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Дайджест > Кому принадлежит Украина?

Кому принадлежит Украина?

Александр Панько
27.04.21 09:00
862
Кому принадлежит Украина?

Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. А Максим Гольдарб на своей странице facebook утверждает, что это очередной обман и попытка оттянуть время… Кому верить?

Многие сегодня задаются вопросом: как долго власть будет испытывать терпение сограждан, постоянно поднимая коммунальные тарифы? Наступит ли предел алчности олигархов? Ответ прост: предела мы не увидим. Чтобы пояснить ситуацию, в которой мы все очутились, приведу фрагмент выступления, сделанного в далеком 2011-м политиком, которого звали Игорь Беркут.

«…Дело в том, что сейчас наша страна принадлежит узкому кругу лиц миллиардеров и мультимиллионеров. Причем все они находятся у власти или контролируют власть, являясь ее составной частью, и не имеют никакого отношения к народу…

С какой стати владельцы нашей страны должны брать на себя обязательства по содержанию миллионов людей, которые не приносят им прибыли, либо не являются их охраной, либо не являются источником их удовольствий?

Посмотрите, кто сейчас живет плохо, – все те люди, которые не смогли вписаться в обслугу государства. Все, кто является обслугой государства, живут хорошо и не жалуются. Мало того, отстаивают существующий строй, начиная от гнусных политологов… и заканчивая звездами театра, кино и эстрады…

Когда наша страна в виде заводов, фабрик, инфраструктурных объектов, ГОКов, нефтеперегонных объектов, карьеров, шахт досталась нескольким десяткам семей, с этим казусом судьбы им досталось и население. Но ни один владелец этой страны не претендовал на это население...

С какой стати миллионы украинцев думают, что владельцы страны должны о них заботиться? Наоборот, люди должны платить за право жить на своей территории... Мы видим, что владельцы страны постепенно поднимают стоимость жизни на их территории.

С какой стати они будут снижать коммунальные расходы, когда все генерирующие мощности, все водоканалы, газы, все принадлежит им? Почему они должны терять прибыль, если кто-то не может платить? Не можешь платить – не пользуйся, такова суть.

И с этой точки зрения, все реформы, которые проводятся и будут проводиться в Украине, являются эффективными и правильными. Все они направлены на то, чтобы владельцы нашего государства могли получать все большую прибыль и могли соревноваться по богатству с самыми богатыми людьми планеты… реформы …будут проводиться дальше – до тех пор, пока Украина и люди в целом полностью не потеряют человеческий облик, а также воспоминание о том, что когда-то были бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатное жилье.

Основная задача десоветизации Украины – сделать так, чтобы вся земля сначала стала принадлежать тем же самым людям. В областях она сначала будет принадлежать областным кланам, потом она окажется в руках национальных кланов и потом будет продана за границу», – конец цитаты.

Так как мы вплотную приблизились к завершающему пункту – распродаже украинской земли, возникает вполне резонный вопрос, а кто же будет обеспечивать его силовое прикрытие? Ведь МВД и ВСУ могут отказаться стрелять в собственный народ. Значит, необходимо формирование частных армий, готовых на все. И вот от фракции «Голос» в Верховную Раду внесён проект закона 4504 «О территориальной обороне». Одним из авторов которого является, на тот момент, заместитель секретаря СНБО Украины, генерал-майор Сергей Кривонос, он же представил законопроект как подготовленный в недрах СНБО.

Генерал Кривонос уверяет, что закон необходим для защиты от российской агрессии, но зачем тогда законопроект предусматривает вывод «территориальной обороны» из подчинения армейскому командованию и начальству МВД? В случае принятия законопроекта 4504 боевики будут уравнены с военными и юридически, и физически, да ещё с правом хранить оружие дома.

Законопроект, видимо, был написан без ведома Офиса президента, свидетельством чего стало увольнение генерала Кривоноса из СНБО на следующий день после презентации законопроекта. Однако это еще не конец, слова Кривоноса, заявившего, что «сейчас барыги управляют воинами и рассказывают воинам, что им делать», обязательно найдут отклик.

По материалам Слово 

Тэги: олигархи, Игорь Беркут, будущее

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