороший человек. И неожиданно выяснилось, что Андрей Ермак не берет взятки. В отличие от «главы офиса Кличко». Поэтому Виталик не конкурент Зеленскому на президентских выборах. Л-логика.

Т-Тищенко. Все, оказывается, знали Колю с плохой стороны: пьянки и оргии во время карантина, разгульный образ жизни. Но Зеленский знает Тищенко с хорошей стороны, и поэтому ему предоставлен второй шанс. Как говорится, ешь, пей, е...и гусей. За будущее Николая я лично спокоен.

П-Порошенко. Нет никаких разговоров с экс-президентом, хотя он (Порошенко) очень хотел «договориться». Более того, Петр Алексеевич уже и не приходит к президенту своими ногами. Даже во сне. Что же касается «приговора» Порошенко, которым Зеленский пообещал стать, то на самом деле гетьмана покарает карма. Все вопросы по данному вопросу — к товарищу Будде, поскольку «я стал приговором Порошенко, когда пошел в президенты». Загадочно, таинственно. Непредсказуемо.

П-Путин. «У меня нет времени думать о президенте Российской Федерации». Думать — это не мое. Надо срочно отлить, желательно в бронзе.

И о дорогах. «Дороги — это витрина нашей страны, поэтому мы построили 158 мостов». Даже Виталик не смог бы сформулировать лучше.

Почти два с половиной часа продолжалась историческая встреча прессы с главкомом страны. Остовы передовых самолетов печально смотрели на происходящее. На заднем фоне мрачная туша «Мрии», которая на поверку оказалась «Русланом», угрожающе нависала над хрупким помостом, где на хлипком стульчике сидел тот, кто борется с олигархами. Смог ли президент своими ответами удовлетворить всех страждущих и особенно Гордона? Думаю, да. Смог. Мы увидели мощного, решительного политика, отдающего себе отчет в том, в чем он отдает обычно отчет. В интерьере не хватало только рояля.