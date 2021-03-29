Зеленский вне игры: Даже Европа поняла, что с ним обсуждать нечего

Президент Украины Владимир Зеленский публично потерпел сокрушительное фиаско в вопросе достижения мира на Востоке Украины.

Об этом прямо говорит тот факт, что лидеры стран — участниц «нормандской четверки» — Франции, Германии и России решили провести конференцию для обсуждения Донбасса без участия Украины, а точнее — без участия Зеленского.

16 марта представитель России в ТКГ Дмитрий Козак четко обозначил, что Россия не будет вести переговоры по Донбассу на условиях Киева. И мы видим, что Европа прислушалась к российской стороне — и просто не приглашает Зеленского на встречи по достижении мира на Донбассе.

Эта ситуация как нельзя ярче показывает, насколько мир устал от бредовых идей Зеленского. Президент Украины вместо того, чтобы выполнять Минские соглашения, и наконец-то сдвинуть вопрос достижения мира на Донбассе с мертвой точки, пытается выкручивать и вымучивать все более нереальные предложения, параллельно заигрывая с потенциальным электоратом Порошенко, с прицелом на следующие президентские выборы.

Как мы видим, от Зеленского уже устали все. От него устали те, кто его выбирал на должность президента, о чем говорит трехкратное падение рейтинга. От него устали те, с кем он вел переговоры по миру на Донбассе, о чем говорит то, что его больше не приглашают на встречи. От него устали партнеры в Индии, которые даже за деньги не шлют сюда свою вакцину, о качестве которой, кстати, можно много говорить.

Зеленскому пора бы сделать выводы. Может стоит перестать идти на поводу у националистов и вводить санкции направо и налево, которые однозначно будут оспорены в судах, перестать закрывать каналы, перестать повышать тарифы в угоду международным ростовщикам и спекулянтам. Зеленскому стоит решительно порвать с радикалами, которые выступают за продолжение войны и науськивают его на тех, кто выступает за мир. Зеленскому стоит пересмотреть свое отношение к производству в Украине вакцины Спутник V, что предлагал Медведчук еще полгода назад. Задумайтесь, ведь у нас уже могли быть свои мощности по производству вакцины от коронавируса, а вместо этого — страна ходит с протянутой рукой и готова ноги целовать за китайскую или индийскую вакцину с непонятной эффективностью...

Зеленский — заигрался в «величайшего лидера нашего времени», как его назвал, не моргнув глазом, глава его офиса Ермак. Жаль, что играет «величайший», а проигрываем все мы.