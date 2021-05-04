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Дайджест > Молчанов: Сериал «Паломница» – это о жизни и смерти, о человеке и Боге

Молчанов: Сериал «Паломница» – это о жизни и смерти, о человеке и Боге

Автор: Юрий Молчанов, 112ua.tv
04.05.21 14:26
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Молчанов: Сериал «Паломница» – это о жизни и смерти, о человеке и Боге

Фильм «Паломница», это о нас и обо мне! Это о жизни и смерти, о человеке и Боге, тех, кто этого не понял — мне жаль!

Международный проект «ЛЮДИ» является частной и независимой инициативой самодостаточных людей из разных уголков нашей планеты. От Латинской Америки и США, до Германии, Великобритании, Турции, России, Болгарии и Украины, где и создан был проект.

Как бы кому-то не хотелось, но за нами не торчит ни один партийный логотип. Да и вряд ли он возможен, учитывая мировоззренческий спектр участников проекта и нашу внутреннюю дискуссию.

Нас объединяет не политика и не религия — среди нас есть как либералы, так и консерваторы, как верующие, так и атеисты. Нас объединяют ценности. Причем не мифическо-политические, а совершенно реальные, фундаментальные человеческие ценности.

Поэтому, когда мы сталкиваемся с тем, что очевидно входит в противоречие с этими ценностями, мы высказываем свое мнение, не озираясь на какие-то политические или имиджевые последствия.

Я, как и мои коллеги по международному медиа проекту «ЛЮДИ», внимательно наблюдаем за ситуацией, которая складывалась вокруг сериала «Паломница» Оксаны Марченко. Любой, кто мало-мальски знаком с теле- киноиндустрией прекрасно понимает, сколько требуется времени и сил для производства продукта такого уровня, на это уходят десятки месяцев-годы. Тем более, в условиях пандемии. Все прекрасно понимают, что проект «Паломница» просто физически никак не может быть связан с сегодняшней атакой на политическую силу, которую возглавляет муж Оксаны — Виктор Медведчук. Просмотрев фильм или его эпизоды, каждый может убедиться в том, что тема, содержание фильма и политика — это разные концы космоса.

На мой взгляд «Паломница» — это о человеке, который решил оглянуться и увидеть свой мир без ограничений времени и пространства. Это о жизни и смерти, о человеке и Боге вне какой-либо политической системы координат. Это публичная попытка разобрать себя изнутри, которая лично у меня вызывает как минимум, уважение. Оксана, Вы профессиональный телевизионщик. Следовательно, у Вас есть крепкий иммунитет к хэйтерству и прочему медиа-шуму, зачастую подогреваемому известно кем и известно, для чего. Но в эти праздничные дни весь мир, вся планета наполнена совершенно другими звуками и смыслами. Мир наполнен Христом Воскресшим. Он и есть единственный, единоличный судия тем, кто Его ищет. А все остальное, как говорят в шоу-бизнесе, просто пиар.

Оксана! Спасибо Вам за хороший и сильный фильм. А цунами теплейших отзывов от простых людей — лучший и самый неподкупный его рейтинг!

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