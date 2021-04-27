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Дайджест > Fintech-компания Moneyveo разорвала отношения с платежной системой GlobalMoney и подала на нее в суд

Fintech-компания Moneyveo разорвала отношения с платежной системой GlobalMoney и подала на нее в суд

Автор: vlasti.net
27.04.21 13:26
249
Fintech-компания Moneyveo разорвала отношения с платежной системой GlobalMoney и подала на нее в суд

Хозяйственный суд города Киева открыл производство по иску ООО «Манивео швидка финансова допомога» (ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», fintech-компания Moneyveo) к ООО «ГлобалМани» (ТОВ «Глобалмані», платежная система GlobalMoney, Global24.ua) о защите прав интеллектуальной собственности. Об этом говорится в постановлении суда по делу № 910/6038/21 от 20 апреля 2021 года.

В судебном иске Moneyveo просит запретить компании GlobalMoney использовать товарный знак для товаров и услуг по свидетельству Украины № 272668, запретить использовать коммерческое название Moneyveo, а также обязать выполнить п. 3.1.4. договора № 08 / 0420-01 о приеме платежей от 08.04.2020 и прекратить принимать платежи в пользу истца.

Исковые требования обоснованы тем, что на момент подачи искового заявления действие договора № 08 / 0420-01 приостановлена, ​​в связи с односторонним расторжением договора со стороны истца, а учитывая изложенное ответчик должен был прекратить использовать торговую марку и принимать платежи.

Как сообщали СМИ, счета ООО «Глобалмани» в «Банке Альянс» были заблокированы в соответствии с судебным постановлением Печерского районного суда города Киева от 23 сентября 2020 года.

Подозрения в том, что ООО «ГлобалМани» и «Банк Альянс» причастны к противоправной деятельности, послужили причиной внеплановых проверок регулятора. Так, в период с 11 декабря 2020 по 11 февраля 2021 года Нацбанк проводил внеплановую выездную проверку ООО «ГлобалМани» за период с 1 мая 2019 по 10 декабря 2020 года. Аналогичная проверка в настоящее время проводится относительно эмитента GlobalMoney АО «Банк Альянс». Об их результатах пока официально не сообщалось.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сентябре прошлого года по запросу Киевской прокуратуры был наложен арест на средства ООО «Глобалмани», которые находятся на счетах в АО «Банк Альянс». После рассмотрения ходатайства Киевской прокуратуры Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела № 752/19100/20 обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации. Несмотря на это, должностные лица АО «Банк Альянс» открыли ООО «ГлобалМани» новый гривневый счет, что может указывать на ненадлежащее исполнение должностными лицами АО «Банк Альянс» своих обязанностей, либо является пособничеством в отмывании доходов.

В декабре 2020 года, по информации СМИ, обнаружилось, что чеки в магазине сети «Алло» содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney. В связи с чем правоохранители заподозрили оператора электронных денег и ее эмитента банк «Альянс» в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов посредством использования электронных кошельков, а также игнорировании проверки клиентов и проведении операций без их согласия. По данным правоохранителей, за четыре месяца компания «Алло» провела через GlobalMoney более 800 млн грн. Компания также упоминалась в сюжете телеканала ICTV «Сколько стоит заказать наркотики через телеграмм-канал?», авторы которого получили подтверждение, что анонимные Telegram-каналы продают наркотические средства, используя для расчетов именно электронные кошельки GlobalMoney.

Как писал несколько дней назад сайт «Укррудпром», к подозрениям в уклонении от налогов, пособничеству в «отмывании грязных денег» и возможном финансировании террористов самопровозглашенных ЛДНР добавились факты об одиозных теневых владельцах и бенефициарах GlobalMoney, аффилированных с «семьей» экс-президента Виктора Януковича и крупнейшими конвертационными центрами Украины.

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