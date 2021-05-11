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Дайджест > Решая сложнейшие для страны проблемы, Медведчук вызвал зависть со стороны Зеленского, который видит в нем своего главного конкурента

Решая сложнейшие для страны проблемы, Медведчук вызвал зависть со стороны Зеленского, который видит в нем своего главного конкурента

Автор: Владимир Мулык, 112ua.tv
11.05.21 21:43
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Решая сложнейшие для страны проблемы, Медведчук вызвал зависть со стороны Зеленского, который видит в нем своего главного конкурента

Зеленский поручил начать уголовное преследование Медведчука. Власти за два года так и не нашли никаких экономических преступлений оппозиционного политика, а потому решили идти по политическому беспределу.

Подозрение, которое власти выписали Медведчуку, — это очередной этап войны, которую Зеленский развязал против своего главного политического оппонента. Ведь он, если проанализировать, сейчас выглядит больше президентом, чем сам Зеленский.

Медведчук договорился о поставках, а затем и производстве вакцины «Спутник V» в Украине. Если бы Зеленский дал добро, кампания по вакцинации украинцев была бы в разгаре, а жизнь в стране быстро наладилась. Не исключено, что мы бы обошлись без последнего локдауна. Зеленский же провалил закупку вакцин, их не хватает, а те, которые есть, — сомнительного качества китайские и индийские препараты.

Лидер ОПЗЖ имеет рабочий мирный план по Донбассу, который одобрен в Москве, Донецке, Луганске, Париже и Берлине и который способен положить конец войне. Зеленский же за два года не смог ничего предложить, отказавшись от политического урегулирования.

Зеленский даже умудрился угробить возвращение четырех украинок из плена. Только потому, что власти ОРДЛО намеревались передать их через Медведчука, а не лично Зеленскому, с которым на Донбассе не желают иметь дела. При этом Медведчук вернул домой полторы тысячи украинцев.

Также у Медведчука на руках есть договоренности с Россией по газу, которые позволят снизить тарифы в Украине для конечного потребителя. А Зеленский пока только повышает тарифы, спровоцировав тарифный майдан.

Потому удар президентом был нанесен по самому опасному оппоненту. Сначала Офис Зеленского незаконным путем отключил от вещания три оппозиционных канала, а увидев, что это мало помогло, — развернул атаку лично на Медведчука и его жену Оксану Марченко.

Будет интересно посмотреть на международную реакцию. Закрытие каналов спровоцировало фурор в иноСМИ — 16 тысяч публикаций и пристальное внимание мира к этому незаконному шагу Зеленского. Уверен, очередной удар по имиджу Украины в мире нам снова обеспечен.

А ведь смысла в этом мало. Зеленскому похлопают исключительно ура-патриоты, которые на выборах все равно пойдут голосовать за Порошенко. А вот умеренный избиратель, которого подавляющее большинство, будет голосовать за тех, кто за экономику, а не за цирк.

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