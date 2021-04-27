Фиктивные музеи, VIP-садик и туалетная бумага: на что шли деньги Украинского культурного фонда

Накануне выборов нового директора государственного Украинского культурного фонда, который выдает деньги на культурные инициативы и проекты, в учреждении происходит аудит средств ковидного фонда, который был частью меморандума с МВФ. Эта проверка выявила десятки схем, которые стоили украинскому бюджету не один миллион гривен.

О том, как внушительная часть помощи, которую выделили из «ковидного фонда» на культуру и УКФ, испарилась в неизвестном направлении, а чиновники не брезговали «зарабатывать» даже на туалетной бумаге, пишет Vesti.ua.

Пандемия и культурные манипуляции

УКФ — это госучреждение, которое создали в 2017 году для содействия развитию культуры. Через этот фонд проходят все деньги, которые государство выделяет на реализацию проектов и помощь художникам, режиссерам, театрам, общественным организациям и другим причастным к культуре. Фонд находится под попечительством Минкульта.

Из-за пандемии индустрия культуры в Украине существенно пострадала — государство решило помочь сфере и отдельно выделило для УКФ 581 миллион из «ковидного фонда». Известно, что эти деньги выделили фонду в июле 2020 года, а сам законопроект о распределении денег зарегистрировали еще в апреле. УКФ выделял помощь на конкурсной основе, определив критерии: кому, сколько и за что возможно получить. Но уже на момент начала выдачи столкнулся со скандалами. 3 сентября на митинг под Кабмин вышли украинские артисты, среди которых были Ольга Полякова, Alyona Alyona, Алина Паш, Андрей Джеджула и другие, которые требовали не устанавливать государственные компенсации на конкурсной основе, а также по признаку наличия основного вида деятельности. Впрочем, марши ничего не решили и изменений не произошло.

В рамках меморандума Украины и Международного валютного фонда Украина еще в сентября 2020 года взяла на себя обязательство провести аудит использования средств из «ковидного фонда» до конца марта 2021 года. В рамках этого аудита проверялись также средства, которые были направлены УКФ.

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) сообщила, что фонд использовал почти 4 миллиона гривен в «нецелевом направлении» и еще 792 тысячи — с нарушением собственных инструкций. В отчете указано, что деньги выделялись, в том числе, и организациям, которые вообще не имели никакого отношения к сфере культуры.

В отчете ГАСУ указывается, что сейчас необходимо принять меры по возврату нецелесообразно потраченных денег в бюджет. Хотя очевидно, что большинство организаций и лиц, которым УКФ выделил помощь, не смогут в полной мере вернуть средства. В списке были компании, которые только недавно начали свою деятельность, а некоторые явно не имеют желания возвращать деньги добровольно — фонд уже тратит деньги на суды. Да и не факт, что эти компании не объявят себя банкротами, а государство вернет средства.

В фонде оправдываются, что их почти что приперли к стенке короткими сроками на распределение финансов. Якобы из-за этого не смогли детально обработать все заявки, поэтому часто ошибались и выдавали помощь без глубокой проверки. Но так ли это на самом деле?

Узнать о том, где и как УКФ «промахивался» с грантами, можно было и без аудита, который проводила ГАСУ, — вся информация о тендерах и грантах размещена в ProZorro и на сайте фонда.

Схема № 1. Музей за 700 тысяч с парой экспонатов

В декабре 2020 года УКФ выдал помощь ТОВ «Змиевская бумажная фабрика» объемом в 732 тысячи гривен. Довольно тяжело назвать фабрику «культурным пространством», но в фонде подумали, что это все же музей. То есть, фонд выделил почти миллион гривен компании, которой такая помощь не полагается. Музеем, по документам, фабрика стала как раз под момент приема документов для получения средств, которые были выделены учреждениям культуры.

На этой фабрике действует музей бумаги, который якобы необходимо было спасать от последствий карантина. На сайте фабрики, который, к слову, почему-то также был создан при поддержке УКФ, указано, что музей был создан, чтобы «поделиться с обществом знаниями о развитии бумажной отрасли от древности до современности».

Музей на территории завода, получившего помощь на более чем 700 тысяч, присутствует: посетителям предлагают взглянуть на несколько древних приспособлений для производства бумаги и обещают поводить по заводу. При этом, согласно смете, деньги были выведены как кредиторская задолженность перед ФОПом именно за аренду тех самых музейных экспонатов.

Схема № 2. 10-квартирный офис для одного человека

В конце октября фонд выделил деньги для одесского ГО «Фестивальный центр «Золотой Дюк». УКФ выдал грант размером в 901 тысячу гривен. В отчете указано, что эта организация занимается фестивалями и концертами в Одессе и даже сотрудничает с Одесским кинофестивалем. Там же указано, что в ГО работает только один штатный сотрудник.

В смете стоит статья затрат в виде аренды офиса большого размера за 486 тысяч гривен — по адресу, который указан в отчете, оказывается, что это 10-комнатная квартира в центре Одессы со спальнями, будуарами, лепниной на потолке. То есть для одного человека из ГО необходима 10-комнатная квартира с дорогим ремонтом, которая по антуражу, интерьеру отдаленно напоминает не самый дешевый притон.

Известно, что эта квартира несколько лет была в аресте и она была выставлена на государственный аукцион как залоговое имущество.

Схема № 3. Аренда машины у себя же

В ноябре 2020 года УКФ выдал помощь для ансамбля народной песни «Джерело». Главе предприятия Владимиру Соломончуку, который является единственным штатным сотрудником, выдали 925 тысяч гривен. По данным отчета, его ПП имеет доход за полтора года всего в 14 тысяч гривен и вообще не платит налоги.

В смете указано, что ансамбль арендует средство для передвижения — машину Toyota 1998 года выпуска за 150 тысяч гривен. Указанный автомобиль принадлежит директору и единоличному собственнику Соломончуку и фигурирует в его же декларации по цене покупки меньше, чем цена аренды, за которую заплатило государство. Ко всему прочему, Соломончук — присяжный судья Соломенского суда в Киеве.

Схема № 4. Деньги для фестиваля алкоголя

В октябре 2020-го фонд выделил деньги для ООО «Барометр» — это компания, которая устраивает масштабные шоу с участием барменов. Основная тема фестивалей, устраиваемых компанией, конечно же, ориентирована на алкоголь и его потребления.

«Барометру» выделили 1 миллион гривен. При этом в УКФ сами указывали, что не имеют права выдавать гранты организациям, которые «пропагандируют алкоголизм и другие вредные привычки», что прямо отражено в условиях договора о помощи.

Схема № 5. VIP-садик, где месяц обучения стоит 20 тысяч

Фонд в декабре 2020-го выдал 682 тысячи частному детскому садику «Щастя Кідс». Обучение в этом садике стоит 19,5 тысячи гривен — это далеко не самое дешевое дошкольное заведение в столице. Сад получил помощь потому, что в документах указал, что является детским садом для инклюзивных воспитанников. Однако на сайте детского сада нет ни слова про обучение инклюзивных воспитанников.

Схема № 6. Деньги «зарабатывали» даже на туалетной бумаге

Украинский культурный фонд в 2020 году приобрел туалетную бумагу и бумажные салфетки на 48 900 гривен. Что интересно, цены оптовой закупки оказались в два раза выше розничных цен. По данным РroZorro, тендер Украинский культурный фонд объявил в сентябре 2020 года, закупив, в том числе, 180 упаковок «Туалетная бумага Origami Horeca 55 м двухслойный 6 шт». Указанная в договоре стоимость одной упаковки составила 232 гривны, при стоимости этого же товара в 117,6 гривни в сети «Эпицентр». Таким образом фонд завысил в два раза цену закупки туалетной бумаги.

На носу выборы и ревизия деятельности

Помимо «ковидного» аудита, который уже прошел и выявил нарушения, ГАСУ уже назначила полную ревизию финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы предыдущего правления.

С 2017 года директором УКФ была Юлия Федив, срок пребывания на должности которой недавно закончился. За три года ее правления периодически возникали точечные скандалы на почве распределения госсредств на культуру. К примеру, фонд выделил средства на создание интерактивной карты «Поход на Восток» — по словам главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, этот проект прославляет, в том числе, и тех членов ОУН-УПА, которые были причастны к убийствам евреев на территории Украины.

Об аудите в недавнем интервью новая глава набсовета УКФ Лариса Мудрак высказалась довольно сомнительно: по ее словам, более детальная ревизия по возможным нарушениям предыдущего руководства сейчас «не актуальна». Мол, сейчас проходят выборы, а далее все будет зависеть от позиции нового директора УКФ и дирекции, которая будет сформирована.

По словам нашего источника в УКФ, этот аудит пытаются всячески отсрочить и поставить на стоп — якобы очень не хотят начинать «открытую войну» и возвращать уже потраченные деньги. Та же Мудрак, которая говорила о «неактуальности» большого аудита, считается креатурой министра Ткаченко. Она попала на должность главы Набсовета без необходимых трех лет на руководящей должности в сфере культуры, о чем прямо заявила в интервью изданию LB.ua.

А в это время в УКФ проходят выборы на место исполняющего директора. Юлия Федив решила не выдвигаться на конкурс. Итоговый конкурс состоится 27 апреля. По состоянию на сейчас есть 12 кандидатов на должность, некоторые из них тоже довольно неоднозначные.

По материалам: Vesti.ua